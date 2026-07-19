Después del Mundial, ¿qué?: estas serán las grandes batallas que se librarán en la taquilla de los cines

Apenas termine el Mundial la maquinaria del cine volverá a activarse a pleno en el mercado local. No es que se haya quedado quieta en este último tiempo, porque la llegada de algunos de los estrenos más fuertes del año coincidió con la máxima celebración futbolística de todo el planeta. Pero la pelota impuso sus reglas, sobre todo alrededor de un nuevo sueño de coronación para el seleccionado argentino.

Esa es la razón por la cual hace unos cuantos días el comportamiento de la taquilla y la reacción del público argentino frente a lanzamientos como Toy Story 5, Minions & Monstruos, Moana y, ahora, La Odisea, permanece bastante fuera del radar.

El extraordinario camino a la final del equipo de Lionel Messi recibe hoy la atención excluyente de toda la sociedad. No se habla de otra cosa, al punto de provocar un hecho completamente fuera de lo común: casi no tendremos pantallas de cine funcionando este domingo.

Charlize Theron y Matt Damon en La Odisea Imdb

Los complejos cinematográficos más importantes que operan en nuestro país programaron sus funciones en función del esperado match definitorio entre la Argentina y España: se harán solo en los horarios previos al comienzo del partido, previsto para las 16.

Salvo muy contadas excepciones, la actividad en los cines comenzará este domingo por la mañana y se cerrará hasta el día siguiente en el mejor de los casos una hora antes del comienzo de la final del Mundial en Nueva Jersey.

Solo aparecen disponibles en venta anticipada las funciones de toda la tarde del domingo de La Odisea en la sala Imax del complejo Norcenter (Munro, partido de Vicente López), el lugar en donde es posible ver y escuchar mejor que en cualquier otro la superproducción dirigida por Christopher Nolan.

La expectativa sin igual de tener tan cerca la cuarta estrella para el fútbol argentino en toda la historia de los Mundiales logró que quedara en un absoluto segundo plano la mejor cartelera posible del año en cuanto a convocatoria. Con una especial atención a la llegada, esta semana, de La Odisea, protagonista de un fenómeno inusual de interés alrededor de una experiencia que solo puede vivirse en toda su magnitud en una sala de cine.

Con todo, no se llegará entre nosotros a lo que se está viviendo con el estreno de La Odisea en Estados Unidos, tal como lo relató una nota de Variety en la tarde del último viernes. Allí parece haberse generado un interés completamente fuera de lo común, con espectadores dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguir una entrada para ver la película.

“Los fans están posponiendo embarazos, cruzando fronteras estatales y asistiendo a funciones a las 2 de la madrugada”, señaló la publicación más importante de Hollywood y la industria del entretenimiento. Una de cada cuatro entradas vendidas en Estados Unidos para La Odisea correspondió a las salas Imax, que suman unas 400 en ese mercado. Pero cualquier formato alcanza para estimular en este caso la convocatoria del público, con algunos detalles muy llamativos como lo que sucedió en el complejo AMC Lincoln Square, un espacio de 13 salas instalado en el corazón de Manhattan.

Christopher Nolan y su esposa, la productora Emma Thomas, en el estreno mundial de La Odisea realizado a principios de julio en Londres Scott A Garfitt - Invision

Allí, la primera función de La Odisea se hizo a las 7 de la mañana del viernes. Y después de proyectarse a lo largo del día hubo inclusive funciones a las 2 y a las 3 de la madrugada del sábado. Para los espectadores de esas funciones el programa fue atípico: cena, una larga vigilia insomne, una película de tres horas en plena noche y finalmente el desayuno y, seguramente, la hora de dormir.

En la Argentina, las funciones agotadas en la única sala Imax que funciona en el área metropolitana son el primer reflejo local de una tendencia firme en favor de La Odisea, medida a través de los números de la taquilla. El jueves 16, día de estreno de la película en la Argentina, La Odisea fue vista por 31.342 personas y quedó muy cerca de la imbatible Toy Story 5 (45.692), según los datos de la consultora Ultracine.

Todos esperan que esa corriente se mantenga en las jornadas siguientes gracias, en buena medida, a las muy buenas cifras de venta anticipada. Los principales complejos multipantalla respondieron a esa demanda potencial programando La Odisea en un amplio rango horario, con funciones que arrancan poco después de las 11 de la mañana y concluyen, como en el caso del sábado, en la trasnoche, sin que importara en este caso la duración de la película (2 horas y 55 minutos).

Una película que invita a ser vista en la pantalla grande Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Lo que empieza de a poco a generarse entre nosotros alrededor de La Odisea es una pequeña muestra de un incipiente fenómeno global que confirma el interés del público adulto por volver al cine para ver una pelicula de Christopher Nolan, uno de los pocos realizadores dispuestos a no ceder ni un milímetro su voluntad de sostener contra viento y marea la experiencia de ver cine en pantalla grande.

La prensa de Hollywood, a partir de los primeros datos de la taquilla en el hemisferio norte, ya hablan de números potencialmente superadores del extraordinario éxito que Nolan logró hace tres años con Oppenheimer. La recaudación de La Odisea ya está por encima de la película anterior de Nolan, al menos en el arranque, con la mejor cifra del año para el mercado estadounidense en cuanto a la preventa: 17.600.000 dólares, superando a los 17 millones y medio exactos de Toy Story 5. Hace mucho que no se ve el caso de una película destinada exclusivamente al público adulto con más público potencial que otra pensada para toda la familia.

