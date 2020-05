El reencuentro virtual del elenco de Volver al futuro

Fue una trilogía que marcó a toda una generación, por eso, cada reencuentro entre sus protagonistas genera mucha alegría en el público. En medio del aislamiento social por el coronavirus , el elenco de Volver al Futuro decidió juntarse para entretener a los fans y recaudar dinero por una buena causa.

Christopher Lloyd, Michael J. Fox, Lea Thompson, Mary Steenburgen, Elisabeth Shue, Claudia Wells , el director Robert Zemeckis , el guionista Bob Gale y los autores de las canciones del film, Huey Lewis y Alan Silvestri , fueron convocados por el actor Josh Gad para una reunión virtual que generó mucha nostalgia y felicidad.

Hablando sobre la posibilidad de hacer una cuarta entrega de la saga, Gad le preguntó al elenco qué trama considerarían para la película. "Me gustaría volver al pasado, al mes de enero, y advertirle a todo el mundo sobre el coronavirus", reflexionó Thompson, quien reconoció que no se esperaba que la película tuviese tanto éxito. "Nunca me imaginé que todavía, tantos años después, hubiese gente queriendo hablar de ella, es increíble".

La reunión, que duró media hora finalizó con el elenco de Volver al Futuro: el musical , cantando una de las canciones de la obra de teatro.

Este año se cumplen 35 años del estreno de la película . La primera de las tres películas de la saga se estrenó en 1985 . En esa primera entrega, el adolescente Marty McFly y el doctor Brown viajaban en el tiempo hasta 1955. Antes de regresar a su presente, el joven debe asegurarse de que las versiones adolescentes de sus padres se encuentren y enamoren, para garantizar así su existencia futura. El éxito obtenido llevó a los realizadores a filmar dos nuevas películas: en la primera, avanzaban en el tiempo hasta 2015 y en la última, retrocedían hasta 1885.