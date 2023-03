Premios Oscar 2023: la ceremonia en vivo

escuchar

21:17 - El “slapgate”, en el recuerdo

“ Queremos que la pasen bien, y yo quiero pasarla bien y estar seguro, así que si alguien comete un acto de violencia en la ceremonia, ya saben lo que pasará: se les dará un premio al mejor actor y tiempo para dar su discurso ”, dijo Kimmel en referencia al escándalo denominado “Slapgate”, el cachetazo de Will Smith a Chris Rock que sucedió en la entrega de 2022. “Antes de llegar a mí tendrán que pasar por Michael B. Jordan, por Michelle Yeoh, por The Mandalorian (Pedro Pascal), y por Fabelman”, añadió.

21:12 - “Palito” para Babylon y Tom Cruise

Kimmel también recordó con un gag el pobre desempeño en taquilla de Babylon, la película de Damien Chazelle cuya performance en taquilla no fue la esperada, y luego aludió a la taquillera Avatar: el camino del agua y a cómo James Cameron no se hizo presente en la entrega “porque no está nominado a mejor director” . Asimismo, el conductor destacó los trabajos de Danielle Deadwyler en Till y de Viola Davis en La mujer rey, quienes no fueron nominadas este año, y mencionó cómo Tom Cruise se ausentó de la entrega. “Quizá está oculto bajo la cara de Judd Hirsch”, bromeó.

21:09 - Estadísticas y humor en el discurso de Jimmy Kimmel

“Bienvenidos a los Oscar número 95, lo lograron, sé que es un sueño hecho realidad para ustedes, trabajaron mucho para que sus películas sean vistas donde deben verse: en el cine”, expresó el conductor al inicio de su discurso. “Tenemos muchos primeros nominados, como Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Colin Farrell, Brendan Fraser, Ke Huy Quan”, sumó Kimmel, quien también se burló de la falta de ideas que hay en Hollywood por la cantidad de secuelas y remakes. “Hasta Steven Spielberg tuvo que hacer una película sobre Steven Spielberg”, apuntó, generando risas en el realizador nominado al Oscar por Los Fabelman. “No fue fácil esa filmación para Michelle Williams porque cada vez que se equivocaba, Steven le decía: ‘Mi mamá no hablaba así’”, dijo Kimmel, en relación a cómo Williams interpretó a la madre del realizador en el largometraje. Luego, el conductor destacó la cantidad de nominaciones del compositor John Williams: nada menos que 53 candidaturas.

El imponente escenario del Dolby Theatre

21:00 - Comienza la ceremonia

La entrega comenzó con un montaje de las películas que marcaron el año, desde La ballena, pasando por Avatar: el camino del agua, Top Gun: Maverick hasta Todo en todas partes al mismo tiempo. En el tramo del film protagonizado por Tom Cruise apareció Jimmy Kimmel, conductor de la ceremonia, quien hizo su ingreso al Dolby Theatre cayendo de un paracaídas.

20:50 - Qué dice las predicciones

Aunque la Academia siempre se reserva algunas sorpresas, los ganadores a lo largo de la temporada de premios y la opinión de los medios especializados permiten lanzar algunas predicciones. Además de Todo en todas partes al mismo tiempo, las opiniones coinciden en que Brendan Fraser podría quedarse con el premio a mejor actor por su trabajo en La ballena, mientras que Michelle Yeoh (Todo en todas partes...) podría ganarle la pulseada a Cate Blanchett (Tár) en la categoría a mejor actriz.

Brendan Fraser, gran candidato a quedarse con el Oscar a mejor actor Ashley Landis - Invision

20:25 - La gran favorita

En una de las ceremonias más difíciles de predecir en años, la gran incógnita para la noche del Oscar no es si Todo en todas partes al mismo tiempo va a llevarse la estatuilla a mejor película, sino cuántos va a ganar. La película fue un éxito de taquilla, pero el 70 por ciento de su recaudación a nivel mundial fue en los Estados Unidos y eso se nota en el entusiasmo que recibió en las entregas de premios estadounidenses, contra con una recepción más bien tibia en instituciones como los BAFTA (del Reino Unido) o los Globo de Oro (de la prensa extranjera de Hollywood).

Todo en todas partes al mismo tiempo, favorita para quedarse con el premio a mejor película

20:12 - Los looks de la alfombra roja

Como cada año, la alfombra roja -que, en rigor, este año es color champagne- se convierte en uno de los grandes atractivos de la noche. Andie MacDowell, Cara Delevingne, Lenny Kravitz, Austin Butler, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Zoe Saldana y Eva Longoria son algunas de las figuras que ya dijeron presente en la gran noche de Hollywood.

Ana de Armas MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

19:59 - Expectativa argentina

La 95° edición de los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tiene un condimento especial para nuestro país: el film de Santiago Mitre, Argentina, 1985 aspira a quedarse con un Oscar a mejor película internacional. Por la alfombra roja desfilaron ya el director y su pareja, la actriz Dolores Fonzi, los protagonistas Ricardo Darín y Peter Lanzani y parte del equipo de producción, a la espera de la definición que podría entregarle a la Argentina su tercer Oscar.

Ricardo Darin junto a su esposa, Florencia Bas ANGELA WEISS - AFP

19:45 - Cómo ver la ceremonia en vivo

La ceremonia de los premios Oscar 2023 reúne a las principales figuras del mundo del espectáculo. Este domingo se conocerán a los ganadores del máximo galardón del cine mundial. La premiación se transmitirá en vivo desde el Dolby Theatre, en Los Ángeles, donde las figuras más destacadas de la industria cinematográfica competirán por la tan codiciada estatuilla. En esta ocasión, el conductor de la gala será el comediante Jimmy Kimmel, quien ya había cumplido ese rol en dos ediciones anteriores.

Quienes deseen disfrutar de la premiación en vivo podrán hacerlo a partir de las 21, a través de las señales televisivas de TNT y TNT Series. Para ello, los interesados pueden sintonizar el canal 46 del servicio básico de Cablevisión o el 305 del servicio digital; el canal 213, de DirecTV o el 407 de Telecentro. A estas opciones se suma la transmisión por streaming, a la que se podrá acceder por la plataforma de HBO Max. En su versión en castellano, la entrega de los Oscar se transmitirá por TNT, contará con comentarios en vivo de Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento y con la traducción simultánea de Florencia Coianis y Sebastián Pinardi.

