El emotivo reencuentro entre Heather Locklear y Michael J. Fox que emocionó a los fans de Spin City

A 25 años de haberse despedido en la pantalla chica, Heather Locklear y Michael J. Fox tuvieron un emotivo reencuentro en la Fan Expo de Toronto este fin de semana, a la que acudieron canadienses de todo el país con un interés en común: el fanatismo por Spin City, la comedia que tiene a los dos protagonizaron a finales del siglo pasado.

El elenco de las primeras temporadas de la recordada serie Spin City Captura

La misma actriz se encargó de documentar y compartir una postal del encuentro en su cuenta de Instagram, despertando inmediatamente un frenesí nostálgico entre sus seguidores.

En la imagen, se ve a la protagonista de Melrose Place, de 63 años, inclinaba sobre su colega, que la cubre con su brazo derecho, mientras ambos sonríen a cámara. “Con uno de mis favoritos de todos los tiempos”, escribió en la parte inferior de la imagen.

Locklear y Fox, de 64 años, trabajaron juntos por última vez hace casi 25 años en la celebrada comedia de ABC. La actriz se unió a la serie en su cuarta temporada, interpretando a la Caitlin Moore, la recién llegada jefa de campaña, que termina trabajando codo a codo con el personaje de Fox, el vicealcalde Mike Flaherty.

La incorporación de la actriz se produjo luego de que Fox revelara públicamente que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson. Al poco tiempo, el protagonista de la saga Regreso al futuro se vio obligado a abandonar el programa cuando finalizó la temporada, en el año 2000.

Para la quinta temporada, Fox fue reemplazado por Charlie Sheen, quien se incorporó a la historia como Charlie Crawford, pero el interés del público mermó y la serie finalmente fue cancelada en mayo de 2002.

El año pasado, en la ‘90s Con que se celebró en Daytona Beach, Florida, Locklear reveló cómo fue trabajar con los dos actores y destacó las diferencias entre ambos. “Los dos son brillantes. Saben cómo hacerlo... Pero uno habla rápido y el otro, despacio”, indicó.

Y explicó: “Tuve que acostumbrarme a la diferencia de ritmo entre Michael y Charlie. Michael es rápido, Charlie es mmm”. La actriz señaló, además, que se vio obligada a adaptar su propio estilo de actuación para que coincidiera con el sus compañeros. “Así que el reto fue realmente tener que mejorar mi ritmo. Ellos podían ser quienes eran, pero yo no podía ser quien soy”, remató entre risas.

Charlie Sheen fue el elegido para reemplazar a Michael J. Fox en Spin City

Fox y Sheen no son las únicas estrellas de finales del siglo pasado con las que Locklear se relacionó. Durante la década de los ochenta, muchas celebridades del cine, hoy consagradas, estaban dando sus primeros pasos. Y la actriz, que durante esa época ya era conocida por su participación en Dinastía y otras series televisivas, tuvo una cita con un joven casi desconocido: Tom Cruise.

Durante una charla abierta en una convención celebrada en Florida, que se llevó a cabo en septiembre de 2024, Locklear contó que en aquellos años tuvo una cita con Cruise, y explicó por qué nunca más volvieron a salir. “Hicimos la audición para una película juntos”, explicó Heather, que agregó entre risas: “Y yo pensé que lo mío había sido terrible, aunque lo de él fue peor”.

Más adelante, explicó cómo fue la salida que compartieron: “Él terminó viniendo a mi casa con Sean Penn. Y ambos eran muy amables”. Pero la actriz se reconoció como “una chica más del rock”, su estilo no iba con el de Cruise. “La cosa no funcionó del todo”, resumió.

Heather Locklear recordó su frustrado romance con Tom Cruise

En otro tramo de la charla, Locklear recordó que fueron a un boliche, y que Tom “era muy tierno”. En ese momento, ella detalló que Cruise comenzó a bailar de forma muy llamativa, y hasta realizó algunos de los pasos que luego ejecutó en la película Negocio de riesgo, como aquel en el que queda con las rodillas apoyadas en el piso. Por último, y en referencia al casting en el que se presentaron juntos, la intérprete concluyó: “Ninguno de los dos consiguió un papel ahí”.