Los detalles de la ampliación de la denuncia penal contra Hernán Casciari que involucra a Andy Kusnetzoff

Luego de la denuncia contra Hernán Casciari por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos recaudados por Orsai Audiovisuales para la realización de cinco proyectos (La uruguaya, Sola en el paraíso, La muerte de un comediante, Canelones y Cinco guiones), el abogado de los denunciantes decidió ampliar la acusación y, tal como lo había anticipado LA NACION, presentó un escrito en el que incluye en su denuncia a Andy Kusnetzoff. La aparición del conductor en la ampliatoria se relaciona con el documental impulsado por él sobre Diego Armando Maradona, Proyecto D.A.M.

El pedido de ampliación de la denuncia presentado por Ariel Gil Ces, representante legal de medio centenar de presuntos damnificados (socios que aportaron a los proyectos de Orsai), además de incluir al ex CQC –ya que fue él quien ideó el documental basado en el ídolo– suma a uno de los socios de Casciari, Walter Gammarota.

Estos son los puntos más relevantes de la ampliación de la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION:

Permisos. Sobre el proyecto, el escrito presentado asegura que para el mismo “se recaudaba dinero con el mismo modus operandi que las demás producciones de Orsai Audiovisuales, a diferencia que esta producción no está terminada, ya que la familia del Sr. Diego Armando Maradona no cedió los derechos de imagen y tampoco los van a ceder según declaraciones que realizó Dalma Maradona”. Es decir que, según los denunciantes, continuaron recaudando dinero a pesar de que el documental no avanzaba.

Hernán Casciari Gentileza de Disney+

Traspaso de fondos. Según el escrito, los aportantes pusieron sus inversiones en Orsai Audiovisuales “y al poco tiempo los fondos pasan a la empresa Orsai Tech S.R.L. sin dar demasiados fundamentos y nadie sabe que paso con el dinero que más de 1000 inversores”.

Según el escrito, los aportantes pusieron sus inversiones en Orsai Audiovisuales Destino del dinero . Luego de este traspaso, según la denuncia, el dinero fue “a una nueva plataforma llamada proyecto10.org” . En la web se define al trabajo como “el documental que queremos ver ”, aclaran que es un proyecto colaborativo y que cuando éste esté terminado “ se entregará en versión privada, para ver con amigos”.

. Luego de este traspaso, según la denuncia, . En la web se define al trabajo como ”, aclaran que es un proyecto colaborativo y que cuando éste esté terminado “ Monto recaudado. Según el letrado, los socios no tienen conocimiento de la cantidad de dinero obtenida (a diferencia, en principio, de las producciones ya finalizadas, cuyos balances están disponibles para todo el público en la web de Orsai y los aportantes pueden ver la información detallada ingresando con su mail).

Según el letrado, los socios no tienen conocimiento de la cantidad de dinero obtenida (a diferencia, en principio, de las producciones ya finalizadas, cuyos balances están disponibles para todo el público en la web de Orsai y los aportantes pueden ver la información detallada ingresando con su mail). Promoción. Otro de los argumentos por el que los denunciantes relacionan a Kusnetzoff es que éste “en su programa Perros de la calle promocionaba su proyecto diciendo que él era el autor del guion y pedía a la gente que invirtiera en ese documental sabiendo que no tenía los derechos de la familia Maradona y así y todo pedía que la gente invirtiese en algo que era un engaño”. Además, el documento se refiere a este accionar como “una posible estafa” de la cual “lo único que el Sr. Kusnetzoff pretendía era sacar ventaja y quedarse con el dinero”.

Andy Kusnetzoff Santiago Filipuzzi

“Me pregunto si no se engaña a la gente sabiendo que no tenían los derechos de la familia Maradona para hacer el documental y de manera arbitraria promocionás en un programa un proyecto que nunca va a salir en un cine o en ninguna plataforma como así lo prometían”, cierra Gil Ces el documento en el que especifican las pruebas a presentar ante la Justicia en caso de ser requeridas, como ser un comunicado donde Casciari habla sobre Proyecto D.A.M. y cupones de pago de los socios denunciantes que invirtieron. Además, piden que los denunciados sean llamados a indagatoria.

Proyecto D.A.M. y Proyecto10, parecidos pero no iguales

“Hoy, en el aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, te invitamos a que te sumes a Proyecto D.A.M., que será un documental producido por Orsai Audiovisuales. La premisa nace de una pregunta sencilla: ¿cómo le explicás a tu hijo o hija quién fue Diego? Luego, fue modificándose a medida que el equipo de producción fue desmenuzando junto a Andy las más de ocho horas de material crudo (alguno inédito) de notas y encuentros con el Diez, desde los noventa hasta el mundial 2014”, rezaba la página de Orsai invitando al público a sumarse como productor.

La propuesta seguía: “Si te hacés socio productor, accedés al proceso creativo, decidís, aportás tus propias anécdotas, fotos o videos, y formás parte del resultado final. Las ganancias netas vuelven a la comunidad”. Así, poco más de mil personas se sumaron aportando uno o más bonos para ser parte y que se pudiera producir el documental del ídolo. Las imágenes ya están grabadas y gran parte fue editada.

En paralelo, desde la web Proyecto10 se refieren sin dar mayores detalles sobre la temática a “un documental que queremos ver”, y agregan: “Es un proyecto colaborativo. Unimos fuerzas para que exista: solo es posible porque lo hacemos juntos, con un fin común”. Además, aseguran que el trabajo “se está terminando” y que una vez finalizado “se entregará una versión privada para mirar con amigos”. En esta última producción participan 1.110 socios y si bien varios de los nombres figuran también en Proyecto D.A.M., no todos se repiten.