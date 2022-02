El desastroso casting de Russell Crowe que lo dejó fuera de una popular comedia romántica de Julia Roberts

Son muchas las celebridades de Hollywood que se quedaron afuera de películas que quisieron protagonizar. Nombres que hicieron todo lo posible por obtener un papel pero que, por diversos motivos, no lograron convencer a los responsables del proyecto. Y recientemente surgió una historia de esa naturaleza, que involucra a Russell Crowe y a su intento, sin éxito, de formar parte de una de las mejores comedias románticas que protagonizó Julia Roberts.

Hace pocos días se publicó en Estados Unidos el libro From Hollywood with Love, un ensayo sobre la historia de las comedias románticas y su popularidad en la industria. Y en uno de sus capítulos se revela que Crowe estuvo a un paso de protagonizar La boda de mi mejor amigo. El director de ese film, P.J. Hogan, detalló cómo fue el desastroso casting entre Crowe y la actriz y por qué la estrella de Una mente brillante se quedó afuera del proyecto.

La boda de mi mejor amigo Archivo

En sus propias palabras, Hogan confiesa que mientras preparaba la película, “Crowe era la primera opción”, y luego detalla: “A mi parecer, Russell era probablemente el actor más asombroso que jamás había visto. Yo intuía que él iba camino a convertirse en una gran estrella”. Pero el director sabía que nadie iba a ser aprobado sin el visto bueno de Julia Roberts. Por ese motivo, se llevó a cabo una audición en la que ambos leyeron un extracto del libreto. Y si bien el realizador confiaba en que todo iba a marchar a la perfección, el resultado fue un verdadero fracaso.

“No sé qué pasó”, reconoció P.J. Hogan sobre la prueba entre Crowe y Roberts, que después explicó: “Fue una de las peores lecturas de guion que jamás presencié. Russell estaba sentado frente a Julia. Él agarró el libreto y empezó a mirarlo fijamente, pero sin mirarla ni una sola vez. Leyó todas sus líneas de forma totalmente monótona. Hubo un punto en el que, literalmente, Julia se estiró sobre la mesa hasta llegar a unos centímetros de la cara de Russell, intentando al menos hacer contacto visual. Pero él ni siquiera la miró. Y al final de ese casting, Russell se me acercó y me dijo: “Creo que anduvo todo bastante bien”. Y en ese momento simplemente lo supe: Russell no iba a formar parte de La boda de mi mejor amigo”.

El desfile de nombres que intentaron quedarse con el rol de Michael, el hombre del que Julianne (Roberts) está profundamente enamorada, incluyó a actores como Edward Burns, Matthew Perry y Matthew McConaughey. En el libro, Hogan reveló qué candidato le interesaba a la protagonista: “Si mi memoria no me falla, creo que Julia quería a Benicio del Toro. Un actor brillante, pero no muy conocido por hacer comedia”.

En lo referido a Kimmy, la mujer comprometida con Michael y la destinataria de todas las maldades de Julianne, encontrar a la actriz ideal también fue un gran desafío. El realizador sabía que “quien interpretara a Kimmy, debía ser una gran estrella”, y que principalmente tenía que hacerle creer al público, que podía igualar el carisma de la protagonista. Luego de algunos nombres tentativos, como el de Drew Barrymore, Calista Flockhart y Reese Witherspoon, finalmente la elegida fue Cameron Diaz. Hogan reveló que la protagonista no estaba muy convencida de esa opción, y que luego de “una intensa negociación” para convencerla, Roberts aceptó pero con la única condición de darle el papel de Michael a su amigo, Dermot Mulroney. De esa manera, el trío central del film quedó establecido.

A 25 años de su estreno, La boda de mi mejor amigo aún es una de las comedias románticas más emblemáticas no solo de Julia Roberts, sino de la historia de ese género. Una película capaz de jugar con las reglas de esos films, y plantear una historia donde la villana, es la figura central. Y sobre eso, el realizador concluye: “Esta fue una comedia romántica, que no era tan romántica. Julia dio un salto mortal, y a través de su personaje, tuvo que llevar a la audiencia junto a ella, y lograr que al final de la historia, nadie la odiara”.

La boda de mi mejor amigo se encuentra disponible en HBO Go.