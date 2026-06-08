Seis películas ignoradas o destrozadas por la crítica que bien vale la pena ver

Leonardo M. D'Espósito 8 de junio de 2026 06:00 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Cine

Nada mejor que el cine para evaluar el enorme poder del paso del tiempo. Porque las películas lo fijan, dejan firme y para siempre una imagen del mundo y por eso son además documentos de cómo se han imaginado cosas con el correr de las décadas. Reevaluar lo que fue aplaudido o rechazado en otros tiempos, incluso aquellos de los que tenemos memoria, lleva a descubrir un mundo completamente nuevo. Incluso si, como hemos repetido varias veces, las plataformas de SVOD se concentran específicamente en sus novedades, nada vale más la pena que el buceo en las tumultuosas aguas de los catálogos para desenterrar e incluso hacer justicia a obras que fueron destrozadas o pasaron inadvertidas. Aclaramos al lector que es un ejercicio hermoso el de encontrar “uuuh, aquella que vimos de chicos…¿Te acordás?” y que nada tiene de nostálgico: las películas realmente buenas nos hablan siempre, incluso si fueron hechas mucho tiempo atrás. El cine siempre es hoy.

Fantasmas de Marte

Dicho esto, internarse en las heladas aguas del cálculo egoísta de los dueños de plataformas genera una paradójica sensación cálida. En criollo: hay de todo, gente. Y hay mucho que requiere reivindicación urgente, actos de justicia críticos que bien puede llevar a cabo el amable lector. Por ejemplo, acercarse a ver en Sony One Fantasmas de Marte. Cuenta la leyenda que la distribuidora que iba a estrenarla en nuestro país le preguntó a un crítico local si valía la pena, y el aludido dijo que no. Probablemente en ese 2001 tal negativa tuviera algún sentido: después de todo, Jason Statham aún no era famoso, Pam Grier había logrado salir del olvido gracias a Jackie Brown, Ice Cube era apenas un secundario y Natasha Henstridge buscaba un salto a la fama que no fue. Una pena, porque el film es una de las cimas de John Carpenter. Como Asalto al precinto 13, es una especie de remake de Río Bravo, la obra maestra de Howard Hawks: un grupo de marshalls de los desiertos de Marte deben buscar a un prisionero en un perdido puesto fronterizo del planeta rojo cuando son cercados y atacados por zombies-indios-fantasmas de marcianos diezmados por la colonización humana. Y todo se narra en retrospectiva: es el juicio a la oficial que tuvo a cargo las acciones. La película tiene acción, terror, suspenso, incluso un globo aerostático muy bello. Y Carpenter, sin desviar la mirada sobre los abusos en el avance estadounidense al Oeste salvaje (porque ese es el verdadero punto), va más allá de la ideología o la historia para concentrarse en el puro coraje, la épica de los defensores. Destrozada por la crítica, nunca estrenada en nuestro país, es perfecta.

En carne viva

También fue destrozada (cabría mucho más el término “descuartizada”) por la crítica y careció de estreno comercial en salas de nuestro país el film erótico En carne viva (HBO Max). El ataque de los cronistas estadounidenses fue feroz, pura saña, porque implicaba un cambio muy grande de registro para Meg Ryan, su protagonista. Ryan, reina de la comedia romántica en los 90 con Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de Amor y algunas joyas poco recordadas como la bella Joe contra el Volcán (también con Tom Hanks: cuando la encontremos, hablaremos de ella) y que además había hecho algunos buenos dramas (Flesh and Bone, con una casi punk Gwyneth Paltrow), tenía una imagen más virginal que sexy, la casta belleza americana. En carne..., dirigida por Jane Campion (que venía de La lección de piano, enorme éxito), es la historia de una mujer que conoce a un detective involucrado en el caso de un asesino serial. Pero es también el viaje de autoconocimiento erótico de una mujer, la ruptura, perversión mediante, de tabúes y represiones. Es decir, el film refleja lo que la propia estrella hace con el personaje que había desarrollado película tras película: mostrar su otro lado. El defecto de En carne… es menos sus imágenes o sus actuaciones (todas puntualmente buenas) que su duración; podría ser más corta. Pero iba contra la corriente de Hollywood, incluso en un momento en el que el thriller erótico se había puesto de moda... si lo dirigían señores.

