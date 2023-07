The Rookie: Nathan Fillion revela los secretos detrás de este policial y habla sobre qué significa ser un actor de culto

El protagonista del policial que hoy vuelve a la pantalla contó qué esperar sobre los nuevos capítulos y por qué la historia real de John Nolan puede ser de gran inspiración para el público

Cuando la primera temporada de The Rookie se estrenó en 2018 supuso un modesto cambio de aire dentro del mundo de las series. A través de una historia noble y del gran carisma de su estrella principal, este policial protagonizado por Nathan Fillion se consolidó como una propuesta que capturó la atención de un público que no deja de crecer. Por ese motivo, ante el estreno de su quinta temporada, el propio Fillion dialogó LA NACIÓN sobre el encanto de esta ficción y cómo se siente cuando sus fans lo rotulan como una estrella de culto.

La historia de Nolan (y la importancia de Norcross)

Basada en la experiencia de vida de William Norcross, The Rookie se centra en un hombre de cuarenta y cinco años, llamado John Nolan, que decide darle un vuelco a su cotidianidad y renuncia a su trabajo para ingresar en la policía de Los Ángeles. De esa manera, Nolan se anima a perseguir el sueño de dedicarse a su verdadera vocación . En la piel de Nolan, Fillion compone a un personaje cálido, capaz de transmitirle al público el vértigo que implica enfrentarse a nuevos retos, a una edad que no es la habitual para iniciarse en esa línea de trabajo.

“Creo que lo importante de esta serie no tiene que ver con que alguien la vea y quiera ser policía”, asegura Fillion y suma: “Pero sí considero que mucha gente encontrará aquí una propuesta inspiradora porque The Rookie trata sobre alguien que se anima a abandonar su zona de confort para resetear su vida y empezar de cero. Ese es un concepto con el que creo que todos pueden conectar. Quizá empezaste un trabajo durante tu juventud y siendo un adulto eso te cansa, entonces podés elegir otros caminos. Me parece que esta ficción gira sobre eso y muestra que si bien podés tener una vida cómoda, si eso te cansa existen otras opciones”.

Una escena de la serie The Rookie Prensa Universal

Fillion es un actor capaz de adueñarse de sus personajes, de darles una impronta propia y dotarlos de un innegable encanto . Pero en este caso retratar a Norcross, un policía que actualmente trabaja y patrulla las calles de Los Ángeles, fue un reto muy novedoso para su carrera. Componer a ese personaje le supuso indagar en sus propios rasgos actorales, y combinarlos con los del verdadero oficial al que interpreta.

Con el objetivo de hacer un retrato fiel, Fillion conoció a Norcross y según él mismo confiesa, esa fue una experiencia extraordinaria: “Bill Norcross es un tipo amigable, dulce y amable, y a partir del momento en el que le estrechás la mano, ya es toda una experiencia. Él está desde hace años patrullando nuestro vecindario y siempre me pasa a saludar. Yo llegué a compartir mucho tiempo con él, y hablamos sobre cómo cambió su vida al ingresar en la policía. Sin dudas es una persona muy interesante y para mí es una nueva experiencia interpretar un rol basado en alguien real”.

Los nuevos personajes

A lo largo de las cinco temporadas que lleva al aire, The Rookie desarrolló una gran cantidad de casos y muchos personajes formaron (y forman) parte de la historia. De este modo, junto a Nolan también se encuentran Angela Lopez (Alyssa Diaz), una prestigiosa detective del departamento y también Wade Grey (Richard T. Jones), un sargento que mira con escepticismo a Nolan y a su convicción por convertirse en policía. Pero lejos de seguir acumulando nuevas caras, la serie se detiene a profundizar en los personajes ya conocidos y Fillion revela cuál será el eje de la quinta temporada: “Cuando lográs permanecer al aire durante varios años, podés darte el lujo de recuperar viejos personajes. Pienso que el público va disfrutar de los próximos episodios porque los protagonistas deberán lidiar con caras conocidas, sin saber cuáles son sus nuevas intenciones. En los próximos capítulos regresarán Oscar y también Rosalind, la terrible asesina serial que es capaz de aterrorizar a Nolan. La quinta temporada cerrará con varios momentos que son de lo mejor en The Rookie, y presentará a un nuevo villano que dará pie al comienzo del sexto año de la serie”.

