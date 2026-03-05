Calle Málaga: la película que se agiganta gracias al magnetismo de Carmen Maura

Calle Málaga (idem, Marruecos, España/2025) Dirección: Maryam Touzani. Guión: Maryam Touzani y Nabil Ayouch, Fotografía: Virginia Surdej. Edición: Teresa Font. Música: Freya Arde. Elenco: Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso, Miguel Garcés y La Imèn. Calificación: solo apta para mayores de 13 años. Distribuidora Mirada Distribution. Duración: 117 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

¿Puede una película demasiado simple y convencional, llena de lugares comunes y con variadas líneas narrativas resueltas disparmente ser una buena película? Si, puede. Y esta comedia-dramática (más dramática al comienzo y más comedia luego), es la confirmación de que el entretenimiento y el impacto emocional pueden solventar efectivamente aquello que no está resuelto de manera muy original en una historia. Porque Calle Málaga se ha visto mil veces en otras películas, pero eso es algo que incluso termina formando parte de la convención que establece con el espectador.

En esa convención narrativa, nos encontramos con una María Ángeles Muñoz que vivió casi toda su vida en la ciudad luego de que la Guerra Civil en España hiciera de la Tánger marroquí la ciudad de acogida de buena parte del exilio republicano y de aquellos que no querían la dictadura franquista. Los años fueron pasando y la vida cotidiana de estos españoles en Marruecos se volvió parte de su propia identidad; y una ida y vuelta en la cual desde los diálogos mixturados en árabe y español y la comida con sus sabrosos paladares entre dos orillas forman parte del entendimiento cotidiano. Así vive María Ángeles todas sus mañanas, en su espléndido departamento sobre la calle Málaga a la que baja para hacer las compras del día, conversar con sus vecinos y transcurrir sus horas con un profundo sentido de pertenencia, que define incluso su identidad.

El magnetismo de Carmen Maura Gentileza

Pero (en el drama la conjunción adversativa resulta fundamental), un día llega su hija desde Madrid. Lo que parece una simple visita de cortesía en realidad esconde otros planes que son vender el departamento y mudar a su madre consigo de regreso a España. Clara es nerviosa y llega a Tánger con una separación a cuestas, sin dinero para solventarse, cara de pocos amigos, pero con esta fundamental decisión tomada. Lo que no espera es que la negativa de la vital María Ángeles desbarate sus planes. Y así comienzan las diversas líneas narrativas que hacen de Calle Málaga un crisol de microhistorias que se van hilvanando con diferentes énfasis, calidades y resoluciones pero que no valen desarrollar aquí para no fomentar revelaciones de la trama. Así como el inicio dramático da paso a una comedia que busca la complicidad del espectador también la dirección de Maryan Touzani resuelve desde cámaras todo lo que su propio guion trabajado con el experimentado realizador Nabil Ayouch presenta desde esas diversas historias que también tienen su propio tono de comedia, drama y romance. De lo más efectivo es su guiño al cine del primer Pedro Almodóvar en la relación que entabla la casi octogenaria María Ángeles con la monja Josefa, que cumple voto de silencio y escucha sus secretos. Resulta un homenaje implícito a la figura principal, y que es la película en sí misma, porque en Carmen Maura reside el carisma y sensibilidad que consiguen elevar el conjunto y establecer un diálogo sensible con la lente de la también realizadora de El caftan azul, y que consigue una película aparte en su mirada a una Maura plena de magnetismo y sensibilidad. Hábil reflexión sobre la madurez que, aunque previsible en la resolución de sus múltiples conflictos, resulta un disfrutable momento que gracias a la labor de una descomunal actriz agiganta su recuerdo con el correr de los días. A diferencia de buena parte del cine de autor que busca mucho, y no siempre lo alcanza, Maryam Touzani desde su simpleza consigue convencer y con su gran intérprete dejan un luminoso recuerdo.