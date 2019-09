El País Vasco, listo para ser invadido por el mejor cine global

El Festival de San Sebastián tendrá como función de apertura el drama Blackbird, con Susan Sarandon y Kate Winslet

SAN SEBASTIÁN.- Cientos de películas, de variadas historias y formatos. Miles de espectadores ávidos por conocer las últimas novedades de la cinematografía mundial y a sus protagonistas, actrices, actores, cineastas. Muchos de los nombres más relevantes del cine contemporáneo presentando sus respectivas obras a lo largo de nueve jornadas.

Alfombra roja y una constelación de estrellas posando para la prensa acreditada e interactuando con sus fans en selfies velozmente improvisadas. Todo esto y mucho más ocurrirá desde hoy en esta bella ciudad del País Vasco, cuando se inaugure la 67ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Además de los premios Donostia, Penélope Cruz -que este año es la imagen de la cartelería del festival-, Donald Sutherland y el director Costa-Gavras, visitarán San Sebastián una larga lista de actrices y actores acompañando sus películas, entre los cuales figuran Juliette Binoche (presentará La verité), Kristen Stewart (Seberg), Javier Bardem (Sanctuary), Gael García Bernal (estará en las presentaciones de Chicuarotes, Wasp Network y Ema), Nina Hoss (Das Vorspiel), Tim Roth (The Song of Names) y representantes del cine español como Antonio de la Torre, Belén Cuesta (ambos por La trinchera infinita), Eduard Fernández, Karra Elejalde (actores de Mientras dure la guerra), Ana Belén, Verónica Forqué y Loles León (asistirán al estreno de Historias de nuestro cine) y Mario Casas, integrante del equipo de Adiós.

También confirmaron su presencia en San Sebastián algunos de los directores más relevantes de la cinematografía contemporánea. El irlandés Neil Jordan presidirá el Jurado Oficial, del que forman parte las actrices Bárbara Lennie y Mercedes Morán, los productores Pablo Cruz y Katriel Schori y la directora de fotografía Lisabi Fridell. Entre otros destacados realizadores que presentarán sus películas en distintas secciones de San Sebastián figuran Bertrand Bonello (Zombie Child), Ken Loach (Sorry We Missed You), Hirokazu Koreeda (La verité), Ladj Ly (Les Misérables), Roger Michell (Blackbird), Takashi Miike (Hatsukoi), Darren Aronofsky (productor de Pacificado), Olivier Assayas (Wasp Network), Alice Winocour (Proxima), los argentinos Paula Hernández (Los sonámbulos), Martín Rejtman (que este año preside el jurado de Nest Film Students, y mostrará Shakti), Andrés di Tella (Ficción privada), y Juan Solanas (Que sea ley), así como el colombiano Ciro Guerra (Waiting for the Barbarians), Alejandro Landes (Monos, postulada por Colombia a los premios Oscar y los Goya, cuenta con argentinos en su producción) y el chileno Andrés Wood, quien dirige Araña, cuyo elenco integra Mercedes Morán.

Muchos de los grandes nombres de la escena cinematográfica ocuparán, esta noche, las plateas del imponente auditorio Kursaal, donde se realizará la gala inaugural con Blackbird. Protagonizado por Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska y Sam Neill, bajo la dirección de Roger Michell, el film es una remake de Corazón silencioso (drama del danés Bille August), con la cual abre hoy el festival. En la misma sala, el sábado 28, The Song of Names, del canadiense François Girard, un drama con trasfondo histórico y musical, encabezado por Tim Roth, Catherine McCormack y Clive Owen, cerrará (fuera de competencia) la sección mayor del certamen, donde diecisiete producciones aspiran este año a la Concha de Oro a la mejor película.

Nutrida delegación argentina

El cine argentino vuelve a marcar presencia en la gran vidriera internacional de San Sebastián, donde mostrará desde la convocante comedia negra La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein (será una de las proyecciones especiales de la Sección Oficial del festival, y representará a nuestro país en la categoría Película Iberoamericana de los Goya), y De nuevo otra vez, la sensible ópera prima de la novelista, actriz, dramaturga y directora Romina Paula, ya estrenada en la Argentina, que concursa en la sección Horizontes Latinos, donde también intervienen la coproducción con Uruguay Así habló el cambista, de Federico Veiroj (se estrenará el próximo jueves en las salas argentinas); el drama intimista Los sonámbulos, cuarto largo de Paula Hernández, que tras su elogiado paso por Toronto, ahora tendrá su estreno europeo en el marco de San Sebastián, y -fuera de concurso- La ola verde (Que sea ley), documental de Juan Solanas que retrata la lucha argentina por el aborto legal y formó parte de las proyecciones especiales de la última edición de Cannes.

A su vez, la debutante Ana García Blaya compite con Las buenas intenciones en New Directors, el apartado concebido para difundir las obras de nuevos cineastas. En tanto que en Zabaltegi-Tabakalera, la sección competitiva más abierta del Festival, Ficción privada, de Andrés di Tella, estará en concurso junto a recientes títulos de Bertrand Bonello, Mati Diop, Takashi Miike y Diao Yinan, entre otros cineastas. Allí también están programados los cortos de los argentinos Manuel Abramovich (Blue Boy, premiado en Berlín) y Martín Rejtman, de quien se verá Shakti.

A consideración en Nest Film Students, cuyo jurado compuesto por estudiantes de escuelas de cine preside Rejtman, está el corto argentino Una sombra oscilante, de Celeste Rojas Mugica. Y en Culinary Zinema, la sección del festival que asocia cine y gastronomía, donde hace un año estuvo su ópera prima, Tegui: Un asunto de familia, Alfred Oliveri vuelve con La leyenda de Don Julio: corazón & hueso, en torno de tres generaciones de una familia que convierte una parrilla de barrio en un asador de referencia.

Una vez más, San Sebastián ofrece, como es habitual en todo festival clase "A", una potente oferta de contenidos y actividades, imposible de abarcar en su totalidad. Será cuestión de que cada quien disfrute la experiencia siguiendo su propio mapa de gustos cinematográficos.