El personaje principal de la serie está basado en la historia real de un policía de Los Ángeles Raymond Liu - American Broadcasting Companies, Inc.

The Rookie no es el primer policial en la carrera de Fillion, pero sin embargo sí es una aproximación distinta a este género. El personaje de John Nolan, lejos de ser un agente experto o tener todo bajo control, es alguien que aprende su profesión paulatinamente y que debe enfrentarse a las críticas de quienes le aseguran que cometió un error al alistarse en la policía teniendo más de cuarenta años. “Creo que con Firefly fue la primera vez en la que descubrí que las historias pueden ser realmente inspiradoras para la gente y pienso que eso mismo sucede en The Rookie, otra ficción que puede inspirarnos . Este es un relato que puede ser importante para la gente y si un producto que te entretiene también puede hacerte sentir algo es porque tu tiempo estuvo bien invertido. Y aquí siento eso mismo porque tener la oportunidad de capturar la atención del público y sus sentimientos, es algo que esta ficción me da la oportunidad de hacer y lo disfruto muchísimo”.

Fillion y la esencia de un actor de culto

Resulta imposible no asociar a Fillion con una de las series de televisión más importantes de los últimos años, una pieza que tuvo una vida injustamente corta, pero que se convirtió en uno de los títulos que moldeó esa categoría a veces tan manoseada como es la de las series de culto. Estrenada en 2002 y creada por Joss Whedon, Firefly era un western de ciencia ficción, que seguía las desventuras de un grupo de aventureros liderados por el capitán Mal Reynolds (interpretado por Fillion). A pesar de su gran calidad y con apenas once episodios al aire (en el marco de una historia pensada para siete temporadas), Fox decidió dar de baja ese título debido a su bajo rating. Sin embargo, en apenas dos años, la edición en DVD que contenía todos los capítulos de Firefly, llegó a vender medio millón de unidades, una cifra récord para un producto de esa naturaleza.

Irónicamente, el fenómeno Firefly empezó cuando esa serie se despidió de la televisión. El público veía y reveía esos pocos episodios editados en DVD y no le encontraba respuesta al por qué de una cancelación tan prematura. Los grupos de fans se multiplicaron por el mundo y eso convirtió a Fillion en el emblema de las causas (televisivas) perdidas. La presión del público llegó a tal punto, que el estudio produjo una película llamada Serenity que a modo de epílogo, le daba un punto final a una saga que sin lugar a dudas, tenía un potencial muchísimo mayor.

Gracias a Firefly, Fillion se convirtió en la quintaesencia de un actor de culto, un intérprete querido por los fans y venerado de formas muchas veces desmedida . Y esa es una medalla que él carga con orgullo y sobre la que explica: “Entiendo que la gente me considere un nombre de culto, pero la única diferencia entre ellos y yo, es que yo tuve la suerte de participar en esos proyectos. Yo soy un fan que tiene el lujo de haber participado de mis series en primera fila. Cuando hablo con alguien que es fan de Firefly puedo conectar con ese sentimiento porque a mí me gusta es historia y también tengo un personaje favorito y un capítulo favorito. La única diferencia entre ellos y yo, es que yo tuve la suerte de estar ahí”. Y entre risas, confiesa a modo de cierre: “Quizá la única desventaja de todo esto es que en la calle algunas personas me saludan de manera demasiado familiar. Pero lo entiendo, a través de la tele yo estoy en el living de sus casas y es más, yo mismo he sido demasiado cercano con algunas estrellas que siempre veo en televisión”.

Dónde y cuándo ver esta serie. La quinta temporada de The Rookie comienza hoy, a las 21:50, por Universal TV.