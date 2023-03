La película de Superman revela sus primeros detalles y recibe a un director de Marvel

escuchar

Hace poco más de un mes, el departamento cinematográfico de DC anunció su grilla de lanzamientos, de cara a una reestructuración de su universo de personajes compartidos. Los elegidos para llevar a cabo esa tarea, son el director James Gunn y el productor Peter Safran. Cuando ambos informaron cuáles son los proyectos en marcha, destacaron el film Superman: Legacy como el más importante de los futuros lanzamientos. Y si bien ellos se negaron a confirmar el nombre del director elegido para llevar adelante esa tarea, en las últimas horas se reveló quién será el responsable de ese importante film.

El propio James Gunn, que tuvo un aplaudido paso por Marvel gracias a su trabajo en la dirección de la saga de Guardianes de la galaxia, confirmó a través de sus redes sociales que él mismo se ocupará de dirigir Superman: Legacy. En su posteo, el realizador expresó: “Sí, voy a dirigir Superman: Legacy, que será lanzada el once de julio del 2025. Cuando vio la fecha de estreno, mi hermano Matt comenzó a llorar. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo que era la fecha del cumpleaños de papá. Yo no me había dado cuenta. Mi padre era mi mejor amigo, y lo perdí hace casi tres años. Cuando era chico, él no me entendía, pero siempre apoyó mi amor por las historietas y el cine, y no estaría haciendo esta película si no fuera por él”.

En otro tramo del texto que escribió para Twitter e Instagram, el director agregó: “Fue un viaje muy largo hasta llegar aquí. Me ofrecieron Superman hace muchos años, y me negué porque no encontraba una forma de darle al personaje la diversión, la emoción y la dignidad que merecía. Pero hace poco menos de un año le encontré una vuelta centrada en su herencia tanto desde su aristocracia kryptoniana, como desde su vida con sus padres granjeros de Kansas, y cómo todo eso lo convirtió en quién es y en las decisiones que tomó”.

Más adelante, Gunn concluyó con respecto a cuál será su aproximación al mítico personaje: “Que escriba algo solo por placer, no significa que no lo sienta en mis entrañas, visualmente y emocionalmente, como para no dedicarle los próximos dos años en dirigir esto, y más aún teniendo en cuenta su magnitud. Lo cierto es que amo el guion, y estoy de lo más entusiasmado por comenzar este viaje”.

Más allá de este texto, la trama del film aún es un absoluto misterio, y al momento de presentar el proyecto el pasado primero de febrero, el productor Safran detalló: “Superman es la representación de la verdad y la justicia. Es alguien amable, en un mundo que piensa en la amabilidad como algo anticuado”. De este modo, se puede deducir que la película no se tratará de una historia de origen, y que la trama profundizará en cómo Clark Kent busca equilibrar su herencia kryptoniana, con su crianza como terrícola.

El relanzamiento del universo DC

Supergirl: Woman of Tomorrow Captura

El calendario de DC en cine incluye un total de cinco largometrajes. Junto a Superman: Legacy, la pantalla grande también recibirá a un film de Batman y Robin, titulado The Brave and the Bold, en el que debutará Damian Wayne. Cuando ese niño descubre que su padre es Batman, se produce entre ambos un curioso enfrentamiento. Decidido a heredarle su sentido de la ley, Bruce convierte al niño en Robin, aunque como es de esperar, las brutales formas del pequeño no tardarán en chocar contra el sentido tradicional de la justicia, que tiene el encapotado.

El grupo The Authority también tendrá su película, y sobre este equipo Gunn aseguró: “No todo se reduce a los buenos contra los malos, y hay muchos personajes cuestionables. Esto sucede con The Authority, quienes creen que pueden arreglar el mundo de una manera muy sencilla: tan solo resolviendo las cosas por su cuenta”.

El quinteto de largometrajes lo completa una historia titulada Supergirl: Woman of Tomorrow, y un film de terror basado en Swamp Thing, sobre un científico que luego de sufrir un atentado, se transforma en un monstruo vegetal que vive en oscuros pantanos.

LA NACION