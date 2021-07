El Exorcista: la llamativa ausencia de Linda Blair y los secretos de la nueva trilogía

El Exorcista, una de las películas de terror que más miedo ha generado desde su estreno, en 1973, tiene una nueva trilogía en desarrollo. Así, se confirmó que Ellen Burstyn (quien compuso a Chris MacNeil, la mamá de Regan, la niña poseída) se reencontrará con su personaje, casi 50 años después. Por supuesto que los fans celebraron la noticia en las redes, pero lamentaron que Linda Blair no sea, al menos por el momento, de la partida.

Al ser consultada sobre la posibilidad de ver a Regan en la nueva trilogía, Blair, hoy de 62 años, contestó a The NY Post: “Estoy recibiendo mensajes de texto de todo el mundo”. Y luego amplió a través de su cuenta de Twitter: “Hasta ahora no ha habido ninguna discusión sobre mi participación o retomar mi papel” y agregó que deseaba lo mejor “a todos los involucrados”. También subrayó que aprecia la lealtad y la pasión que los fans sienten por El exorcista y por su personaje.

Además dijo al citado medio que los guionistas, el director David Gordon Green (del aclamado reinicio de la trilogía de Halloween), Blumhouse y Morgan Creek Productions se acercaron para contarle sobre las películas en camino, pero que esa conversación no incluyó una oferta de trabajo real, ni siquiera un cameo. “Fueron lo suficientemente educados para llamar. Hablamos de lo increíble que es Ellen Burstyn y eso fue lo más lejos a lo que llegó la conversación. No tengo idea de qué se trata el proyecto y no he tenido una conversación de participación. Solo me hicieron saber que iban a hacer la película”, reveló.

La famosa escena de la levitación en El exorcista (1973).

Los comentarios en las redes sociales se hicieron oír. “¿Por qué no contratar a Linda Blair si ya cuentas con Ellen Burstyn, quien interpretó a su madre? Blair estuvo excelente en la primera película (no cuento la segunda película“, expresó un usuario de Twitter en referencia a la muy criticada secuela que protagonizó Blair en 1977, El exorcista II: el hereje.

But uh… what about Linda Blair? 👀 pic.twitter.com/RHU2kK0rB9 — Seth (@TheFlemishSeth) July 26, 2021

Será David Gordon Green el encargado de reencontrarse con esta historia que funcionará como una secuela de la película de 1973. Según trascendió, el actor Leslie Odom Jr. compondrá a un personaje que buscará a Chris MacNeil (Burstyn) para pedir ayuda, luego de que su hijo mostrara signos de estar poseído por una misteriosa entidad demoniaca. Según trascendió, Universal invertirá 400 millones de dólares en este proyecto y tiene previsto estrenar el primer film en octubre de 2023.

El Exorcista, dirigida por William Friedkin, se enfocaba en el caso de una niña de 12 años que es víctima de una posesión demoniaca y en la desesperación de su madre que, a pesar de ser atea, recurre a la ayuda de dos sacerdotes para salvarla. Fue nominada a 10 premios de la Academia en 1974 y ganó uno a mejor guion adaptado [del libro de William Peter Blatty] y mejor sonido. Blair fue nominada a mejor actriz de reparto, pero perdió ante Tatum ONeal, que solo tenía 10 años, por su papel en Paper Moon. El film original se convirtió en furor: costó 11 millones de dólares y recaudo 441 a nivel global.

Se espera que la primera película de la trilogía reiniciada se estrene en octubre de 2023, y las dos entregas siguientes se incluirán en el servicio de transmisión de Universal, Peacock.

LA NACION