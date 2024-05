El micrófono le jugó una mala pasada a Lali Espósito y ventiló con qué famoso cantante tuvo un romance

Escuchar

Luego de desmentir los rumores de crisis con Pedro Rosemblet, con quien oficializó su noviazgo en febrero de este año, Lali Espósito confirmó que tuvo un breve romance con uno de sus colegas, con quien se la vinculó tiempo atrás. Se trata de Rels B, el cantante español del que protagoniza el video de la canción “Cómo dormiste?”.

Lali Espósito publicó un álbum de fotos en un lujoso yate y los rumores de romance con Rels B comenzaron a circular Instagram: @lalioficial

Todo ocurrió en medio de uno de los programas de Factor X, que se emite en España y en el que la cantante se desempeña como jurado. Sin saber que tenía el micrófono abierto, le confesó a uno de sus compañeros que había tenido un romance con el joven de 30 años.

“Es tremenda”, se la escuchó decir al ver a una artista que formaba parte del equipo del rapero. “¿De qué la conoces?”, le preguntó Abraham Mateo. Sin vueltas, la joven le respondió: “Fue corista de Dani, de Rels B. Yo salí con él un tiempo”.

Lali Espósito confirmó su vínculo con Rels B (Foto: captura)

El clip no tardó en circular en X, donde muchos de los fanáticos de la intérprete de “Disciplina” ratificaron lo que pensaban. “Chisme confirmado”; “La mandaron re al frente”; “Cómo la quemaron así?”; “Háganse los sorprendidos” y “Ahre que fue re obvio, si un poco más hasta iban al baño juntos”, fueron solo algunos de los comentarios.

Qué dijo Pedro Rosemblat sobre los rumores de crisis con Lali Espósito

El disparador para que comenzaran a resonar las versiones sobre una posible ruptura entre el periodista y la artista fue la poca interacción de estos en las redes sociales. Debido a esto, desde Poco Correctos (elnueve) se comunicaron con el conductor de Gelatina y le consultaron sobre la supuesta crisis. “Te enfrentaste a nuevos rumores. Viste que cuando estás con una figura del espectáculo siempre aparecen esos rumores de crisis, ¿cómo lo atraviesan?”, le preguntó el cronista.

“La verdad que me sorprendió, no sé muy bien de dónde salieron. Creo que fue el viernes que amanecimos juntos, estábamos tomando unos mates y nos enteramos de que estábamos separados”, comenzó diciendo.

Las imágenes con las que Lali Espósito desmintió los rumores de crisis con Pedro Rosemblat (Foto: Instagram captura/@lali)

Y concluyó: “Entonces, bueno, cada uno por su lado empezó a hacer sus averiguaciones, ella llamó a algunas amigas, yo también, nadie sabía nada. En Olga (canal de streaming que lidera Migue Granados) dijeron que estábamos separados, rarísimo”.

Por su parte, y antes de que su novio saliera a desmentir la separación, Lali realizó contundentes posteos en Instagram, cuenta en la que tiene 12.1 millones de seguidores. “Ayyyy chicos! ¡Me dio like el pibe que me gusta! ¡Ojalá se me dé!”, bromeó la ex Casi Ángeles.

Minutos después, publicó una selfie de la cena que compartió con su novio, y agregó: “Se me dio chiks”. Pero eso no fue todo, después presumió a su pareja con un breve video de él en la playa, precisamente de las últimas románticas vacaciones que compartieron juntos, momento que musicalizó con la canción “La que puede, puede”, de Ca7riel y Paco Amoroso.

Lali Espósito desmintió una supuesta crisis con Pedro Rosemblat (Foto: Instagram)

Por último, la cantante subió una foto de ambos con efecto borroso, en la que están abrazados y sonriendo. Mientras que Rosemblat compartió en su perfil las últimas tres fotos que publicó su novia, con la intención de indicar que el vínculo que oficializaron meses atrás permanece intacto.

LA NACION