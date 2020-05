Del Quijote de Gilliam a los Beastie Boys, doce rarezas para ver en streaming

El rodaje de El hombre que mató a Don Quijote le llevó 25 años a Terry Gilliam

En la denominada "guerra del streaming" crece (y seguirá aumentando en los próximos meses con la aparición de nuevos jugadores) la oferta de contenidos en diversas modalidades On Demand. Están las plataformas como Netflix , Amazon Prime Video o Mubi que, por un abono mensual, ponen a disposición del usuario todo su catálogo, y otras como Google Play, iTunes, Movistar TV, Cablevisión Flow y Claro Video que, más allá de las producciones propias y de las propuestas de las señales asociadas, apuestan también al alquiler y/o compra de una película determinada. En esta guía proponemos un recorrido por doce valiosos títulos de reciente lanzamiento y disponibles en las distintas variantes.

Trailer de "Bull" - Fuente: YouTube 02:03

Bull (Estados Unidos) de Annie Silverstein. Esta ópera prima estrenada en el Festival de Cannes 2019 narra la emotiva relación que se establece entre Kris (Amber Harvard, toda una revelación), una muy rebelde chica de 14 años de bajos recursos, y Abe (Rob Morgan), un veterano y demasiado curtido domador de toros que vive en la casa contigua de un decadente pueblo cerca de Houston. Más allá de las diferencias de edad y de raza (él es afroamericano), surge entre ellos una extraña unión marcada por la fascinación por el universo de los rodeos. Silverstein combina lo documental y lo ficcional con llamativa elegancia, coherencia, ductilidad, fluidez y sensibilidad como para que tanto el entorno como los aspectos más íntimos interesen y por momentos incluso conmuevan (para alquilar en Google Play, iTunes, Claro Video y Cablevisión Flow)

Trailer de "Zombi Child" - Fuente: YouTube 01:40

Zombi Child (Francia), de Bertrand Bonello. El director de El pornógrafo, Tiresia, De la guerre, L'Apollonide, Saint Laurent y Nocturama presentó también en Cannes 2019 una inquietante película que combina coming-of-age , magia negra y zombies con resultados fascinantes. El film transcurre en varios tiempos lugares: Haití en 1962, 1980 y la actualidad, y -sobre todo- en la París contemporánea. Es, en esencia, una película de iniciación, de descubrimiento, de amistades entre varias adolescentes que concurren a un colegio secundario tradicional y muy exigente fundado por el mismísimo Napoleón. La trama es mucho más compleja porque todo el tiempo el director nos transporta a Haití para contarnos en diferentes épocas las historias de los zombies (en especial la real de un tal Clairvius Narcisse) que abundan en la isla a partir de sacrificios rituales y trances. Cómo y por qué ambas vertientes del relato terminarán uniéndose es algo que mejor no develar. Entre citas a Stephen King , al giallo y a Jacques Tourneur, Bonello construye un film muy particular e inquietante (para alquiler en Google Play e iTunes).

Trailer de "El hombre que mató a Don Quijote" - Fuente: YouTube 01:24

El hombre que mató a Don Quijote (España-Bélgica-Francia, Reino Unido-Portugal), de Terry Gilliam. Tras 25 años de intentos fallidos, catástrofes de todo tipo, cambios en el elenco, problemas financieros y conflictos legales, el realizador de Brazil, Pescador de ilusiones, 12 monos y Pánico y locura en Las Vegas finalmente estrenó esta nada convencional transposición del clásico de Miguel de Cervantes Saavedra. La historia comienza con un equipo de rodaje y un Don Quijote que queda colgado de un molino. El director es Toby ( Adam Driver) , un alterego de Gilliam al que todos lo catalogan de "genio visionario" y tiene a Stellan Skarsgård como financista. En este film -por el que desfilan también intérpretes españoles como Sergi López, Jordi Mollà, Oscar Jaenada y Rossy De Palma, la ucraniana Olga Kurylenko y el galés Jonathan Pryce- hay constantes paralelismos entre 1605 (la Inquisición y la persecución a los moros) y la actualidad (inmigrantes ilegales, paranoia frente al terrorismo). Nada demasiado sutil, aunque en varios momentos la propuesta funciona en el estilo ampuloso que propone el director (disponible en Fox Premium y para alquiler en iTunes y Google Play) .

