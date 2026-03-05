Operación sombra: el regreso de Jackie Chan, en un film en donde conviven buenas intenciones y oportunidades perdidas

Operación sombra (The Shadow’s Edge, China, Hong Kong/2025). Dirección: Larry Yang. Guion: Larry Yang. Música: Nicolas Errèra. Edición: Zhang Yibo. Elenco: Jackie Chan, Zhang Zifeng, Tony Leung Ka-fai, Ci Sha, Hu Feng, Wang Ziyi, Lang Yueting, Lin Qiunan, Yu Rongguang, Xing Yu. Duración: 142 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 16 años. Distribuidora: Magnífico Films. Nuestra opinión: buena.

El vertiginoso avance tecnológico, traducido en inteligencias artificiales, robótica y asistentes multiuso para buena parte de la cotidianeidad humana, no da respiro. Ya no se trata más de imaginar el futuro, sino de asimilar el presente, con el consiguiente choque de formas entre lo nuevo y lo antiguo, lo moderno y lo tradicional. “Lo viejo funciona”, sentenciaba El Eternauta en versión serie, y no es casual que la frase haya llegado hasta a remeras y tazas. Operación sombra, que marca el regreso del septuagenario Jackie Chan como gran protagonista, confirma que el cine ya se apropió de la discusión social sobre la cibernética y, poco a poco, la está convirtiendo en un nuevo motor de temáticas. Bah, nuevo hasta por ahí nomás.

Haciendo gala de juventud, recursos tecnológicos, agilidad y astucia, un grupo de ladrones tiene a maltraer a la policía de Macao, agentes del orden demasiado confiados en la inteligencia artificial y otros arsenales cibernéticos a la hora de hacer su trabajo. El problema es que los ladrones siempre están un paso adelante; entonces, al ver que nada funciona, no les queda otra opción que desempolvar de su retiro al experto en operaciones encubiertas Wong Tak-chong (Jackie Chan), para que capacite a un grupo de imberbes agentes a trabajar “como en los viejos tiempos”. En el bando de los malos, y buscando equilibrar elenco analógico, se coloca al frente otro veterano: “La sombra” (Tony Leung Ka-fai, inolvidable protagonista de El amante hace demasiados años), asesino experto que durante décadas se las arregló para que nadie conociera su rostro.

Fuera de las megapantallas, las videocámaras, las computadoras y demás chiches por el estilo, en la esencia de Operación sombra late el canon clásico del western. Puesto que, artificios afuera, la historia se reduce a un anquilosado y legendario arquetipo de héroe, que se ve obligado a volver a la acción para enfrentarse a su némesis. Argumento más retro no se consigue.

Pero hay más, porque lo interesante del guion de Operación sombra radica en que, a diferencia de los títulos de la época de oro de Chan, este no se apura a mostrar combate físico o grandes destrezas del protagonista. Al contrario, intencionalmente se detiene en la rutina del veterano, en su resistencia inicial, en la incomodidad de volver a un mundo que ya no está hecho a su medida. Wong pasa buena parte del primer tramo de la película observando, rebobinando imágenes, intuyendo patrones. La acción física aparece dosificada, casi como recompensa, después de cada bloque de deducciones y discusiones con la nueva camada de agentes.

Si bien lo anterior es uno de sus puntos más atractivos, al mismo tiempo genera una sensación extraña promediando el relato. Luego de una primera mitad donde casi no hay peleas, acción o muertos, el film cambia bruscamente de ritmo y registro, entregándose a la espectacularidad de una violencia gráfica, pródiga en crueldad y regueros de sangre. Casi parece que se está viendo otra película. Y es entonces cuando los admiradores de Jackie Chan respiran aliviados.

A pesar de sus casi 72 años, el actor todavía tiene resto para protagonizar esas coreografías de pelea donde golpes y objetos se amalgaman de modo maestro. En este punto, hay que celebrar el pulso del director Larry Yang para poner la puesta en escena al servicio de cada enfrentamiento, en lugar de aportar a la confusión desde la edición, como parece estar de moda en estos días.

Tanto la exagerada duración como el exceso innecesario de subtramas (un robo de criptomonedas que nunca termina de entenderse, las traiciones, la redención y el devenir de personajes secundarios que no aportan casi nada) deslucen un poco el resultado final.

Operación sombra cae en la trampa de querer ser un thriller serio, pero explotando a la vez todo el “ADN Jackie Chan”, que nada tiene que ver con eso. Por ende, queda en un espacio intermedio donde conviven virtudes evidentes y oportunidades perdidas.