La advertencia de Tapia contra los denunciantes en su contra: “Van a transpirar como yo, pero de vergüenza”

Durante la presentación de LPF Play y después de la suspensión de la fecha 9 del fútbol argentino en rechazo a las denuncias en su contra, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, advirtió al Gobierno por el proceso judicial. "Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza”, expresó en ironía con el video que trascendió años atrás en el que se captó a un asesor secándole la nuca al funcionario.

La estruendosa frase llegó luego de conocerse que la Justicia rechazó el pedido del titular de AFA y del tesorero de esa institución, Pablo Toviggino, para anular el expediente en el que son investigados por la presunta apropiación de aportes de los trabajadores de la asociación y evasión de impuestos, por lo que esta semana deberían presentarse a declarar.

Tapia pronunció la dura advertencia en el cierre de la presentación de LPF Play, la plataforma de streaming con la que la AFA transmitirá de ahora en más el Torneo Proyección, la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Selección femenina y el futsal, tras no haber alcanzado un acuerdo para su televisación.

La advertencia de Tapia contra el Gobierno

“El fútbol argentino no solamente pasa por la Capital y por la provincia de Buenos Aires, sino por todo nuestro país”, sostuvo Tapia y expresó: “Dijimos que íbamos a hacer un fútbol federal y por eso lo defendemos y lo representamos. Somos formadores, tenemos la obligación de darle a todos nuestros jugadores las herramientas”.

En ese sentido, Tapia destacó la capacidad de poder sintonizar los partidos a través de internet y desde cualquier parte del mundo de manera gratuita. “Hoy tenemos al fútbol dentro del fútbol. Hoy podemos ver a nuestros equipos del Ascenso cuando juegan en los diferentes lugares de nuestro país. Hasta el año pasado no se podía, siempre pasaba algo. Se cortaba. Hoy sí se puede”, ponderó.

Tras ello, el titular de AFA aseguró que en las primeras transmisiones que ya se realizaron, consiguieron 455.000 usuarios únicos registrados, 3.300.000 de visualizaciones y que en más de 150 países se vio LPF Play. “Se transmitieron 175 partidos en vivo”, dijo y auguró: “Estos números se triplicarán en cinco u ocho meses”.

El presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia IG

Cabe mencionar que este sábado en Córdoba tras la realización del tercer encuentro de dirigentes del Consejo Federal, el máximo dirigente del fútbol local se jactó de haber conservado la televisación en manos de la AFA, con una referencia implícita a las empresas que tenían a cargo esa explotación.

“Por mucho tiempo los derechos de televisión no llegaban al fútbol argentino. El lunes vamos a presentar la plataforma del fútbol argentino. A nosotros no nos sorprende: los cabecitas hicieron algo bien y lo puede ver todo el mundo, y no se corta la señal. Ahora lo pueden ver de punta a punta, también en el exterior”, sostuvo Tapia pese a que la calidad de las transmisiones dejó bastante que desear en los primeros envíos.

Tapia y Toviggino deberán declarar ante la Justicia

Como se mencionó, la frase que pronunció Tapia contra el Gobierno cayó tras darse a conocer la decisión del juez federal Diego Amarante de rechazar el pedido Tapia y de Toviggino, por el que buscaban anular el expediente en el que son investigados por la presunta apropiación de aportes de los trabajadores de la asociación y evasión de impuestos.

Ambos negaron la existencia de un delito y, con ese argumento, pidieron anular las indagatorias (deben presentarse a declarar esta semana). Sin embargo, el juez rechazó sus planteos y los acusados apelaron ante la Cámara en lo Penal Económico.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

Amarante dijo que, aun cuando la Cámara de Apelaciones debe resolver si corresponden o no las citaciones a indagatoria, ello no obliga al juez a suspender esos trámites, como pidieron Tapia y Toviggino.

Por consiguiente, siguen firmes las indagatorias de Tapia y Toviggino, previstas para el miércoles (Toviggino) y el viernes (Tapia), en esta causa, donde ARCA los acusa de haber retenido aportes y evadido impuestos por unos 19.000 millones de pesos.