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Historia de lo nuestro

En la misma plataforma aparece una película compleja y que la crítica estadounidense, a pesar de los nombres involucrados, trató mal (y aquí fue peor: también directo a video). En HBO Max figura como Historia de lo nuestro, pero su verdadero título es Story of Us (“Nuestra historia”, el título de lanzamiento en video en estas pampas). Los protagonistas eran dos súper estrellas entonces: Michelle Pfeiffer y Bruce Willis, y el director, Rob Reiner,que acababa de tener un éxito enorme con Cuestión de Honor. Pero lo que no convenció quizás a los críticos fue su estructura acronológica, en la que se analiza cómo una pareja feliz, un matrimonio en apariencia perfecto, surfea la erosión del tiempo. El tono de comedia dramática (que Reiner manejaba de modo perfecto) logra el milagro de que esas dos hiperestrellas se conviertan en vecinos, gente que conocemos. Y esas idas y vueltas en el tiempo recuerda la manera como pensamos y analizamos nuestra propia vida. Es un film audaz incluso si narra una historia en apariencia común. Nadie la quiso (nosotros, sí).

Las aventuras de Huck Finn

Entre los casos más raros de estos desprecios, aparece una de las mejores adaptaciones literarias del último medio siglo. El film en cuestión se llama Las aventuras de Huck Finn (Disney+), sobre la célebre novela de Mark Twain sobre ese chico muy libre que recorre el Mississippi acompañando a un esclavo fugitivo. Por cierto, tanto la novela como la película son también otra cosa: paisaje social, sátira y aventura (y sí, el uso del lenguaje coloquial que aparece en la novela no se traslada igual a la pantalla… ni a las traducciones al castellano). Lo interesante es que fue realizada por Stephen Sommers, uno de los últimos creyentes en el cine clásico de aventuras, responsable de cuatro grandes films: Aguaviva, La momia, La momia regresa y Van Helsing (la última y la primera requieren reevaluación). Aunque Sommers se mantiene fiel a la historia, el clima y, sobre todo, el ritmo del texto, nadie le prestó verdadera atención a esta película que tuvo críticas menos entusiastas de las que merece y que en nuestro país sólo fue (adivinaron) a VHS. Elijah Wood como Huck está más que perfecto, y el elenco incluye a grandes profesionales como Courtney B. Vance como Jim, Robbie Coltrane, el gigantesco Jason Robards poco antes de su canto del cisne en Magnolia, y Ron Perlman. Por demasiado tiempo, de paso, fue inaccesible.

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Plan 9 del espacio exterior

Sí fue accesible por años en trasnoches varias en la televisión argentina (en esos momentos en los que, por razones extrañas, se rellenaba con cualquier cosa) la que fue considerada la “peor película de la historia”, exageración absoluta. Es Plan 9 del espacio exterior (Mubi), creada por Edward D. Wood Jr. o Ed Wood para los amigos, especialmente Tim Burton, que en la biopic de este extravagante personaje reproduce el rodaje del film. Es famoso por la cantidad de errores que contiene (planos que son alternativamente de día o de noche sin lógica, gruesos agujeros de guión, personajes que no se sabe bien qué relación tienen con el contexto) y por su premisa: extraterrestres conquistarían la Tierra reviviendo a los muertos. Pero con toda su torpeza y su chapucería, tomamos algo que dijo de la película el crítico Eduardo Antin -Quintín- en la revista El Amante cuando el estreno de Ed Wood (que, de paso, está en Disney+ y hace perfecto tándem): Plan 9 surge de que su director creía en la magia del cine, en el poder de las imágenes para convencer al espectador deseoso de entrar al juego por encima del canon del “filmar bien”. Hay que verla y preguntarse qué pasaría si la hubiera firmado Jean-Luc Godard (que, recuerden, hizo Alphaville).

Ladrón

Si Plan 9... es un mito, también lo fue durante demasiado tiempo Ladrón, la ópera prima de Michael Mann, mucho antes de que el director diera vuelta la TV -y el audiovisual- como un guante con División Miami, mucho antes de Fuego contra fuego o su mejor película -y también la mejor película sobre periodismo-, El informante. Ladrón se vendió como un vehículo para James Caan, pero fue mucho menos que un éxito y el paso por las pantallas fue fugaz. Sin embargo, es quizás y secretamente la película que inauguró el cine de los años ochenta: mezcla de géneros, mirada irónica, el neón como una especie de subrayado visual del mundo, cierto talante cool, superficies que reflejaban más oscuridad que luz, ritmo seco. Varias de sus secuencias, de paso, recuerdan a Blade Runner, film que se estrenó un año después que esta joya. La historia es la de un ladrón sofisticado e inteligente a quienes sus mandantes impiden retirarse y termina como único blanco tanto del crimen organizado como de la ley, que tampoco aparece bajo la mejor de las luces. Como los grandes personajes del realizador (el Pacino de El informante, el De Niro de Fuego…, el Johnny Depp de Enemigo Público, el Tom Cruise de Colateral), Caan interpreta a un hombre de ética e individualismo feroces, un héroe a su modo. Y Mann lo filma sin el menor romanticismo, sin suavizar nada, como en todas sus películas, muy cercano a su criatura, siempre de su lado. Aunque nadie lo advirtió entonces, uno de los mayores debuts del cine contemporáneo.

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