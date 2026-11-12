Caballo Salvaje Nueve: John Malkovich deslumbra en una sátira sobre la CIA ambientada en Chile en 1973

Caballo Salvaje Nueve (Wild Horse Nine, Reino Unido/Estados Unidos/Chile, 2026). Guion y dirección: Martin McDonagh. Fotografía: Ben Davis. Edición: Mikkel E. G. Nielsen. Elenco: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Bucemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Parker Posey. Calificación: No disponible. Distribuidora: Disney. Duración: 116 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

¿Qué sátira podría escribirse hoy sobre las andanzas de la CIA y el espionaje internacional cuando el tiempo y esta era de sobreinformación parecen haber puesto todo al descubierto? Pues bien, el británico Martin McDonagh ha dejado atrás las islas del Mar de Irlanda para encontrar en la Chile de Salvador Allende el territorio perfecto para una reflexión amarga y crepuscular sobre el accionar de la Secretaría de Inteligencia y los avatares de sus agentes. La mirada de McDonagh no se aleja demasiado de ese pulso atento y disruptivo que inauguró en su debut con Escondidos en Brujas (2008), esta vez con un sustrato político más potente y sin demasiados ambages.

Chris (John Malkovich), un veterano agente de la CIA destinado a Santiago en el tiempo posterior al triunfo de Allende en las elecciones de 1970, parece cansado de tantos años de misiones y secretos. Dispuesto a un viaje de recreo y reposo en la entonces Isla de Pascua —como él mismo insiste en llamarla sin atención a las denominaciones indígenas—, emprende el periplo en compañía del único amigo que parece soportar su cinismo y humor cáustico. Lee (Sam Rockwell) es también un agente de inteligencia, no tan veterano y todavía atento a las normas y usos del espionaje, sobre todo aquellas que exigen no revelar asesinatos políticos o golpes de Estado al primer pasajero que se cruza en el aeropuerto. Sin embargo, Chris ya ha dejado atrás esos pruritos y su secreta agonía, sumada al intento de recordar el pasado para una polémica autobiografía, parecen autorizarlo a decir lo que quiere, cuando quiere, aunque sus superiores no opinen lo mismo.

John Malkovich y Sam Rockwell, en una escena de Caballo Salvaje Nueve Diego Araya Corvalán - Searchlight Pictures

El objetivo del viaje es abandonar la capital de Chile durante esos días de 1973, convulsos por manifestaciones populares, sospechas cruzadas y un agite del que los propios Chris y Lee parecen ser maestros de ceremonias. Como en todas las historias de McDonagh, las aventuras de dos personajes, al principio opuestos y luego evidentemente complementarios, revelan el estado del mundo y resultan tan divertidas como amargas. En Escondidos en Brujas eran dos sicarios en la ciudad belga intentando esconderse y al mismo tiempo forjando una camaradería imprevista; en Tres anuncios para un crimen (2017), una madre en duelo y un policía racista, ambos de espíritu piromaníaco; en Los espíritus de la isla (2022), dos amigos desencontrados por el silencio y la Historia. Los pares y sus rimas le permiten al director mirar al mundo con la distancia justa para no dejar que la risa ahogue la dureza que nos revela.

Caballo Salvaje Nueve es uno de los estrenos de esta semana Diego Araya Corvalán - Searchlight Pictures

Mientras visitan las inmensas esculturas, con sus monumentales cabezas y su imponencia ancestral, la amistad de Chris y Lee va asumiendo distintos matices. Los sucesivos encuentros con dos estudiantes chilenas (Mariana Di Girolamo y Ailín Salas) dan pie a una seducción torpe y equívoca, nutrida de la vocación de Chris de escupir sus verdades y rescatar lo poco que queda de su humanidad. En esa lógica, McDonagh profundiza los lazos entre ambos de la periferia hacia el centro: son los pequeños momentos, los chistes absurdos, las conversaciones digresivas las que revelan aquello que los une, en un tiempo en el que todo parece desmoronarse, incluso la fe en los otros. Por debajo de ese vínculo yace la conciencia de la destrucción de la belleza y la bondad, como el esplendor esquivo de un caballo salvaje parece anunciar con pudor y pesar.

Caballo Salvaje Nueve se presentó en varios festivales Diego Araya Corvalán - Searchlight Pictures

Chris es el resultado de ese mundo, cruel y tramposo, y McDonagh lo representa con la fuerza de la interpretación de Malkovich, la impronta aguerrida de su humor (que recuerda a los mejores momentos de los hermanos Coen, incluso tomando prestados rostros emblemáticos como el de Steve Buscemi), la inmensidad de sus planos en los que las sombras están ahí al acecho. Es cierto que es su película más discursiva, algo rabiosa de tanto ingenio, pero el contexto de su acción —ese país en las vísperas de su mayor tragedia— es en el fondo el modelo de un tiempo perpetuo, existencialmente reiterativo.

El cine de este dramaturgo británico, con sus andamiajes férreos y rigurosos, le debe bastante a la palabra escrita Diego Araya Corvalán - Searchlight Pictures

El cine de este dramaturgo británico, con sus andamiajes férreos y rigurosos, le debe bastante a la palabra escrita. Pero en el corazón de Chris, carcomido por la morfina y el cáncer, por los males de los que ha sido artífice, anida también la capacidad de emocionarse ante una melodía triste de Hank Williams, la mirada vacía de un caballo, la rebeldía de una chica audaz. Y Caballo Salvaje Nueve atesora esos destellos de lucidez con emoción y sin sentimentalismo, sabiendo que debajo de esa risa contenida y mordaz hay un dolor profundo que persiste, como una verdad que ya no puede silenciarse.