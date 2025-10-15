A casi 35 años del diagnóstico de Parkinson, Michael J. Fox reveló cómo desea morir

Además de ser mundialmente famoso por interpretar a Marty McFly en la exitosa trilogía de películas de ciencia ficción Volver a futuro, Michael J. Fox se convirtió en un verdadero emblema de la lucha contra el Parkinson. A casi 35 años de haber recibido el diagnóstico, el actor reveló cómo desea morir.

Michael J. Fox es mundialmente famoso por interpretar a Marty McFly en la exitosa trilogía de películas de ciencia ficción Volver a futuro (Captura de video)

“No hay una línea de tiempo, no hay una serie de etapas por las que pasas, no como ocurriría con un cáncer de próstata. Es mucho más misterioso y enigmático”, explicó en diálogo con The Sunday Times sobre el trastorno neurológico -que afecta el movimiento y el equilibrio- con el que fue diagnosticado cuando tenía solo 29 años.

“Me gustaría simplemente no despertar un día. Sería genial. No quiero que sea dramático. No quiero tropezar con los muebles y golpearme la cabeza”, expresó sobre cuál sería para él la mejor manera de irse de este mundo.

Con 64 años y tres décadas con mal de Parkinson, el intérprete de Alex Keaton en Family Ties (1982-1989) transita con regularidad temblores, rigidez, dificultades para caminar y problemas de memoria.

Según la Michael J. Fox Foundation (fundada por él mismo en el año 2000), el Parkinson se desarrolla cuando las células cerebrales que producen dopamina -un químico esencial para coordinar los movimientos- mueren o dejan de funcionar.

En aquella entrevista, Fox también se refirió a las lesiones físicas que sufrió debido a la pérdida progresiva de sus habilidades motoras. “Fue útil, hasta cierto punto, y ese es el punto en el que empiezo a romper cosas. Es increíble la cantidad de cosas que rompí. En un período de tres años me rompí el codo, la mano, tuve una gran infección en la mano y casi pierdo un dedo. Me rompí el otro hombro, me lo reemplazaron. Me rompí el pómulo”, relató.

Michael J. Fox en la actualidad El País

En ese sentido, tuvo que dejar atrás algunos de sus pasatiempos favoritos, como tocar la guitarra. “Fue terrible. Me rompí varios huesos pequeños y se infectaron, tuvieron que cortarlos. Ya no puedo tocar”, se lamentó.

Pese a que transita una vida con límites, no perdió su sentido del humor. “Ahora me lo tomo con calma. No camino mucho ya. Puedo caminar, pero no es bonito ni seguro. Así que simplemente lo incorporo a mi vida, sin juego de palabras”, expresó entre risas.

Michael Fox y su esposa, Tracy Pollan, junto a sus cuatro hijos Instagram

A raíz de su experiencia de vida, en 2023 y junto Apple TV, Michael lanzó Still: A Michael J. Fox Movie, el documental que ofrece un retrato íntimo y honesto sobre su vida, desde sus inicios en Canadá hasta convertirse en la gran estrella de Hollywood y sus días actuales, con más de 30 años de diagnóstico.

“Cada temblor es como un golpe sísmico. A veces quedo congelado físicamente y facialmente. A veces no puedo sonreír ni mostrar expresión”, comentó en la cinta, donde reconoció el propósito de su lucha: “La gente me dice que los hago sentir mejor, que los inspiro a hacer cosas que no harían de otro modo. Eso es muy poderoso. Es una gran responsabilidad. No quiero arruinarlo”.

Michael lanzó Still: A Michael J. Fox Movie, el documental que ofrece un retrato íntimo y honesto sobre su vida Apple

Cabe destacar que Fox comenzó a notar los primeros síntomas en 1991, tras una noche de fiesta junto a su colega Woody Harrelson. “Me desperté con una resaca feroz, y me di cuenta de que mi meñique se había autoanimado. Por el amor de Dios, es solo tu maldito dedo. ¿Me había golpeado la cabeza?”, recordó en el mismo documental.