Los creadores de “Shogun” adelantan secretos de producción de la segunda temporada: romance, batallas y un salto en el tiempo

La serie “Shogun” tendrá nueva temporada. “Y estará llena de acción”, adelantan sus creadores, Rachel Kondo y Justin Marks. En Hong Kong en el preestreno de los originales de Disney+, compartieron algunos de los secretos del éxito global que se consagró como la serie revelación de los últimos tiempos. Su primera temporada fue tan exitosa que arrasó en los premios Emmy, se llevó 18 estatuillas, y también en los Globos de Oro, donde el japonés Hiroyuki Sanada se consagró como Mejor Actor.

La trama original del libro, modernizado para "Shogun" Prensa Disney+

La historia, a nuevo

Los creadores confirmaron que la nueva “Shogun” estará ubicada cronológicamente diez años después que la primera temporada. Se trata de una decisión creativa que, según Marks, responde a las realidades de la producción además de la posibilidad de incorporar nuevas historias y personajes.

“La idea de que la historia se desarrolle diez años después surgió principalmente al reconocer cómo vemos televisión ahora. Dado que producir la serie lleva un tiempo y no saldrá hasta un año después, el equipo quiere evitar el efecto que les parece frustrante, cuando un programa terminó hace tres años y la segunda temporada comienza solo ‘cinco minutos después’... El equipo cree que esto es difícil para la audiencia ya que hay muchas cosas que compiten por nuestra atención. Esta decisión creativa hace que la próximo temporada sea profundamente emocionante para los productores. Es una forma de volver a descubrir a nuestros personajes, ver cómo han cambiado en sus vidas en los últimos 10 años”, remarcó Marks.

Los creadores en la presentación en Hong Kong Disney

¿Cuáles serán los ejes de la segunda temporada? “Al igual que la primera temporada, es una historia de amor realmente arrolladora, hermosa, totalmente inesperada. Pero también es una historia de guerra y mostramos del costo de la guerra. Hay secuencias de batalla que… No creo que jamás hayan visto algo similar: este tipo de escala, de tragedia, de humanidad... La historia del Japón, que es el cimiento de nuestra narrativa, nos lo ha dado. Estamos muy agradecidos con nuestros colaboradores japoneses por traérnosla y explicárnosla. Esperamos poder llevarla al mundo”, concluye Marks.

La historia ambientada en el Japón feudal, un éxito a nivel mundial Katie Yu/FX

La productora ejecutiva Rachel Kondo y algunos adelantos de lo que se verá Disney

Asia en la mira

Hiroyuki Sanada, que interpretó a Lord Toranaga, fue gran artífice para que la historia japonesa se diera a conocer al mundo. El actor, quien lleva 40 años de carrera en Japón y 20 en Hollywood, describió el impacto del reconocimiento mundial y los premios: “El éxito de “Shogun” fue una gran sorpresa. Para mí, en mi papel dual de actor y productor, recibir tantos premios fue asombroso. Algo que nunca me hubiera imaginado al rodar en Vancouver hace unos años”, declaró en un japonés pausado.

Y agregó: “Los premios que recibí representan oportunidades que se expanden para talentos de diversos países. Lo que antes se consideraba un sueño, ahora se puede conseguir si se trabaja para lograrlo. Espero que esto se convierta en un mensaje”.

“Creo que ‘Shogun’ se ha convertido en un escenario importante para dar oportunidades a jóvenes talentos maravillosos y presentarlos al mundo. ¡Estén atentos!”.

El productor ejecutivo Justin Marks Disney

Sobre los talentos que serán parte en esta nueva era, los creadores tuvieron su momento para bromear sobre cómo la trama los dejó situados: “No sé si vieron la temporada pasada, pero matamos a mucha gente, así que tuvimos que reemplazar a algunos –comentaron entre risas-. Y tenemos algunos personajes nuevos realmente emocionantes esta temporada".

Disney + ya adelantó que, a Sanada (Toranaga) y a Cosmo Jarvis (John Blackthorne) se sumarán Fumi Nikaido, Shinnosuke Abe, Hiroto Kanai, Yoriko Doguchi, Tommy Bastow, Yuko Miyamoto, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow, Yuko Miyamoto, Eita Okuno y Ren Meguro además de Yuka Kouri (Kiku).

El consejo del japonés Sanada a la nueva generación de aspirantes a actores. Los instó a “que se preparen para no desanimarse cuando llegue su oportunidad, aprendiendo el idioma, la actuación y las habilidades físicas, incluyendo el movimiento. Creo que oportunidades como 'Shogun' volverán” FX

Los creadores se reconocen felices “de reunir a nuestra antigua familia con estas caras nuevas, y verlos convertirse en parte de este mundo”. Y adelantaron el regreso de dos directores de la primera temporada, Hiromi Kamata y Takeshi Fukunaga, y la incorporación de nuevos como Anthony Byrne, Kate Herron, que se suman al equipo. Dijeron, además, que ya planean una tercera temporada.

Por su trabajo, Sanada se llevó el Emmy a Mejor Actor y el Globo de Oro a Mejor Actor en una Serie Dramática Disney

Hiroyuki Sanada reflexionó sobre cómo lleva la presión de repetir el suceso de la primera Shogun: “Se siente la presión, pero confío en el trabajo en equipo de la primera temporada y en el gran nuevo elenco. Ya estoy deseando empezar a rodar, planeo usar esta presión como una fuerza para crear una segunda temporada aún mejor”.