Tras la fusión entre Paramount y Warner, Hollywood empieza a hacerse preguntas sobre su futuro

La operación de 110.000 millones de dólares por la cual Warner Bros. Discovery (WBD) fue vendida a Paramount Skydance (PSKY) quedó sellada este viernes. Así lo confirmó la agencia Reuters, citando un mensaje de audio enviado por uno de los principales ejecutivos de WBD durante una reunión global de la empresa.

El multimillonario acuerdo se produjo luego del giro inesperado (digno del mejor thriller de Hollywood) ocurrido en la tarde del jueves, cuando Warner aceptó la oferta “superadora” de Paramount por sobre el acuerdo original de 87.000 millones de dólares firmado en febrero entre WBD y Netflix. El gigante del streaming, inmediatamente después de ese anuncio, se bajó de la operación al declinar mejorarla cuando se le abría un plazo de cuatro días para hacerlo.

“Netflix tenía el derecho legal de igualar la oferta de PSKY. Como todos saben, finalmente decidió no hacerlo. Eso dio lugar a la firma de un acuerdo con PSKY esta mañana. Así que esa es la situación actual”, dijo Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner Bros. durante la reunión citada por Reuters.

De la puja a tres bandas entre Paramount, Netflix y Warner Bros. quedaron fusionadas la primera y la última Collage

El acuerdo convierte a dos de los históricos estudios de Hollywood, rivales durante más de un siglo (Paramount se fundó en 1912 y Warner Bros. en 1923), ahora en aliados bajo una misma conducción, la de David Ellison, el ejecutivo cercano a la Casa Blanca que se hará cargo ahora desde la conducción de Paramount de todos los activos del holding Warner-Discovery: los estudios de cine y TV de Warner, HBO, HBO Max, Discovery Channel y sus canales cercanos (The Food Network, HGTV, TLC), la plataforma Discovery+, CNN, TNT, Cartoon Network, Adult Swim, TCM y varios canales y señales distribuidos sobre todo en Estados Unidos. Además, Paramount se comprometió a responsabilizarse de una deuda de unos 29.000 millones de dólares que actualmente soporta WBD.

Netflix se quedó sin el sueño de manejar uno de los grandes estudios de Hollywood, pero al mismo tiempo aumentó desde este viernes su patrimonio en 2800 millones de dólares más. Es el pago que recibirá de Paramount como compensación por la ruptura del acuerdo previo con WBD.

Larry y David Ellison Fuente: X

Las negociaciones concluyeron, Netflix quedó al margen y ahora el nuevo gran protagonista de la próxima etapa de la industria del entretenimiento será un flamante y gigantesco holding que podría llamarse PSWBD (Paramount Skydance Warner Bros. Discovery). Pero en el mismo momento se abrió un período lleno de incógnitas, preguntas e incertidumbre acerca de la futura configuración del ecosistema hollywoodense.

El rol crucial de la política

En primer lugar está pendiente el veredicto de los organismos reguladores, así como el papel crucial que tendrá la política en esta próxima etapa. El fiscal general de California, Rob Bonta, recordó que su oficina tiene un papel clave en el análisis de la fusión. Lo mismo ocurre con el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos y, más allá, con los organismos encargados de las regulaciones para la industria del entretenimiento en la Unión Europea.

Se espera al mismo tiempo algún tipo de iniciativa de parte de representantes en el Congreso y en distintos ámbitos estatales del Partido Demócrata, incómodos por la cercanía nunca desmentida entre Ellison, su padre Larry (hombre fuerte de la poderosa firma tecnológica Oracle) y el presidente Donald Trump.

El presidente de los EE.UU., Donald Trump Alex Brandon� - AP�

El senador demócrata Cory Booker, el miembro de mayor rango dentro de la comisión antimonopólica de esa Cámara, dijo que está abierta la posibilidad de que algunos sectores privados directamente perjudicados por “la conducta anticompetitiva” de esta operación presenten cuestionamientos legales. El temor más grande pasa por el impacto de la fusión en los canales de TV paga de Estados Unidos, un segmento todavía influyente pese a su declive de la industria del entretenimiento.

Algunos analistas estiman que como resultado de este acuerdo, en el caso del streaming, Paramount, HBO y Discovery controlarían algo más del 20% del mercado global frente al manejo del 35% que planteaba el frustrado acuerdo entre Netflix y Warner.

Otro foco de atención es la cadena informativa CNN, que desde hace algún tiempo también está en la mira de Trump. “A pesar de todas las especulaciones les sugiero que no saquen conclusiones precipitadas sobre el futuro hasta que sepamos más”, dijo el presidente y director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, en una carta enviada a los empleados de la señal. Si el acuerdo se aprobara hoy mismo, el nuevo holding Paramount-Warner manejaría al mismo tiempo dos señales noticiosas (CNN y CBS News)