La Odisea se estrenó este fin de semana al mismo tiempo en 73 países, con un impresionante total disponible para su exhibición global de 25.100 pantallas, número que no incluye a tres mercados tan significativos como China, Japón y Corea del Sur. En un par de días, los primeros en cartel, la película sumó en taquilla una recaudación de casi 40 millones de dólares y se estima que culminará este domingo su primer fin de semana superando los 100 millones de dólares de ingresos.

Si la tendencia favorable continúa y el efecto contagio (boca en boca) agrega espectadores en las semanas siguientes, La Odisea no tardará primero en equilibrar sus costos de producción (unos 250 millones de dólares, a los que se suman otros 125 aplicados al marketing y al lanzamiento) y luego en superar esa cifra, convirtiéndose en un éxito global de ribetes tan épicos como los acontecimientos clásicos narrados en su argumento.

Mientras tanto, falta todavía mucho para saber cuál será el comportamiento definitivo de La Odisea en la taquilla local. Por lo pronto, aunque se convierta en un éxito rotundo, nunca logrará superar los números de Toy Story 5, que ya es de manera holgadísima la dueña de los mejores registros de concurrencia del cine de 2026.

Toy Story 5 se acerca en la Argentina a los tres millones de entradas vendidas Pixar - Disney

Solo la fiebre mundialista logró que pasara inadvertido en los últimos días un dato contundente: Toy Story 5 superará en cualquier momento los tres millones de entradas vendidas, una marca que directamente duplica las cifras de la segunda película más vista en lo que va del año en el mercado local, la sorprendente El diablo viste a la moda 2 (1.506.588 hasta este viernes, según Ultracine). La película de Pixar y Disney, hasta el viernes pasado, acumuló 2.730.361 tickets.

El veredicto definitivo se conocerá a lo largo de las próximas dos semanas, que históricamente corresponden al período de mayor concurrencia a los cines de todo el año, coincidente con las vacaciones de invierno en la Capital y la provincia de Buenos Aires, donde se concentra algo más de la mitad de todas las pantallas de cine disponibles en nuestro país, alrededor de un millar.

Esta vez, a diferencia de otros años, buena parte de los estrenos fuertes pensados para el público familiar en este tramo del calendario (que en el hemisferio norte equivale a la temporada estival) ya llevan un buen tiempo de rodaje en la cartelera. De todas maneras, el receso invernal siempre potencia la concurrencia a los cines de la audiencia familiar y en ese sentido Toy Story 5, hasta aquí la opción preferencial por amplio margen, tiene todavía espacio para seguir creciendo en convocatoria.

Todo indica que esta quinta película quedará al final de su recorrido en la taquilla solo detrás de la gran campeona histórica de la taquilla argentina, Toy Story 4, que en 2019 logró la marca máxima de concurrencia de los últimos 30 años en los cines argentinos con 6.632.000 entradas vendidas. En 2010, Toy Story 3 llegó a 3.230.000, cifra que esta quinta parte está perfectamente en condiciones de superar.

Moana no tuvo la convocatoria esperada, pero seguirá con muchas funciones disponibles durante las vacaciones de invierno Disney Enterprises; Inc. - Disney

Pese a que quedaron lejos de Toy Story 5 en convocatoria, Minions & Monstruos y Moana tratarán de aprovechar la considerable cuota de funciones que todavía conservan, vacaciones de invierno mediante, en la programación de las principales cadenas y complejos. Minions & Monstruos se acerca al medio millón de entradas vendidas, muy lejos de las colosales cifras de taquilla de sus películas previas, pero seguramente se posicionará como primera alternativa para los espectadores.

En cuanto a la versión de Moana con actores de carne y hueso, el desempeño local de la película estuvo a la altura de los frustrantes resultados registrados en el resto del mundo. Apenas 180.000 espectadores en 10 días es un número decepcionante para un título en el que Disney confiaba mucho, a juzgar por las estimaciones previas. Todo indica que tanto los Minions como Moana quedarán en el balance final de las vacaciones detrás de La Odisea y, por supuesto, del inamovible liderazgo de Toy Story 5.

Los números de la primera semana de vacaciones de invierno en el área metropolitana, que comenzó (vale recordarlo) el jueves 16, se verán significativamente afectados por la final del Mundial. Como dijimos, los cines se resignaron casi en su totalidad a trabajar este domingo a menos de la mitad de su programación normal. A las 15.30 no quedará nadie en la calle o dispuesto a hacer otra cosa que seguir la final del Mundial por televisión o streaming.

Tom Holland y Zendaya en la presentación de Spider Man: un nuevo día, en Amsterdam SIMON LENSKENS - ANP

Queda abierta mientras tanto, para cuando concluya formalmente el receso invernal, la última gran puerta de la taquilla de mitad de año con el estreno, el jueves 31 de julio, de la nueva aventura del Hombre Araña, Spider Man: un nuevo día, cuya venta anticipada se abrió un par de semanas atrás.

Para ese momento seguramente Toy Story 5 ya habrá echado el resto y la competencia en lo más alto de la taquilla quedará en manos del superhéroe más querible del universo Marvel y La Odisea, cuyo techo real de espectadores sigue siendo una incógnita mientras empieza a generar alrededor de su presencia en la cartelera un interés fuera de lo común. Todas las películas de Christopher Nolan tienen esa cualidad. Tendremos la respuesta después de la final del Mundial, cuando el cine vuelva a ser protagonista.