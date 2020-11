Cambió de opinión: qué dijo Diane Keaton sobre la nueva versión de El Padrino III Crédito: IMDB.com

Diane Keaton fue una de las invitadas especiales de Francis Ford Coppola para ver la nueva versión de El Padrino III, que estará disponible en plataformas de streaming el próximo 8 de diciembre y llevará el nombre de El Padrino Epílogo: La muerte de Michael Corleone. Pasaron 30 años del estreno de la última entrega de la saga, y ahora llega una nueva versión de ese histórico final que para muchos críticos e incluso para algunos de sus protagonistas no había estado a la altura. Pero ahora, según la actriz que personificó a Key Adams, sí que lo está.

De la proyección también participaron Al Pacino, Talia Shire y George Hamilton, otros protagonistas del film. "Fue uno de los mejores momentos de mi vida verlo", dijo Keaton, quien interpretaba a la esposa de Michael Corleone en la trilogía. "Para mí fue un sueño hecho realidad. Vi la película bajo una luz completamente diferente. Cuando la vi hace mucho, fue como 'oh, no sé'". No me cerraba y las críticas no eran buenas. Pero Francis reestructuró el principio y el final y, sí que funcionó", agregó en una entrevista con Variety.

Sobre el film original, la actriz contó: "No sé por qué la gente no lo aprecia, pero yo era una de ellas. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué no me gustaba esto antes? Pero no me gustaba".

El director estuvo trabajando con material que había quedado fuera del corte final, cambió las pistas musicales e incorporó un comienzo y un desenlace completamente nuevos. Su idea fue adaptar aún más el relato al texto de Mario Puzo, en el que se basa la saga. Semanas atrás, los estudios Paramount Pictures lanzaban el trailer, y Coppola explicaba por qué había elegido la palabra "epílogo" para llamarla: "En lenguaje musical, la coda es una especie de epílogo. Una conclusión y eso es lo que pretendíamos que fuera esta película. Lo que verán es un film con un principio y un final distintos".

Para Keaton, esta reedición cambiará la opinión pública sobre el film y también sobre la actuación de la por esa entonces jovencísima Sofia Coppola, ya que según explicó la actriz al citado medio, en la nueva selección de escenas se le da más oportunidad de brillar. "Ella es como sería una hija si tuvieras a este hombre como tu padre, el jefe de una organización criminal. No estaba tan segura de sí misma y es un poco callada, un poco angustiada. Pensé que era fantástica", expresó.

El regreso al pasado

Keaton recordó tiempos pasados después de ver el film. "Me hizo retroceder. En ese momento, estaba un poco con Al. Me gustó mucho Andy García. Estábamos rodando en Italia. Fue un momento especial", reveló.

En palabras de Coppola, el film es "un reconocimiento al título preferido de Puzo, recogiendo las intenciones originales que se barajaron inicialmente para la tercera entrega". "Con estos cambios y la imagen y el sonido restaurados, para mí es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino II. Verán una película con un comienzo y un final distintos, con muchas escenas recolocadas y la cual, creo, ha recibido nueva vida. Es una nueva experiencia", adelantó el realizador, muy orgulloso de su trabajo.

