Estrenos de cine: Cómo robar un banco lleva el mito de Robin Hood a la era digital con algunas trampas

Cómo robar un banco (How to Rob a Bank, Estados Unidos/2026). Dirección: David Leitch. Guión: Mark Bianculli. Fotografía: Jonathan Sela. Música: Dominic Lewis. Edición: Elísabet Ronalsdóttir. Elenco: Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, John C. Reilly, Anna Sawai, Pete Davidson, Christian Slater. Distribuidora: UIP/Sony. Duración: 122 minutos. Calificación: R-17 (restringida para menores de 17 años). Nuestra opinión: regular.

Hollywood hizo realidad el teletransporte de Robin Hood a la era digital. O al menos se las ingenió, con la ayuda de uno de los realizadores con mayor destreza en este mundo para el cine de acción a gran escala, para mostrar que es posible aquello de “robar a los ricos para entregárselo a los pobres” en un tiempo dominado por los videos virales y la rebelión del público.

Esta película llega casi inmediatamente después de un catastrófico resultado electoral para las ideas neoconservadoras representadas por la administración de Donald Trump y hasta podría decirse que el mensaje progresista y hasta radicalizado en términos ideológicos que sugiere el relato podría haber funcionado como ariete de una campaña que cuestiona la acumulación de riqueza desmedida y la frustración de millones de personas que no pueden progresar en la escala social ni escapar de la pobreza.

A primera vista, Cómo robar un banco es el alegato anticapitalista más fuerte surgido de las entrañas hollywoodenses en los últimos tiempos. Está protagonizada por un grupo que no solo roba bancos al estilo tradicional, protegiendo sus identidades con máscaras que recuerdan a la clásica Punto límite (1991), de Kathryn Bigelow, citada más de una vez. Lo más importante de todo está en los tutoriales viralizados a través de YouTube, editados y publicados en YouTube luego, con guías y consejos para que cada uno cuando quiera “haga su propio golpe”.

Esto es lo que distingue a Cómo robar un banco del resto de las películas de robos. Y a la vez muestra la incongruencia de la propuesta. Estamos ante una producción de Amazon, cuyo dueño, el megamillonario Jeff Bezos, parece haberse convertido en el más entusiasta promotor de una suerte de convocatoria a la acción para generar un cambio sistémico.

¿Cómo lo hace? Llenando la pantalla de publicidades (product placement) y mostrando que los únicos y auténticos enemigos a derrotar, por el daño que provocan, son los bancos, una premisa de fácil y emocional potencia para generar empatía inmediata, mientras el resto de las cosas no se altera. Con frenar los abusos de los bancos en materia de préstamos y jubilaciones alcanza. No hace falta llegar tan lejos en este supuesto llamamiento que traduce la simbología anarquista al lenguaje de las redes.

Toda esta confusión se contagia al relato mismo. La arenga rupturista, ruidosa y contagiante, en un momento adopta las convenciones de los dramas personales y familiares (con algún golpe bajo incluido) que sufren personas imposibilitadas de sobrellevar situaciones adversas. Les toca interpretarlos a Pete Davidson, que se esfuerza por ser creíble como un veterano de guerra al que casi todo le fue mal, y a un llamativamente desganado Nicholas Hoult. La deriva de estos personajes frena inexplicablemente una acción que venía hasta allí cargada de intensidad y energía, para ir apagándose de a poco.

Cómo robar un banco

Enfrente tienen mucha más suerte el siempre espléndido John C. Reilly como agente del FBI y Zoë Kravitz, que se divierte mucho personificando a una hacker. Las preguntas que ambos se hacen sobre el estado de las cosas y las motivaciones de ambos para ponerse en el otro lado de toda esa corriente de rebeldía, sin negar sus orígenes, adquiere mucho más sentido que todo lo hecho por sus rivales.

Descolocado en el medio de una trama que de un lado cuenta con momentos visualmente atrayentes (y divertidos) y por el otro no consigue resolver el dilema de una prédica supuestamente contestataria expuesta con bastante gatopardismo desde el corazón del sistema mismo, Leitch retrocede en relación con los méritos de su excelente película previa, Profesión peligro, que no necesitaba de estos planteos alambicados y maquiavélicos para llamar la atención.