La película estrenada hace 23 años y protagonizada por Diane Keaton que inesperadamente reflotó Netflix

Entre el amplio contenido que ofrece Netflix puede que alguna que otra joya de la industria cinematográfica quede escondida; y eso pasó con Alguien tiene que ceder, la película de 2003 que cuenta con los protagónicos de Diane Keaton, Keanu Reeves y Jack Nicholson, y que gracias a los suscriptores ya ocupa el sexto lugar de lo más visto en la plataforma.

Alguien tiene que ceder se estrenó en 2003 y hoy resurgió de la mano de los suscriptores de Netflix

Dirigida por Nancy Meyers, la cinta rompe con el molde tradicional al enfocarse en el amor en la madurez. En poco más de dos horas, sigue a Harry Sanborn (Jack Nicholson), un exitoso empresario de sesenta años que tiene una regla inquebrantable: solo sale con mujeres menores de 30. El conflicto estalla cuando Harry viaja a los Hamptons para un fin de semana romántico con su nueva conquista, Marin. Sin embargo, los planes cambian cuando se encuentran en la casa de verano con la madre de ella, Erica Barry (Diane Keaton), una famosa dramaturga divorciada que no soporta el estilo de vida de Harry.

Diane Keaton y Keanu Reeves

Todo da un giro inesperado cuando Harry sufre un ataque al corazón en plena cita. Por recomendación médica, queda atrapado en la casa de Erica para recuperarse bajo su cuidado. Lo que empieza como una convivencia forzada y llena de roces, termina transformándose en una conexión profunda.

La trama se complica con la aparición de un joven y apuesto médico (Keanu Reeves) que también se enamora de Erica, obligando a Harry a decidir si finalmente “alguien tiene que ceder” en sus prejuicios para permitirse amar de verdad.

“Un ejecutivo de la música se enamora de la madre de su joven novia tras haber tenido un ataque cardíaco en su casa”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

“Buena comedia... Contada con gags de primera clase, con la sutileza, la mordacidad, la ternura y el amor que desprenden las buenas comedias sentimentales. No empalaga, es amena y creíble. Pero sobre todo te regala un recital antológico del genial Nicholson”; “Simpática revisión de la eterna guerra de los sexos (...) Un guion medido y la gran interpretación de Diane Keaton hacen el resto” y “Trabajo impresionante y enternecedor de sus protagonistas. (...) Una genial Diane Keaton”, fueron algunos de los comentarios que dejaron críticos en el sitio web FilmAffinity.

Alguien tiene que ceder recibió el apoyo de la crítica (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres títulos para ver en Netflix con la recordada Diana Keaton

1. Cuando ellas quieren más (2023)

Comedia/Romance. Cuatro mujeres llevan su club de lectura a Italia para el divertido viaje de chicas que nunca tuvieron. Cuando las cosas se salen de control y se revelan algunos secretos, sus relajantes vacaciones se convierten en una aventura única en la vida. Duración: 1 h 48 min. Ver Cuando ellas quieren más.

Cuando ellas quieren más, tráiler

2. Memorias de Manhattan (2014)

Romance/Drama. Un hombre y su esposa pasan un fin de semana agitado al considerar la venta del apartamento que compartieron durante más de 40 años. Duración: 1 h 32 min. Ver Memorias de Manhattan.

Memorias de Manhattan, tráiler

3. La joya de la familia (2005)

Comedia/Romance. Sybil es la matriarca de la anticonvencional familia Stone. Ni a ella ni a su familia les entusiasma la visita de Meredith Morton, la novia del hijo mayor, una mujer moderna que vive y trabaja en Nueva York. Duración: 1 h 44 min. Ver La joya de la familia.