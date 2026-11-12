Ebenezer: Los fantasmas de Navidad marca el regreso de Johnny Depp, con destacadas escenas de terror y poca efectividad en la comedia

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad (Ebenezer, EE.UU-Reino Unido / 2026). Dirección: Ti West. Guion: Nathaniel Halpern, basado en “Un cuento de Navidad” de Charles Dickens. Fotografía: Checco Varese. Edición: David Kashevaroff, Ti West. Elenco: Johnny Depp, Ian McKellen, Sam Claflin, Daisy Ridley, Rupert Grint, Andrea Riseborough. Calificación: SP (supervisión parental sugerida). Distribuidora: UIP. Duración: 115 minutos. Nuestra opinión: buena.

Pocas obras literarias han sido adaptadas al cine tantas veces como “Un cuento de Navidad”, de Charles Dickens. La fábula victoriana sobre la redención de un hombre avaro, mediante la visita de tres espíritus en la Nochebuena, tiene un mensaje perenne y una narrativa que se presta a ser llevada a la pantalla con éxito.

Desde el primer cortometraje en 1901 hasta la flamante Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, algunas adaptaciones buscaron mayor fidelidad (en la medida en que eso es posible), mientras que otras tomaron el espíritu del cuento, llevándolo a otros escenarios, como la Nueva York de los 80 en Los fantasmas contraatacan, de Richard Donner con Bill Murray; o convirtiéndola en un musical con marionetas y Michael Caine, en Una Navidad con los Muppets.

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad respeta tiempo y lugar de la historia, aunque se expande hacia algunos otros aspectos no tan explorados del cuento. Con un punto de vista típico de esta época, la trama ahonda en la “historia de origen” de Ebenezer Scrooge, el protagonista que es a la vez villano y héroe.

Rupert Grint como Bob Cratchit, Ian McKellen como Jacob Marley, y Johnny Depp como Ebenezer Scrooge, en una escena de Ebenezer: los fantasmas de Navidad Jaap Buitendijk - Paramount Pictures

La visita del fantasma del pasado permite conocer la infancia difícil de Ebenezer y una juventud en la que tomó decisiones que lo llevaron a su amargada vejez, dedicado solo a hacer dinero y siendo incapaz de sentir empatía por los otros.

La oportunidad de cambiar para Ebenezer (Johnny Depp) se presenta cuando se le aparece el fantasma de su socio Jacob Marley (Ian McKellen), encadenado como castigo eterno por su mezquindad, y le anuncia que durante la víspera de la Navidad, recibirá la visita de tres espíritus, que le mostrarán el pasado, el presente y el futuro, con el fin de que reflexione sobre su vida y haga los cambios necesarios para no vivir una eternidad condenada.

Siguiendo con bastante fidelidad el texto original, Ti West continúa con su afán por jugar con distintas estéticas cinematográficas Jaap Buitendijk - Paramount Pictures

Siguiendo con bastante fidelidad el texto original, Ti West continúa con su afán por jugar con distintas estéticas cinematográficas. El director impactó en su debut, La casa del diablo, remitiendo al terror de fines de los 70 y principios de los 80; luego filmó un cuento clásico de fantasmas en The Inkeepers y un excelente falso documental con The Sacrament, entre otros films. La trilogía X, Pearl y MaXXXine le dieron una mayor popularidad entre el público en los últimos años.

Un proyecto como Ebenezer, que es un vehículo para el regreso de una estrella como Johnny Depp, con aspiraciones de película familiar, no parecía el paso siguiente más obvio para West. Pero al ver el film, queda claro que lo tomó como una oportunidad para explorar otro estilo, en este caso, el cine de terror gótico con aires victorianos, con reminiscencias a las producciones de la Hammer.

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad lleva al director Ti West a explorar el terror gótico con aires victorianos Jaap Buitendijk - Paramount Pictures

En ese sentido, West demuestra una vez más un talento único para la puesta en escena del terror, aun variando su estilo. Las secuencias de las visitas de los fantasmas son potentes y generan un clima de verdadero horror, en especial con el escalofriante espectro del pasado, que interpreta la gran Andrea Riseborough. Ese terror es la clave para darle a la película la densidad dramática y ética que es el centro de esta historia de Dickens.

Sin embargo, “Un cuento de Navidad” siempre tuvo un aspecto cómico, algo que el film de West no consigue incorporar de manera armónica. La interpretación de Depp tiene momentos que recuerdan lo efectivo que puede ser el actor cuando abandona un poco la caricatura. Incluso, la amargura y la maldad de Scrooge, aun interpretadas con grandilocuencia, encajan mejor en la película que las escenas con intenciones cómicas, que son más exageradas y no consiguen la misma conmoción que las escenas más terroríficas.