El actor John Boyega afirma que la diversidad en Star Wars es "solo marketing"

El actor británico John Boyega en una manifestación en Londres contra el racismo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2020 • 11:53

El actor John Boyega se despidió de la franquicia Star Wars en diciembre de 2019 con el estreno de Star Wars: el ascenso de Skywalker.Aunque la saga cambió su carrera para siempre, el actor no parece guardar un buen recuerdo de su experiencia. El intérprete ha cargado contra Disney, acusando a la compañía de hacer marketing con personajes como el suyo para luego marginarlos.

"Lo que le diría a Disney es que no saque a relucir un personaje negro, lo comercialice haciendo parecer que es mucho más importante en la franquicia de lo que en realidad es y luego lo deje de lado. No es bueno. Lo digo directamente", comentó Boyega en una entrevista con GQ, haciendo referencia a que su personaje, Finn, comenzó en el episodio VII en pie de igualdad con los de Adam Driver, Kylo Ren, y Daisy Ridley, Rey, para terminar siendo marginado en la narración, algo que también afirma que ocurrió con Poe Dameron, el personaje del guatemalteco Oscar Isaac.

El ascenso de Skywalker 02:22

Video

"Sabían qué hacer con otras personajes, como los de Adam Driver o Daisy Ridley, pero cuando se trataba de Kelly Marie Tran, cuando se trataba de John Boyega, lo arruinaron", continuó. "Entonces, ¿qué quieres que diga? Lo que quieren que diga es: 'Disfruté siendo parte de esto. Fue una gran experiencia' No, no no. Aceptaré ese trato cuando sea una gran experiencia", sentenció.

El artista también añadió que algunos de los miembros blancos del reparto no se enfrentaron a las mismas dificultades. "Le dieron todos los matices a Adam Driver, todos los matices a Daisy Ridley. Seamos honestos. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todo el mundo lo sabe. No estoy revelando nada nuevo", afirmó.

John Boyega en una protesta de junio de este año Crédito: shutterstock

En la entrevista, Boyega también expresó su frustración por cómo su aparición en la franquicia a menudo se criticaba a través del prisma de su raza. "Soy el único miembro del reparto que tuvo una experiencia única en esa franquicia basada en su raza. Un proceso así te enoja. Te hace mucho más militante, te cambia. Porque te das cuenta de que me dieron esta oportunidad, pero estoy en una industria que ni siquiera estaba lista para mí", se quejó.

"A nadie del reparto le decían que iban a boicotear la película por salir en ella. Nadie recibió amenazas de muerte en sus mensajes de Instagram y en redes sociales, diciendo: 'Eres negro y no deberías ser un stormtrooper'. Nadie más tuvo esa experiencia. Sin embargo, la gente se sorprende de que me sienta así. Esa es mi frustración", añadió.

Boyega ha estado muy activo últimamente en redes sociales, donde ha sido un firme defensor del movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd. "A veces tenés que enojarte. Necesitas dejar claro qué es lo que pensás. A veces no tienes tiempo suficiente para perder en juegos", dijo. Su reacción generó en su momento el apoyo de varias figuras de Hollywood, "Un hombre solo no alcanza. Los necesito a ustedes y ustedes a mí. Necesitamos a todas las personas, de todas las industrias, orígenes socio-económicos y países para que se unan con el objetivo común de lograr un cambio real", escribió el intérprete a modo de agradecimiento y de arenga.

El londinense estrenará este año Small Axe, una miniserie de Steve McQueen. "Steve trató cosas con las que podía identificarme y tiene una mente creativa como nunca antes había experimentado. Me recordó a mis mejores días en la escuela de teatro. Estaba en el set y era como si me hubieran dado la oportunidad de respirar", relató.