Francis Ford Coppola estrenará este año una nueva versión de El Padrino III

Francis Ford Coppola estrenará este año en los cines una nueva versión de El Padrino III

4 de septiembre de 2020 • 17:08

El Padrino III, la película que pone cierre a la trilogía de la familia Corleone, volverá a los cines con un nuevo final. Francis Ford Coppola, su director, ha realizado una nueva versión de la última entrega de la franquicia, que se podrá ver en distintas salas de todo el mundo a finales de diciembre.

Coincidiendo con el 30 aniversario de su estreno, Paramount anunció su lanzamiento bajo el título Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, film que llegará luego a las plataformas digitales y a medios físicos.

Después de sus aclamadas restauraciones de Apocalypse Now y The Cotton Club, el cineasta ganador del Oscar ha puesto su mirada en el final de la trilogía, película en la que el personaje de Mary Corleone, interpretado por Sofia Coppola, pierde la vida durante un intento de asesinato contra su padre, Michael Corleone, para quien esto supone su propia muerte.

En palabras del propio director, el sorprendente anuncio será "un reconocimiento al título preferido de Mario [Puzo, autor de la obra literaria llevada al cine por Coppola] y mío, recogiendo las intenciones originales" que se barajaron inicialmente para la tercera entrega, señaló en un comunicado.

"Para esta versión del fin de la trilogía, creé un nuevo comienzo y un final, y reorganicé algunas escenas, tomas y pistas musicales. Con estos cambios, la cinta y el sonido restaurados, para mí se trata de una versión más apropiada para El padrino y El padrino II. Estoy agradecido por el trabajo de Paramount y de su director, Jim Gianopulos, por permitirme llevarlo a cabo", apuntó el realizador.

Estrenada el día de Navidad de 1990, El padrino III cerró la saga iniciada en 1972, que tuvo su secuela en 1974. Sin embargo, la tercera entrega no fue bien recibida por parte del público y de la crítica, además de competir entonces con el éxito que tuvo meses antes Buenos muchachos, de Martin Scorsese.

Sobre el final dado a la exitosa trama, apuntaba años atrás el reconocido crítico de cine estadounidense Roger Ebert: "Si la analizás racionalmente, esta es una película confusa e inconexa. Se dice que Coppola la reescribía a medida que avanzaba en su realización y, de hecho, se aprecia que el film carece de la confianza de una película que sabe hacia dónde se dirige".

Tras las dos primeras entregas, Coppola no estaba inicialmente interesado en volver a visitar la franquicia. Sin embargo, el proyecto fue adelante, aunque no sin complicaciones. Robert Duvall se negó a reinterpretar al consigliere de la familia Corleone, Tom Hagen, por no recibir el salario exigido, y fue reemplazado en el elenco por George Hamilton.

Winona Ryder, que había sido elegida como la hija adolescente de Michael Corleone sobre actores como Julia Roberts y Madonna, abandonó el proyecto antes de filmar una sola escena, argumentando estar agotada. Para ocupar su lugar, se barajaron nombres como los de las actrices Annabella Sciorra y Laura San Giacomo, pero Coppola sintió que eran demasiado mayores para el papel y optó por su hija Sofia, cuya actuación en la película fue ampliamente criticada.

"Fue difícil porque yo tenía 18 años y lo último que querés hacer a esa edad es escuchar lo que dicen tus padres", dijo Sofia en una entrevista en 2011. "Mi papá me dirigía, así que fue incómodo porque no soy una actriz por naturaleza, pero quería y no esperaba que tanta gente lo viera. Crecí con El Padrino como algo familiar, pero para mí no era esta obra maestra icónica, sino una experiencia de aprendizaje. Pero como nunca quise ser actriz, no fue devastador para mí que la gente en general no quisiera que yo participara. Finalmente fue positivo, porque este tipo de experiencias te hacen más fuerte", reflexionó la también directora tiempo después.

Como Coppola mencionó en el reciente comunicado, el título dado a la tercera entrega también fue un punto delicado. "No estaba destinado a ser parte de una trilogía sino más bien una coda de las dos primeras películas y deseamos que se le pudiera dar un título diferente, uno más apropiado. No teníamos el poder de insistir en nuestro título, pero, en mi opinión, la película siempre se llamará La muerte de Michael Corleone".

A lo largo de los años, el realizador se ha referido a la tercera película y a cómo la cambiaría si tuviera la oportunidad. "Hay un corte que quiero hacer que sería 14 minutos más corto", dijo a Deadline en una entrevista el año pasado. "Esto sería efectivo y hará que el final te rompa el corazón", dijo el director de hoy 81 años.