Por el bien de Adam: una historia angustiante que dispara preguntas sobre la situación de la salud pública en Europa

Por el bien de Adam (L’intérêt d’Adam, Bélgica-Francia/2025). Dirección y guión: Laura Wandel. Fotografia: Frédéric Noirhomme. Edición: Nicolas Rumpl. Elenco: Léa Drucker, Anamaria Vartolomei, Alex Descas, Jules Delsart, Laurent Capelluto, Claire Bodson. Duración: 78 minutos. Calificación: R-13 (Restringida). Nuestra opinión: muy buena.

Laura Wandel es una digna discípula de los hermanos Dardenne, figuras fundamentales del cine social europeo contemporáneo. De hecho, uno de ellos, Luc, fue su mentor en Un pequeño mundo (2021), la ópera prima con la que esta directora belga desembarcó en la sección Un Certain Regard y se llevó el premio Fipresci (otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica).

Esa influencia se advierte en el realismo seco, la austeridad narrativa y una puesta en escena que privilegia los planos cortos para intensificar la carga emocional de las historias que caracterizan tanto al debut como a su sucesora, Por el bien de Adam, que también fue exhibida en Cannes: inauguró en 2025 la Semana de la Crítica y tuvo una buena recepción, aunque menos entusiasta que la primera. Entre sus notorios puntos en común debe apuntarse que la niñez ocupa en ambas un rol muy relevante.

El Adam del título es un niño de 4 años internado en el área de pediatría de un hospital público por un cuadro de desnutrición. Una orden judicial ha limitado las visitas de Rebecca (Anamaria Vartolomei), su madre. Sensible y empática, Lucy (Léa Drucker), jefa de enfermería, permite que permanezca junto a él más tiempo del autorizado. Cree que mantener el vínculo con su madre puede favorecer la recuperación del niño. Pero cuando finalmente Rebecca debe retirarse, se niega y convierte la compasiva decisión de Lucy en un conflicto para todo el hospital.

Wandel organiza el relato alrededor de Lucy y prácticamente no se separa de ella. La cámara la sigue por los pasillos, se aproxima a su espalda y se detiene en los rostros de sus interlocutores. Los planos cerrados y un eficaz trabajo de montaje acentúan tanto el clima opresivo de la historia como la frenética actividad de un hospital donde sobran los casos complicados y escasean los recursos.

La directora ha contado que pasó tres semanas observando el funcionamiento del Hospital Saint-Pierre de Bruselas, un centro público conocido por su vocación social. Esa experiencia de campo se percibe en los detalles del trabajo cotidiano que aparecen en la película: las urgencias simultáneas, las decisiones tomadas bajo presión y la dificultad de conciliar los protocolos con las necesidades de cada paciente.

La actuación de Léa Drucker es un pilar fundamental de esta película de Laura Wandel Mirada Distribution

Léa Drucker (Custodia compartida, Close) es un pilar fundamental. Su memorable trabajo logra transmitir sus convicciones y sus vacilaciones internas, su calidez y su furia, su templanza y su vulnerabilidad con una gestualidad mínima, con apenas una mirada. También es muy solvente el desempeño de Vartolomei, actriz franco-rumana que protagonizó El acontecimiento (2021), de Audrey Diwan, ganadora del León de Oro en Venecia. Aquí se luce interpretando a la abrumada madre de Adam.

Las dos mujeres tejen como pueden una alianza inestable en un entorno convulsionado que deja entrever una crisis atravesada por uno de los grandes temas de la actualidad: la calidad de la sanidad pública, una discusión directamente relacionada con algunos presupuestos básicos de organización ahora cuestionados en una Europa donde el avance de la ultraderecha ha reabierto el debate sobre el alcance y las obligaciones del Estado.

En Bélgica, casi el 19% de los menores está en riesgo de pobreza o exclusión social. Las desigualdades afectan especialmente a la población de origen inmigrante, también presente en el hospital donde se desarrolla esta película por momentos angustiante, que reconoce el valor de quienes sostienen los servicios públicos con su ética y su voluntad, pero también advierte sobre el peligro de naturalizar ese sacrificio.