Premios Oscar 2026: quién ganará el premio a Mejor actor y por qué

Cada temporada de premios tiene sus giros y sorpresas de último minuto. Sin embargo, cada año la sensación es que lo que está ocurriendo en ese momento alrededor de los candidatos y favoritos de los Oscar es único, irrepetible y lo más escandaloso que salió de los alrededores de Hollywood. En parte, ese sentimiento es alimentado por la maquinaria de promoción y publicidad montada alrededor de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que pretende controlar los resultados de lo que ellos imaginan como un duelo a muerte. Este año, esos enfrentamientos se concentran en la categoría más peleada de todas: Mejor actor principal. Ya antes de que Timothée Chalamet se pusiera al mundo de las artes en contra por su innecesario y despistado ataque al ballet y a la ópera, el rubro compuesto por una colección de excelentes actores se presentaba como de los más complicados para predecir. Junto al ex favorito Chamalet (Marty Supremo), están nominados Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto), un quinteto en el que cada uno de sus integrantes brindó interpretaciones dignas de la estatuilla por la que compiten.

Algunos dirán que no hay lógica alguna en comparar cinco actuaciones distintas con el fin de llegar a la conclusión de que una es mejor que las demás y, por ende, debe quedarse con el Oscar. Otros aportarán que el arte de la interpretación no cuenta con parámetros cuantitativos que puedan distinguir con objetividad una de otra. Y todos tendrán razón, pero se equivocarán al mismo tiempo. En el universo de los premios de Hollywood —y en los del resto del mundo también—, no se busca tomar las decisiones más justas, sino reconocer la intangible calidad de una estrella en pantalla. Sin embargo, por más volátiles y cambiantes que puedan ser las elecciones de los votantes, sí siguen ciertos patrones establecidos con el paso de los años, ciertas reglas no escritas y susceptibles a excepciones que forman parte de la tradición de los premios Oscar.

Una de ellas afecta directamente a la categoría de Mejor actor principal: en toda la historia de los galardones de la Academia, solo un intérprete masculino menor de 30 años ganó ese rubro. Fue Adrien Brody quien en 2003, a los 29 años, fue reconocido por su trabajo en El pianista. En las 97 entregas de los Oscar celebradas hasta hoy, solo dos actores se quedaron con la categoría a los 30 años, Marlon Brando (Nido de ratas) y Richard Dreyfuss (La chica del adiós). Chalamet, que los cumplió el 27 de diciembre pasado, está cerca de ser el tercero. Aunque sus posibilidades hayan disminuido en las últimas semanas, lo cierto es que para muchos analistas este será el año en que por fin se rompa con la mala costumbre de los votantes de ignorar a los actores más jóvenes y apuestos para el codiciado premio.

Leonardo DiCaprio con el Oscar que ganó como Mejor actor por su trabajo en El renacido Reuters

Según un análisis publicado recientemente en la revista New York, el razonamiento tras esa costumbre es que los integrantes de la Academia, compuesta mayormente por hombres blancos de mediana edad, votan pensando que las estrellas masculinas ya tienen “millones de dólares, mujeres hermosas y las ventajas de la juventud”, por lo que deberían “sudar” un poco más antes de conseguir el Oscar. Como prueba de esa hipótesis están los casos de Leonardo DiCaprio, que no fue nominado por Titanic a pesar de que la película sumó 14 menciones y que tuvo que esperar a cumplir los 42 años para ganar el premio por su trabajo en El renacido, mientras que Brad Pitt recién fue reconocido con una estatuilla a los 57 en la categoría de actor secundario por su personaje en Había una vez en Hollywood, ese que ahora volverá a interpretar en la continuación dirigida por David Fincher. Tal vez en la segunda vuelta, Pitt pueda aspirar a competir como Mejor actor.

