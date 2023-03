Dónde ver las películas ganadoras del Oscar 2023

escuchar

Anoche se llevó a cabo la edición número 95 de la entrega de los Oscar, una ceremonia en el teatro Dolby de Los Ángeles donde se premió a las mejores producciones cinematográficas del último año. Y si bien aún queda un sabor amargo por haber perdido el galardón a mejor película internacional por Argentina, 1985, la expectativa por ver cada uno de los films que fueron premiados nos invadió a todos. Mientras que algunas películas pueden verse en la pantalla grande en las mejores salas del país, otras se encuentran disponibles en streaming.

Todo en todas partes al mismo tiempo

Todo en todas partes al mismo tiempo fue la gran ganadora de la noche . Este fenómeno del cine independiente norteamericano no sólo ganó como mejor película sino que también se llevó estatuillas por mejor dirección (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), mejor edición, mejor guión, mejor actriz (Michelle Yeoh), y mejor actriz y actor de Reparto (Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan). Está disponible en Amazon Prime Video y en Flow.

La ballena

Brendan Fraser se llevó el Oscar por La ballena

Sin dudas, este fue uno de los premios más merecidos. Brendan Fraser ganó como mejor actor por La ballena, luego de someterse a una ardua transformación física. Sin embargo, no fue el único trabajo del film destacado por la Academia de cine de Hollywood. El maquillaje y peinado a cargo de Adrien Moroy, Judy Chin y Annemarie Bradley también fueron reconocidos. La ballena está disponible en salas como Cinemark Hoyts y Cines Multiplex.

Sin novedad en el frente

Sin novedad en el frente fue uno de los rivales (el más temible) de Argentina, 1985 y el que finalmente nos arrebató el Oscar. Esta propuesta del cine alemán no sólo se alzó con la estatuilla como mejor film internacional sino que también fue destacada por su fotografía (a cargo de James Friend), su música (creada por Volker Bertelmann) y su diseño de producción. Se puede ver en Netflix.

Avatar: el camino del agua

Avatar: el camino del agua ganó por sus efectos visuales Courtesy of 20th Century Studios - Disney

Este film de James Cameron -que ganó por sus efectos visuales- se estrenó en la Argentina en el mes de diciembre. Sin embargo, no solo sigue en cartel en todos los complejos de cine sino que se mantiene en el top ten de la taquilla local con más de tres millones de entradas vendidas.

Ellas hablan

Sarah Polley fue la encargada de subir a recibir la estatuilla KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ellas hablan, el drama de Sarah Polley -que reconstruye la historia real de una serie de abusos sexuales en una colonia menonita- fue premiado por tener el mejor guion adaptado. Se estrenó el jueves 9 de marzo y está disponible en las salas de Cinemark Hoyts y Multiplex.

Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick se quedó con la estatuilla a mejor sonido . Luego de su exitoso paso por las mejores salas del país, este film -protagonizado por Tom Cruise- está disponible en Paramount+ y Star+.

Pantera Negra: Wakanda por siempre

El mejor vestuario fue para... Pantera Negra: Wakanda por siempre . Ruth Carter subió al escenario del teatro Dolby a recibir el galardón que premió su creatividad y el trabajo que hay detrás de cada traje de esta saga de Marvel. Se puede ver por Disney+.

RRR

Este film indio que todavía se encuentra dentro del catálogo de Netflix también fue uno de los premiados de la noche. Su banda de sonido “Naatu Naatu” se llevó el galardón a mejor canción original.

Pinocho de Guillermo del Toro

Otro de los films que se encuentra disponible en el menú de Netflix es Pinocho de Guillermo del Toro, que ganó como mejor película animada de 2022.

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (El niño, el topo. El zorro y el caballo) alzó la estatuilla de mejor corto animado. Se puede ver por Apple TV+.

The Elephant Whisperers

The Elephant Whisperers (Nuestro bebé elefante) es el mejor corto documental de 2022, según la Academia de cine de Hollywood. Esta tierna propuesta -donde una pareja de la India cuida a un elefante huérfano- está disponible en Netflix.

