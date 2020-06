Diez musicales de Hollywood para escaparse sin salir de casa

Nicole Kidman y Ewan McGregor en Moulin Rouge, el musical "posmoderno" de Baz Luhrmann

María Fernanda Mugica Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 00:28

En momentos de encierro e incertidumbre, como los que estamos viviendo en la actualidad por la pandemia del COVID-19, la pantalla funciona como una puerta de escape a otro mundo. Claro que si lo que espera del otro lado es un sangriento enfrentamiento bélico, un payaso maldito o la experiencia de un personaje frente a una enfermedad terminal, tal vez el escape no sirva como remedio contra la angustia. Para esos momentos en los que impera la necesidad de pasar un rato en una fantasía color de rosa, nada mejor que recurrir al musical clásico de Hollywood.

La música es un elemento ineludible en la mayoría de las películas. Ya lo era en la época del cine mudo, cuando se acompañaba las películas con música en vivo, y lo fue aún más con el advenimiento del sonoro. El primer largometraje con sonido sincronizado fue El cantante de jazz , de 1927, en el que Al Jolson interpretaba varias canciones en la piel de su personaje, de inspiración autobiográfica, el hijo de un rabino que se embarcaba en una carrera como cantante.

En las décadas siguientes el musical se convirtió en uno de los géneros favoritos de Hollywood, por sus cualidades de gran espectáculo atractivo para el público. Con decorados fastuosos y numerosos bailarines en escena, el género era una muestra del poderío de los estudios. También, una vidriera para los talentosos intérpretes que podían actuar, cantar y bailar, a un alto nivel.

Hay muchas películas que tienen música y baile, pero el musical clásico tiene como característica que los números musicales son parte de la narración de la película. Una coreografía o una canción son una forma más de contar parte de la historia, como lo es un diálogo o una escena de acción. Cuando ya no alcanzan las palabras o los gestos para transmitir una emoción, los personajes recurren al canto y al baile.

Dentro de la larga historia de los musicales de Hollywood, rescatamos aquí diez recomendados del género que vale la pena ver una y mil veces. Sobre todo cuando hay una imperiosa necesidad de escapar por un rato, sin cruzar la puerta de casa.

Cantando bajo la lluvia (1952)

La quintaesencia del musical de Hollywood está contenida en la película dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly , quien también protagoniza el film junto con la talentosa y encantadora Debbie Reynolds . El film narra la transición del cine mudo al sonoro como excusa para una trama romántica y repleta de números musicales inolvidables. Incluyendo aquel que tiene a Kelly bailando y cantando con un paraguas, en una calle de escenografía, bajo una lluvia falsa. Más fantasía de Hollywood no se consigue. Disponible en Qubit, Apple TV+, Google Play, YouTube.

Amor sin barreras (1961)

Romeo y Julieta en el lado oeste de Manhattan, donde el famoso balcón tiene una escalera de incendio y los conflictos centrales incluyen guerras de pandillas y racismo. Detrás de este clásico hay un dream team creativo formado por los directores Robert Wise y Jerome Robbins , quien fue responsable de las coreografías; el compositor Leonard Bernstein con Stephen Sondheim como letrista; y un elenco carismático que incluye a Natalie Wood y Rita Moreno. En diciembre se estrenaría la nueva versión de este musical, dirigida por Steven Spielberg . Disponible en Qubit, Apple TV+, Google Play, YouTube.

El Mago de Oz, de Victor Fleming, donde Judy Garland interpreta la inolvidable "Over the Rainbow"

El mago de Oz (1939)

Judy Garland fue una de las grandes estrellas del musical clásico de Hollywood y esta es su película más emblemática. Ya sea en blanco y negro cantando la famosa "Over the Rainbow", compuesta por Harold Arlen, o en el mágico mundo a color de Oz, la jovencísima Judy pone su talento y encanto al servicio de una fábula, basada en el libro de L. Frank Baum, que no reniega de ciertos aspectos oscuros de la vida. El film dirigido por Victor Fleming, contiene una de las brujas más temibles del cine y varios números musicales vibrantes. Disponible en Qubit, Apple TV+, Google Play, YouTube

On the Town (1949)

