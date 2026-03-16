El motivo por el que Sean Penn no estuvo presente para recibir su Oscar por Una batalla tras otra

Uno de los grandes ausentes en la ceremonia de los Oscar de 2026 fue Sean Penn. A pesar de haberse sumado este domingo a la selecta lista de artistas que tienen en su poder tres estatuillas de la Academia de Hollywood, el actor no estuvo en el Dolby Theatre para recibir el honor.

Penn, de 65 años, obtuvo el premio a mejor actor de reparto por su interpretación en Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. “Sean Penn no pudo estar aquí esta noche… O no quiso”, dijo con una sonrisa Kieran Culkin, el encargado de presentar la categoría. “Así que aceptaré este premio en su nombre”.

lol at Kieran Culkin's unscripted joke about no-show Sean Penn after he won Supporting Actor (his THIRD Oscar)



"Sean Penn couldn't be here this evening...or didn't want to...so I'll be accepting this award on his behalf." pic.twitter.com/L2BcB2deAq — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026

Según informó el New York Times, que habló con dos personas cercanas a Penn, el artista había viajado a Europa en los días previos a la entrega de los galardones para pasar unos días en Ucrania, con intención de ausentarse deliberadamente de la ceremonia. Esas dos fuentes no revelaron qué pretendía hacer el actor en aquel país, que sigue en guerra con Rusia, ni tampoco qué lugares pretendía visitar.

“Podemos decir que está en Ucrania, pero se trata de una visita personal; así es como él lo ve, que necesita estar en Ucrania”, declaró un funcionario ucraniano a la AFP. “Simplemente quiere apoyar a Ucrania”, añadió.

Sean Penn ganó este domingo su tercer Oscar, en este caso a mejor actor de reparto por Una batalla tras otra Chris Pizzello� - Invision�

Según el funcionario, se espera que Penn -quien codirigió un documental en 2023 sobre Volodimir Zelenski- se reúna con el presidente ucraniano este lunes. Una segunda fuente informó a la AFP de que el actor también “tiene previsto desplazarse al frente de combate” en el este de Ucrania.

Penn ha sido un firme defensor de Ucrania y de su presidente desde que Rusia invadió el país de Europa del Este en febrero de 2022. De hecho, en 2023 reveló que le había regalado uno de sus Oscar al primer mandatario de aquel país. “Pensé: ‘Se las daré a Ucrania. Así las pueden fundir para hacer balas con las que disparar a los rusos’”, confesó en ese momento sobre las tan codiciadas estatuillas.

Penn y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski Anadolu - Anadolu

En un video que Zelenskyy compartió en Instagram en noviembre de 2022, se veía a Penn entregándole el Óscar al líder ucraniano durante su encuentro en la capital del país, Kiev. “Es solo un detalle simbólico y un poco tonto, pero si sé que lo tenés aquí con vos, me sentiré mejor y con fuerzas suficientes para seguir luchando”, le dijo Penn al presidente. “Cuando ganes [la guerra], tráelo de vuelta a Malibú, porque por ahora me sentiré mucho mejor sabiendo que hay una parte de mí aquí”.

Penn fue fotografiado este lunes caminado por las calles de Kiev GENYA SAVILOV - AFP

Penn ya había ganado el Oscar al mejor actor por sus interpretaciones en Río místico, en 2004, y en Milk: Un hombre, una revolución, una esperanza, en 2009. Además, ha sido nominado a los Oscar en otras ocasiones por sus interpretaciones en las películas Mientras estés conmigo, Dulce y melancólico y Mi nombre es Sam.

A lo largo de los años, el actor se fue escapando más y más hacia su periodismo en primera persona y sus cruzadas humanitarias debido a su completa desilusión con Hollywood. “Pasé 15 años horribles en los sets de filmación”, dijo el actor hace un tiempo. “El rodaje de Milk fue la última vez que la pasé bien”. Por esa película de 2008 sobre la vida, la militancia y el posterior asesinato de Harvey Milk, el primer funcionario electo abiertamente gay de California.