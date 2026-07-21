El primer trailer de Avengers: Doomsday muestra el regreso del Capitán América, Thor y el debut de Robert Downey Jr. como el nuevo villano de Marvel

Allá por el 2019, la película Avengers: Endgame marcó el punto cúlmine de universo cinematográfico de Marvel. En ese film, los Avengers se enfrentaban y derrotaban a Thanos (Josh Brolin), en el marco de un largometraje que alcanzaba las tres horas de duración, y que se coronó como la segunda película más mayor recaudación de todos los tiempos. Y a siete años de ese hito, Marvel Studios lanzó el primer avance del quinto film de los Avengers, que promete grandes sorpresas, pero que también se encuentra ante el desafío de superar los éxitos del pasado.

El primer clip de Avengers: Doomsday esboza la amenaza a la que se tendrá que enfrentar esta nueva formación Vengadora, pero también muestra a varios personajes que formaron parte de las películas de Marvel, hace ya mas de veinte años. En ese sentido, los primeros en aparecer son Patrick Stewart en la piel de Xavier, e Ian McKellan como Magneto. Ambos actores formaron parte de la trilogía original de X-Men, estrenada entre el año 2000 y 2006, y los dos retomaron a esos personajes en películas posteriores de la saga. En la misma línea, James Marsden regresa como Cíclope, luciendo por primera vez el reconocido uniforme que ese mutante tuvo en los cómics durante los años noventa.

La aparición de estos X-Men en la película, da cuenta que Avengers: Doomsday transcurrirá en distintos universos alternativos, un recurso que las películas de superhéroes usan desde hace un tiempo, y que es una gran excusa para volver a convocar a actores y actrices que interpretaron a distintos héroes en el pasado, para que ahora vuelvan y apelen al tan rentable factor nostalgia.

El nuevo logo de Avengers: Doomsday (Foto: Redes Sociales)

En el trailer también aparecen los New Avengers, el grupo liderado por la nueva Viuda Negra (Florence Pugh) y que tuvo su debut en el film Thunderbolts, una producción que no obtuvo la repercusión esperada en taquilla. Algo similar sucede con la vuelta de Shang-Chi, un héroe que tenía la misión de conquistar la taquilla de China, pero cuya película fue un inesperado tropezón para la productora. Por otra parte, la vuelta de Channig Tatum como Gambit (luego de su primera aparición en el film Deadpool vs Wolverine) es otro guiño a los fans que siguen de cerca la continuidad de estas películas.

Los 4 fantásticos serán clave en la nueva película de los Avengers Marvel

Los 4 fantásticos, el grupo que estrenó su largometraje en 2025 y que fue promocionado el nuevo emblema de Marvel en cines, también tendrá una participación estelar en Avengers: Doomsday. De hecho, el villano de la historia, el Doctor Doom (Robert Downey Jr.) es la mayor némesis de ese equipo en las historietas.

Y por último, el trailer mostró varios regresos muy esperados, que se espera sean el verdadero gancho que atraiga a los espectadores a la sala. Por un lado, el avance muestra a Paul Rudd en la piel de Ant-Man, uno de los superhéroes más queridos por el público. También aparece Thor (Chris Hemsworth), enfrentándose a Doctor Doom en un mano a mano del que sale notablemente herido (en una escena que parece un eco de Infinity War, en la que se enfrentaba a Thanos solo para recibir una paliza por parte de ese villano). Pero la cereza del postre, es la vuelta de Chris Evans como Steve Rogers, el Capitán América. Aunque Endgame marcó un punto final en la historia del héroe abanderado, la necesidad de apostar por un nombre emblemático entre los fans, llevó a la productora a sumar a uno de los actores más relevante en la saga de Avengers. Y por último, desde luego, está Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. anuncia su papel del villano Doctor Doom en la Comic Coon del 2024

El actor que compuso a Iron Man en nueve películas de Marvel Studios, y que en Endgame también se retiraba de ese universo, regresa aquí en la piel del villano de turno, el enmascarado Doctor Doom. La expectativa alrededor de ver a ese intérprete en la piel de un nuevo personaje, pero más aún, la posibilidad de que el guion presenta una vuelta de tuerca que regrese a Tony Stark en su reconocida armadura, será un canto de sirena infalible para los adultos y los jóvenes que vieron las películas de Iron Man y que anhelan con ver a Downey Jr. una vez más encarnar al carismático superhéroe.

La ausencia de Deadpool y Wolverine llama la atención, ¿harán una aparición sorpresa? Jay Maidment

Si Iron Man no vuelve en este film, como tampoco otras populares figuras como Los Guardianes de la galaxia, Deadpool o Wolverine, eso bien podría suceder en Avengers: Secret Wars, la sexta película de la saga que llegará a los cines en diciembre del 2027. Mientras tanto, el desafío de Marvel es claro, ¿podrá Avengers: Doomsday convertirse en una mina de oro, o será un fracaso de taquilla que confirme el desinterés del público frente al cine de superhéroes? La respuesta llegará el 17 de diciembre, cuando los Avengers lleguen nuevamente a los cines.