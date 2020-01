El aro: capítulo final. Desvaído cierre para dos sagas de terror

Javier Porta Fouz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020

El aro: capítulo final

Nuestra opinión: regular

(Sadako, Japón/2019). Dirección: Hideo Nakata. Guion: Noriaki Sugihara. Elenco: Eliza Ikeda, Himeka Himejima, Ren Kiriyama, Hiroya Shimizu, Rie Tomosaka, Takashi Tsukamoto. Distribuidora: Digicine. Duración: 99 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 con reservas

En 2016, Sadako vs. Kayako, de Kôji Shiraishi, cruzó las franquicias de The Ring y The Grudge, o sea La llamada/Ringu/El círculo/El aro/El grito y The Grudge/Ju-on. Las dos apariciones/fantasmas/espectros/monstruos vengativos (o lo que fueran) frente a frente, con salvajismo, ritmo y delirio, y nosotros con la divertida sensación de que solo en ese modo bombástico podían captar nuestra atención. Pero... ahora, luego de dos décadas de secuelas y remakes, estamos ante una nueva entrega construida alrededor del personaje de Sadako (Samara, en la versión estadounidense) y en manos del director de las dos primeras Ringu, Hideo Nakata.

Al principio de El aro: capítulo final percibimos que aquí hay un realizador capaz de manejar los espacios y hasta alguna clase de suspenso sobrio, pero las cosas se estancan rápidamente ante las múltiples explicaciones que buscan revelar y vanamente conectar el origen (o la nueva multiplicación) del espectro japonés y global.

Sadako y Ringu fueron renovaciones escalofriantes para el género, pero este capítulo triste, solitario y final lleva el desgaste y el desgano como sellos, hasta llegar a un ¿cierre? (una serie de ¿cierres?) más bien risibles, mayormente adornados con gritos y una música que se empeña en imitar tenazmente "Campanas tubulares", de Mike Oldfield.