Los tres marineros interpretados por Gene Kelly, Frank Sinatra y Jules Munshin tienen un solo día para pasear por Nueva York y conocer chicas, en este gran ejemplo del musical clásico que comparte con Cantando bajo la lluvia a sus directores -Kelly y Donen- y a sus guionistas, Adolph Green y Betty Comden. Sinatra y Kelly son los mejores en sus respectivos terrenos, el canto y el baile, además de tener en común elegancia y sentido del humor. Los decorados de cartón pintado de Hollywood aumentan la sensación de fantasía cinematográfica. Disponible en Apple TV+, Google Play, YouTube

Al compás del amor (Shall We Dance) con Fred Astaire y Ginger Rogers, de 1937

Al compás del amor (1937)

En realidad, Gene Kelly comparte el puesto de mejor bailarín de los musicales clásicos, con el protagonista de esta película, Fred Astaire . Y con ellos también merece un lugar su co-protagonista, Ginger Rogers , quien, como dice una frase que se atribuyó erróneamente a la propia actriz, "hacía todo lo mismo que Astaire pero hacia atrás y con tacos altos". El film de Mark Sandrich tiene una divertida trama romántica como excusa para mostrar el arte de estos dos enormes bailarines, acompañados por las canciones de George Gershwin . Disponible en Qubit

Trailer Los caballeros las prefieren rubias - Fuente YouTube 02:25

Video

Los caballeros las prefieren rubias (1953)

Marilyn Monroe y Jane Russell cantan, bailan, hacen reír y seducen a todos en esta comedia musical de Howard Hawks, basada en una obra de Joseph Field y Anita Loos. Su escena más famosa es el número "Diamonds Are a Girl's Best Friend", a cargo de Monroe, quien demuestra una vez más que era una gran comediante. Pero la película es mucho más que eso, es divertidísima, está llena de guiños y tiene protagonistas femeninas que están a cargo de sus propios deseos y destino, aún si para una de ellas esto implica casarse con un millonario. Disponible en Qubit, Google Play, YouTube

Clip La novicia rebelde - Fuente: Youtube 02:23

Video

La novicia rebelde (1965)

Un musical que tiene como protagonista a una novicia que se convierte en institutriz de siete niños, quienes viven con su padre viudo, y les cambia la vida con su alegría y canciones, requiere de un espectador no cínico y con tolerancia a lo meloso. Pero quienes puedan entregarse con su corazón abierto al encanto de Julie Andrews y los chicos, la elegante presencia de Christopher Plummer y las inoxidables canciones de Rodgers y Hammerstein, serán muy felices con esta película de Robert Wise , que se convirtió en un clásico familiar. Disponible en Google Play, YouTube

Trailer de Grease - Fuente: YouTube 02:03

Video

Grease (1978)

Hacia fines de los 70, Hollywood volvió al género con algunos resultados muy exitosos como este film, basado en el musical de Jim Jacobs y Warren Casey, que recurre a la nostalgia de los 50 para narrar una historia de amor adolescente y las crisis propias de la edad. Lejos de ser una obra maestra, la película cuenta con la magia de John Travolta y Olivia Newton-John encabezando un elenco juvenil, que incluye a la gran Stockard Channing . La dupla se luce en famosos números musicales como "Summer Lovin´" y "You Are the One That I Want". Disponible en Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, YouTube, Flow, Directv Go

Moulin Rouge (2001)

La película de Baz Luhrmann es un verdadero musical posmoderno, que se nutre de referencias al cine, la literatura, las artes plásticas y la música popular. Con nuevas versiones de temas de Nirvana, David Bowie y Elton John, entre muchos otros, el film cuenta la trágica historia de amor entre un escritor y la estrella del cabaret Moulin Rouge, en la París de principios del siglo XX. La particular estética y las canciones son claves del éxito del film junto con las brillantes actuaciones de Ewan McGregor y Nicole Kidman , y del impecable elenco. Disponible en Apple TV+, Google Play, YouTube

Trailer La la land - Fuente: YouTube 02:12

Video

La la land (2016)

Los caprichos de la crítica y la opinión pública -que fueron del amor al odio- y el error de los Oscar dejaron los méritos de La La Land en un segundo plano. Ryan Gosling como salvador del jazz tal vez sea un poco ridículo, pero el film tiene fabulosos números musicales, como el de apertura en la autopista o el del observatorio de Griffith Park, en los que la puesta en escena de Damien Chazelle recupera la magia grandilocuente del musical clásico de Hollywood. Emma Stone se llevó un merecido Oscar a Mejor Actriz por su actuación. Disponible en Netflix, Apple TV+, Google Play, Flow