La carga / The Load / Teret (Serbia-Croacia-Francia), de Ognjen Glavonic. Vlada (el croata Leon Lucev) trabaja como camionero. Estamos en 1999, en medio de los bombardeos de la OTAN en Serbia. Al protagonista le encargan llevar un misterioso cargamento (no le dejan ver de qué se trata) desde Kosovo hasta Belgrado. En principio, todo está servido para una película de género, una road movie balcánica en el contexto de una sangrienta guerra civil (se ven de fondo muchas zonas bombardeadas), pero si en ese sentido el film no va muchos más allá de una sólida narración (en el trayecto levanta a un joven que aspira a convertirse en estrella de rock), en su segunda mitad se mete más de lleno en la psicología de su personaje y, en especial, en la relación con su hijo. Allí es donde esta película austera y minimalista (estrenada en Cannes 2018) alcanza un mayor interés y profundidad emocional para convertirse en una más que aceptable ópera prima (disponible en Mubi y en Amazon Prime Video).

Trailer de "Ema" - Fuente: YouTube 01:52

Ema (Chile), de Pablo Larraín. El nuevo film del realizador de Tony Manero, Post Mortem, No, El Club, Neruda y Jackie narra la atormentada existencia de una joven pareja conformada por la bailarina del título ( Mariana Di Girolamo ) y un coreógrafo llamado Gastón ( Gael García Bernal ), que acaba de devolver a su hijo adoptivo después de que el niño, de siete años, intentara quemar a su tía. Un festival de baile, sexo, colores saturados y situaciones extremas desde lo emocional para una película siempre provocativa, intensa y desafiante, que compitió en la Mostra de Venecia 2019 (disponible en Mubi).

Apuntes para una película de atracos (España), de León Siminiani. El detonante de la película fue el final de la carrera como ladrón de un hombre conocido como "El Robin Hood de Vallecas". Tras su detención luego del fallido asalto a una sucursal bancaria en Madrid, Siminiani comenzó un trabajo de más de cinco años para conseguir acercarse al Flako, que es el sobrenombre con el que le gusta aparecer al líder de "la banda de las alcantarillas". Logra visitarlo en prisión y lo convence para que sea el protagonista de su "película de atracos". El realizador y la pareja del protagonista, Ainhoa, tratan de reconstruir la vida del Flako hasta ese momento y, así, el film se convierte en un atractivo juego de espejos. El anithéroe finalmente sale de la cárcel y acepta que el director ruede sobre él un documental (disponible en Netflix) .

A Russian Youth (Rusia), de Alexander Zolotukhin. Este discípulo de Alexander Sokurov debutó en el largometraje con la historia de un joven soldado que, en plena Primera Guerra Mundial, pierde la vista por no saber protegerse adecuadamente de los gases lanzados por el enemigo alemán, pero puede seguir en el ejército manejando una increíble maquinaria que permite escuchar con algo de tiempo la llegada de aviones prestos al ataque. Un experimental y potente trabajo que resulta una fascinante sinfonía de música e imágenes (disponible en Mubi).

