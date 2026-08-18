Disney anunció la lista de sus nuevas películas: de Frozen 3 y Coco 2 a Los Simpson, todos los estrenos en carpeta

Estrenos en 2026

Hexed (25 de noviembre). Nueva apuesta de animación original enfocada en la magia y la brujería.

Avengers: Doomsday (18 de diciembre). El regreso a gran escala de Marvel Studios con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom.

Avengers Doomsday Marvel

Estrenos en 2027

La era del hielo: Boiling Point (5 de febrero). La sexta entrega se centra en la aparición de volcanes en el mundo prehistórico, mientras Scrat (que ahora es padre) trata de proteger del calor a su apreciada bellota.

Gatto (5 de marzo). Película animada de Pixar ambientada en las calles de Venecia bajo la dirección de Enrico Casarosa, el mismo de Luca.

Star Wars: Starfighter (28 de mayo). Una nueva aventura galáctica independiente de la saga Skywalker, protagonizada por Ryan Gosling.

The Bluey Movie (6 de agosto). El salto a la pantalla grande de la exitosa serie infantil australiana.

The Simpsons Movie 2 (3 de septiembre). Veinte años después de su primer film, la familia amarilla regresa a los cines.

Frozen 3 (24 de noviembre). La continuación de las aventuras de las hermanas Anna y Elsa.

Avengers: Secret Wars (17 de diciembre). La cumbre del Universo Cinematográfico de Marvel que cerrará la actual fase de superhéroes.

Estrenos 2028

Ghost Market (10 de marzo). Producción original de Pixar, se trata de una historia de fantasmas que lleva a su joven protagonista, un muchacho de familia oriental, de Chicago a Hawaii para encontrarse allí en medio de un cruce entre el mundo de los vivos y la realidad de ultratumba.

Tangled (Enredados) (31 de marzo). Con actores de carne y hueso y con la australiana Teagan Croft como Rapunzel y Kathryn Hahn encarnando a la malvada bruja Gothel. El rodaje se realizó íntegramente en España.

X-Men (5 de mayo): El reinicio oficial de los mutantes dentro de Marvel Studios, con Sadie Sink retomando su papel de Jean Gray, Kit Connor como Cyclops, Samara Weaving en la piel de Emma Frost, Inde Navarrete como Rogue; Christopher Abbott en la versión joven del Profesor X y Maya Boyd como Storm. El villano, Mr. Sinister, marcará la entrada triunfal al mundo Marvel de Adam Driver.

Lilo & Stitch 2 (26 de mayo): Segunda parte del film con actores de carne y hueso. La secuela suma a Angel, la contraparte rosa de Stitch.

Los Increíbles 3 (16 de junio): Pixar cierra su trilogía de superhéroes bajo la dirección de Peter Sohn, diez años después de la segunda parte. La historia ahora está centrada en los hijos de la familia de superhéroes.

Clay (Noviembre). Nueva película original de Disney con una estética de animación 2D.

Estrenos de 2029 en adelante

Coco 2 (21 de noviembre). Secuela animada que mostrará a Miguel ya adolescente viajando de nuevo a la tierra de los muertos.

Avatar 4 (21 de diciembre de 2029). James Cameron continúa expandiendo el universo de Pandora con la cuarta parte de su saga de ciencia ficción.

Zootopia 3 (fecha a confirmar). El gran éxito animado confirmó oficialmente su tercera parte.

El diario de la princesa 3 (fecha a confirmar). Anne Hathaway vuelve a meterse en la piel de Mia Thermopolis.

Avatar 5 (prevista para 2031). El capítulo final planificado para la franquicia de ciencia ficción llegará en cinco años.