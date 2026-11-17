Graciela Borges recibirá este miércoles 18 un nuevo reconocimiento a la trayectoria en uno de los más bellos escenarios cinematográficos de Buenos Aires y sus alrededores. En la sala York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos), la destacada actriz argentina será la primera figura reconocida con el premio Lumiton, distinción que se inaugura este año junto con el Festival Vicente López Ciudad del Cine.

La muestra estará abierta hasta el domingo 22, en todos los casos con entrada gratuita (el acceso será por orden de llegada) y una programación conformada en conjunto por el voto del público y la actividad de una Mesa del Cine que integran distintas personalidades del mundo audiovisual argentino.

Walter Vidarte y Graciela Borges en El dependiente, de Leonardo Favio Archivo

Luego de la ceremonia inaugural y el reconocimiento para Graciela Borges, previstas para las 18.30 de este miércoles, se proyectará una de las mejores películas de la actriz distinguida: El dependiente (1968), de Leonardo Favio, protagonizada también por Walter Vidarte y Nora Cullen.

El programa del festival continuará con una doble función diaria. El jueves 19, a las 18, Cleo de 5 a 7 (Francia-Italia/1968), de Agnés Varda, con Corinne Marchand; y a las 20.30, Los abrazos rotos (España/2009), de Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz, Lluis Homar y Blanca Portillo.

Juan Verdaguer y Susana Campos en Rosaura a las 10

El viernes 20 se exhibirán dos películas argentinas: a las 18, Rosaura a las 10 (1958), de Mario Soffici, con Susana Campos y Juan Verdaguer; y a las 20.30, La ciénaga (2001), de Lucrecia Martel, con Graciela Borges, Mercedes Morán y Martín Adjemian. El sábado 21, a las 18, Perdidos en Tokio (Japón-Estados Unidos/2003), de Sofia Coppola, con Bill Murray y Scarlett Johansson, y a las 20.30, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Estados Unidos/2004), de Michel Gondry, con Jim Carrey y Kate Winslet.

Laberinto, con Jennifer Connelly y David Bowie, se verá en la jornada final

La muestra se cerrará el domingo 22 con un triple programa de coproducciones anglo-estadounidenses: a las 16, Laberinto (1986), de Jim Henson, con David Bowie y Jennifer Connelly, en versión doblada al castellano; a las 18, Alien, el octavo pasajero (1979), de Ridley Scott, con Sigourney Weaver, Tom Skerritt y John Hurt; y a las 20.30, 2001: Odisea en el espacio (1968), de Stanley Kubrick, con Keir Dullea y Gary Lockwood.