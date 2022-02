Efecto Oscar: volvieron a los cines Duna y Rey Richard, dos de las candidatas al premio de mejor película

Una bienvenida costumbre que en la Argentina solía repetirse cada vez que se acercaba el Oscar acaba de volver a los cines. Es la reaparición en pantalla grande de algunas de las películas nominadas que fueron estrenadas hace tiempo y ahora encuentran un nuevo espacio para que el público pueda apreciar en las mejores condiciones por qué aspiran al máximo premio de Hollywood el domingo 27 de marzo.

Desde este jueves 10 de febrero están de nuevo en la cartelera de algunos complejos multipantalla Duna (10 nominaciones) y Rey Richard: una familia ganadora (6 nominaciones). Ambas integran, además, la lista de 10 títulos elegidos por la Academia de Hollywood como candidatos al Oscar 2022 como mejor película.

Por ahora, ambas disponen de una sola función diaria en algunos complejos importantes (Cinemark Palermo, Cinépolis Recoleta, Hoyts Unicenter), pero la distribuidora local de las dos películas, Warner Bros., adelantó oficialmente que se sumarán más adelante nuevas salas a esta reposición.

Will Smith en una escena de Rey Richard, como el padre de las futuras estrellas del tenis Venus (Saniyya Sidney) y Serena Williams (Demi Singleton)

Tanto Duna como Rey Richard: una familia ganadora siguen además disponibles en la plataforma de streaming HBO Max. La primera es firme favorita para llevarse la mayoría de los rubros técnicos y artesanales del Oscar (fotografía, edición, vestuario, sonido, maquillaje, efectos visuales) y la segunda tiene desde hace mucho a Will Smith como el nominado que más suena para llevarse el premio al mejor actor protagónico.

Con este doble regreso ya suman cinco (la mitad del total) las nominadas al Oscar como mejor película que pueden verse en los cines argentinos. También están en esa condición Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas y Amor sin barreras. Belfast tendrá su estreno en salas el 10 de marzo próximo y hay otras tres al alcance del público vía streaming: dos en Netflix, El poder del perro y No mires arriba, y una en Amazon Prime Video y Apple TV+, CODA: señales del corazón. La nominada restante, la película japonesa Drive My Car, no tiene fecha de estreno confirmada antes de la ceremonia del Oscar, aunque podría verse próximamente en la plataforma Mubi, consagrada al cine independiente y de autor. Permanecerá inédita en la Argentina para el momento en que se anuncie quién ganó el Oscar.