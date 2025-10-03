La broma viral sobre la peor cita que habría organizado Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio y la actriz argentina Camila Morrone comenzaron a salir en el año 2018 y vivieron cuatro años de un intenso romance que llegó a su fin a mediados de 2022. Por tal motivo, ella habría quedado involucrada en una broma viral sobre una supuesta propuesta que le hizo la estrella de Hollywood.

Según un posteo realizado por la cuenta de X Le Cinéphiles, el actor habría alquilado una sala de un cine para llevar a su nueva novia a ver la saga completa de Star Wars. "Alquiló el cine al completo y me hizo ver cada película de La Guerra de las Galaxias mientras corría de un lado para otro con su sable láser fingiendo que peleaba con los malos", citó el medio sobre la supuesta frase que habría hecho Camila.

El tuit viral que despertó los rumores de una inusual cita que habrían tenido Leonardo y Camila (Foto: Captura de pantalla de X)

El tuit, rápidamente, se volvió viral y muchas personas pusieron en duda si esta historia era 100% real. Algunos señalaron que esa sería la “cita perfecta” para cualquier fan de Star Wars, mientras que otros se pusieron del lado de la modelo y coincidieron en que sería un verdadero suplicio tener que ver la saga entera de corrido, teniendo en cuenta que cada una dura más de dos horas. Sin embargo, al conocerse que la mencionada cuenta publica sátiras relacionadas con el mundo del cine, quedó en evidencia que la información no era verídica, pero eso no descarta que no podría suceder con un fanático de las producciones de George Lucas.

DiCaprio y su presunta obsesión con Star Wars

No es la primera vez que Leonardo DiCaprio queda asociado al universo creado por Lucas. En otra oportunidad, Internet reflotó una anécdota que afirmaba que durante la cuarentena por COVID-19 el actor habría obligado a Jonah Hill a ver The Mandalorian, la serie de Disney+, como parte de un ritual cinéfilo personal. Aunque estos rumores jamás fueron confirmados, la supuesta obsesión del actor con la saga galáctica se convirtió en parte del folclore digital que lo rodea.

Lo cierto es que el artista es un gran fanático de la saga y en cada oportunidad que tiene trata de hablar de este universo. A mediados de septiembre, DiCaprio brindó una conferencia de prensa por el lanzamiento de su nuevo film, Una Batalla Tras Otra, y aunque debía hablar de la trama de la película, hizo una extraña analogía con Star Wars que quedó registrada y se volvió viral.

Leonardo DiCaprio hizo una analogía con Star Wars y su nueva película

“Como actor entrar a un ecosistema en el set, donde tú sabes que hubo una enorme cantidad de pensamiento ya puesto ahí. No significa solo la historia o el trabajo de cámara, son los detalles del poder trabajar con no actores, gente real y locaciones reales que le dan forma a tu personaje siendo parte de la cultura que te brinda ideas. Y es un enorme regalo el no tener que pensar en todas esas cosas y solo enfocarte en como dijo Benicio: ‘contar la verdad de tu personaje y escuchar a la gente de tu alrededor’”, comenzó emocionado por la superproducción.

“En esta película hay tantos giros inesperados y vueltas que casi se creó su propio universo en un contexto moderno. Hablaré de Star Wars antes, pero es verdad, lo que es el universo Star Wars en este mundo. Y creo que la gente va a pasarlo genial viéndola en especial en el cine porque es una película especialmente hecha para la experiencia cinematográfica”, remarcó e invitó a sus fans a ir al cine.