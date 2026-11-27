La denuncia contra Hernán Casciari por presuntas irregularidades en la gestión de sus proyectos colaborativos, continúa generando ramificaciones. Luego de que la misma se ampliara contra el conductor de PH - Podemos Hablar Andy Kusnetzoff (por su participación en un documental sobre Diego Maradona que no llegó a ver la luz) y a Walter Gammarota, socio del escritor, Ariel Gil Ces, abogado de las presuntas víctimas, decidió ampliar la denuncia también contra Diego Peretti, por su labor en la película producida por Orsai de manera colaborativa, La muerte de un comediante, rodada en Bruselas.

Diego Peretti en La muerte de un comediante Analia Sanchez

“Vengo por medio del presente a ampliar denuncia contra la empresa Orsai Audiovisuales y el Hernán Casciari, contra Julieta Clara Gómez (productora socia de la empresa y pareja del escritor), Christian Gustavo Basilis (productor y exsocio) y Diego Aldo Peretti. La ampliación de dicha denuncia comprende a las personas damnificadas que represento que, conforme a la documentación que se acompaña y la que oportunamente se produzca, habrían resultado perjudicadas dentro de una operatoria vinculada con Orsai sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a las personas físicas que hubieran intervenido en los hechos. Se solicita que se investigue especialmente si los distintos perjuicios individuales responden a una operativa común, con unidad o conexión entre los hechos”, reza la denuncia a la que LA NACION tuvo acceso, que fue presentada este viernes por la mañana y que involucra al protagonista de Lo dejamos acá.

El artista estuvo vinculado con la realización de La muerte de un comediante, film rodado en Bélgica, producido de manera colaborativa por Orsai en el que él fue director y protagonista. El largometraje, que estrenó hace menos de un año, logró reunir 10.190 participantes que juntaron 1.850.000 dólares; la productora puso los 164 mil restantes. La mayor parte de los gastos se atribuye a que parte del rodaje se realizó en Bruselas.

Según la web de Orsai, se cobraron y repartieron entre los asociados 22 mil dólares que pagó HBO Max para distribuir la película en Europa del Este y poco más de 62 millones de pesos (alrededor de 40.000 dólares) de la taquilla de cine Gentileza de Disney+

Lo recaudado estuvo muy lejos de llegar a cubrir todo lo invertido. Según la web de Orsai, se cobraron y repartieron entre los asociados 22 mil dólares que pagó HBO Max para distribuir la película en Europa del Este y poco más de 62 millones de pesos (alrededor de 40.000 dólares) de la taquilla de cine. Es decir que las ganancias solo alcanzaron a cubrir una mínima porción de lo invertido. De todas formas, se espera seguir recaudando ya que el largometraje aún está en venta para su distribución local.

En la denuncia, el letrado cita una entrevista realizada por Peretti en el 2017: “Hace poco vinieron a verme para proponerme hacer un buen guion, lo llamamos a Hernán Casciari, le pusimos la guita que necesitaba y escribió durante un año una gran película que vamos a filmar acá y en Bélgica a fin de año. Se llama La muerte de un comediante”, dijo. La denuncia sigue: “A preguntas del periodista: ‘¿Vos producís también?’, dice ‘Sí, y creo que si [el director, guionista y productor griego-estadounidense] Alexander Payne agarra este guion va al Oscar, parezco un loco, pero confío ciegamente’”. Luego, amplía el texto: “El actor no solo que cobró por el guion y dirección de la película, sino que también produjo la película ut supra, teniendo la misma responsabilidad en relación a los damnificados sobre la rendición de cuentas y estar a derecho sobre la responsabilidad penal que tanto a Casciari, Gómez y Basilis le comprenden por el posible delito de estafa tipificado en el artículo 172 y Administración Fraudulenta artículo 173 inciso 7 del Código”.

El abogado además pide a la Justicia que en su debido momento el actor sea citado a prestar declaración indagatoria junto con los otros dos denunciados recientemente. LA NACION se comunicó con el actor, que aún no fue notificado: “No tengo conocimiento de esto así que no puedo decir nada”.

A finales de octubre, cuando se conocieron las primeras denuncias contra Casciari, el actor realizó un extenso descargo en sus redes sociales: “Hernán me propuso realizar mi primera película como director bajo el modelo de financiamiento colectivo que ya había desarrollado y gestionado para producir La uruguaya, un sistema en el que quienes aportaban dinero podían participar del proyecto como socios productores. Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guion. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem”.

En su posteo, agradeció la oportunidad que fue posible por la participación de “miles de personas que confiaron en el proyecto”. Luego siguió: “Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible. Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos. Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”.

Peretti cerró su descargo aclarando que ellos cumplieron con sus compromisos en tiempo y forma: “Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película”. Según la web de la productora, el actor y su compañero en la dirección cobraron 75 mil dólares cada uno en su rol de codirectores.