Trailer de "Beastie Boys Story" - Fuente: YouTube 00:49

Beastie Boys Story (Estados Unidos), de Spike Jonze. Adam Horovitz y Mike Diamond (los sobrevivientes del trío que tuvo en el fallecido Adam Yauch a su tercer y fundamental vértice) reconstruyen sobre el escenario del hermosísimo Kings Theatre de Brooklyn la historia de esa banda muy influyente y de culto dentro del rap que fue Beastie Boys. El documental de Spike Jonze (amigo del grupo formado en 1981 y responsable de varios videoclips como la mítica parodia a los policiales setentista de "Sabotage") se sostiene en la narración en vivo y las imágenes de archivo (actuaciones en vivo, home movies, fragmentos de apariciones televisivas, sesiones de fotos, etc.). Parte obra de teatro, parte entrevista pública, parte diario íntimo, Beastie Boys Story pasa de la obvia reconstrucción cronológica a momentos de una intensidad emocional desbordante con los dos sobrevivientes quebrándose frente al público a la hora de recordar a ese amigo, compañero de rutas y artista sumamente inspirador que fue Yauch. Y a no perderse las múltiples e hilarantes sorpresas que aparecen luego de los créditos finales (disponible en Apple TV+).

Trailer "Gloria Bell" - Fuente: YouTube 01:09

Gloria Bell (Estados Unidos), de Sebastián Lelio. El director chileno, ganador del Oscar por Una mujer fantástica , rodó hace un par de años una remake de su propia película que había estrenado en 2013. Ya no está como protagonista la gran Paulina García, pero el papel de esta infatigable mujer en busca de rehacer (reinventar) su vida en plena madurez, cuando el entorno parece indicar lo contrario, ahora está en manos de otra notable actriz, Julianne Moore , aquí acompañada por el querible John Turturro (disponible en HBO GO).

Trailer de "Para Sama" - Fuente: YouTube 02:20

Para Sama / For Sama (Reino Unido-Siria-Estados Unidos), de Waad Al-Kateab y Edward Watts. Uno de las cinco nominados al premio Oscar 2020 en la categoría de Mejor Largometraje Documental (perdió finalmente con American Factory , que también se puede ver en Netflix), este videodiario en primera persona y con estructura de carta a su hija Sama narra las desgarradoras experiencias de la propia Waad Al-Kateab entre 2012 y 2016, en medio de la guerra civil siria. Mientras ella describe los horrores de los enfrentamientos bélicos, su marido Hamza trata de salvar vidas en un precario hospital de la bombardeada Aleppo. Con la ayuda del prestigioso documentalista inglés Edward Watts, ella construye un relato que mixtura lo humano y el activismo, lo cinematográfico y lo político, lo íntimo y lo social con resultados en muchos pasajes conmovedores (disponible en Netflix).

El faro / The Lighthouse (Estados Unidos), de Robert Eggers . Estamos en 1890, en un faro del fin del mundo al que llegan el jefe Thomas Wake ( Willem Dafoe ), que se encarga de custodiar la luz y parece la reinvención del Capitán Ahab de Moby Dick; y el novato Ephraim Winslow ( Robert Pattinson ), al que le tocan todos los trabajos menores e ingratos. La tensión crece, la soledad también, se impone la locura, abunda el alcohol, llegan las tormentas, el frío y el mar avanza con una potencia irrefrenable. El faro es un drama de época con ínfulas shakespeareanas, un exquisito duelo actoral, una virtuosa narración (la fotografía de Jarin Blaschke en blanco y negro y pantalla casi cuadrada prodigiosa) que expone la progresiva degradación climática, física y mental; y, sobre el final, un desmadre fantástico con explosiones gore. Con esta excelente continuación queda una cosa bien en claro: La bruja no fue un golpe de suerte sino apenas la carta de presentación de un director como Eggers, llamado a concretar grandes cosas en el cine contemporáneo (para alquiler en Google Play, iTunes, Claro Video, Movistar Play y Cablevisión Flow).

Blue Story (Pandillas de Londres), de Rapman . Inspirada en un caso real que el director inglés (también un reconocido rapero nacido como Andrew Onwubolu) ya había trabajado cinco años antes en una serie de corte autobiográfico para YouTube titulada Shiro's Story , esta intensa y descarnada película sigue la historia de Marco y Timmy, dos jóvenes amigos del sudeste de Londres que terminan en bandas rivales en el medio de una guerra de pandillas (para alquiler en Cablevisión Flow, Movistar Play, Google Play, iTunes y Claro Video).