Timothée Chalamet en una escena de Marty Supremo A24

Lo cierto es que cuando Chalamet empezó a coleccionar premios al principio de la temporada —ganó el galardón de los críticos y el Globo de Oro por su interpretación en Marty Supremo—, y luego sumó la nominación al Oscar, muchos lo señalaron como el favorito para ganarlo. Había varias razones para hacerlo: además de los reconocimientos ya acumulados y el hecho de que es su segunda nominación consecutiva al Oscar, la intensidad de la interpretación del actor para darle vida al desaforado Marty Mauser en la película de Josh Safdie y la transformación física que atravesó para hacerlo lo alejó, al menos circunstancialmente, del lugar del actor joven y bello. De hecho, gracias al maquillaje que le sumó a su rostro cicatrices y acné, además del uso de anteojos con aumento que Chalamet solo necesitó por los lentes de contacto que el director le instruyó usar para cambiarle la expresión facial, el intérprete rozó otras de las reglas tácitas que rigen al premio. A saber: una actriz clásicamente hermosa que se anima a afearse para un papel tiene más posibilidades de ganar el Oscar que su competencia. Véanse los premios conseguidos por Charlize Theron por Monster: Asesina en serie o el de Nicole Kidman por Las horas, por citar algunos ejemplos emblemáticos de la categoría de Mejor actriz principal que este año podrían haber inspirado al protagonista de Marty Supremo en la búsqueda de su anhelada estatuilla. Que a esta altura todavía podría ganar. Especialmente porque quien se presenta como su mayor competidor y quien lo superó en las apuestas los últimos días es Michael B. Jordan (Pecadores) y se sabe que la mayoría de los votantes de los Oscar, esa mayoría de hombres blancos de mediana edad, no se destaca por elegir a actores negros como ganadores.

Quién va a ganar: Michael B. Jordan (Pecadores)

Quién debería ganar: Wagner Moura (El agente secreto)

Secundarios, pero imprescindibles

Benicio del Toro, Jacob Elordi, Sean Penn, Stellan Skarsgård y Delroy Lindo son los candidatos a Mejor actor de reparto Archivo

Mientras todas las miradas están puestas en las idas y vueltas alrededor de la categoría de Mejor actor principal, pocos le están prestando atención a la de intérpretes de reparto. Tal vez porque en el caso de ese rubro los cambios de liderazgo a lo largo de la temporada existieron, aunque de modos mucho menos polémicos. En un comienzo, el impulso que el festival de Cannes le dio a Valor sentimental y a la actuación de Stellan Skarsgård y el triunfo del intérprete sueco en los Globo de Oro lo posicionaron como el favorito. Sin embargo, con el paso de las semanas, la balanza empezó a inclinarse hacia el lado de Sean Penn por su villanesco papel en Una batalla tras otra. El reconocimiento en los Bafta y luego el del premio del sindicato de actores pusieron a Penn en la delantera de la carrera. Sin embargo, el actor, que fue nominado seis veces y ganó en dos ocasiones —primero por Río místico y después por Milk—, no tiene a las entregas de premios entre sus prioridades y, en cuanto a los Oscar, su desinterés llega al desprecio. Esa actitud desdeñosa quedó más que clara cuando en 2024 Penn, invitado al festival de cine de Marrakech, arremetió contra la industria cinematográfica y especialmente contra la Academia de Hollywood. “Los productores de la Academia han ejercido una cobardía realmente extraordinaria a la hora de formar parte del gran mundo de la expresión y, de hecho, han contribuido en gran medida a limitar la imaginación y a limitar mucho las diferentes expresiones culturales”, declaró el actor durante el encuentro, donde también aseguró: “No me entusiasman mucho los Premios de la Academia”. ¿Será que los votantes podrán ignorar el desprecio del candidato para darle su tercer Oscar? Es posible. El tipo de interpretación exagerada, casi caricaturesca, de Penn en la película de Paul Thomas Anderson suele ser festejada por los integrantes de la industria del cine norteamericano que muchas veces prefieren el trazo grueso por sobre interpretaciones más sutiles como la que logra Skarsgård en la película del noruego Joaquim Trier.

Quién va a ganar: Sean Penn (Una batalla tras otra)

Quién debería ganar: Stellan Skarsgård (Valor sentimental)