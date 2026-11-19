El sonido al caer (In die Sonne schauen, Alemania/2025). Dirección: Mascha Schilinski. Guion: Mascha Schilinski, Louise Peter. Fotografía: Fabian Gamper. Edición: Evelyn Rack. Elenco: Lena Urzendowsky, Hanna Heckt, Lea Drinda, Laeni Geiseler, Suzanne West, Martin Rother, Zoë Baier, Louise Heyer. Calificación: R-17. Distribuidora: Zeta Films. Duración: 155 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

“Es curioso como puede doler algo que ya no está”, reflexiona Alma (Hanna Heckt) al escuchar los alaridos del tío Fritz (Martin Rother), mientras pena por la ausencia del miembro fantasma. Alma es una de las voces narradoras de El sonido al caer, la nueva película de la alemana Mascha Schilinski, deslumbrante exploración visual de la mirada femenina a lo largo del tiempo, pero confinada al único espacio de una granja en la Alemania rural. Alma habita en el tiempo circundante a la Primera Guerra Mundial, cuando la muerte parecía rondar en figuras deformes y ecos de batallas. Las hermanas de Alma circulan por el interior de la casa, los sonidos de las risas se confunden con los lamentos de los mutilados. Alma se imagina en una fotografía durante la celebración de los muertos; pero no es ella sino otra Alma, otro fantasma que ya no está.

Así se conectan cuatro generaciones de mujeres a través de las décadas, en esa misma región del norte del país, donde las circunstancias y los poderes que las modelan marcarán destinos y soplarán los vientos. Alma y la joven Erika (Lea Drinda), quien enlaza sus piernas para evocar las heridas inminentes ante una nueva guerra; también Angelika (Lena Urzendowsky), junto a ese tío ajeno y amenazante, convertida ella en su fantasma y presa durante los años de plomo de la Alemania divida; y en el presente será Lenka (Laeni Geiseler), joven habitante de esa vecindad entre el deseo y la fascinación que despierta la oscura Kaya (Ninel Geiger). Un palimpsesto de colores y movimiento, una cámara ágil y misteriosa, un ensayo sobre el tiempo, la muerte y el cine.

El sonido al caer

Es difícil acercarse a El sonido al caer. Su historia se desgaja en fragmentos, en porciones de una tragedia que no termina de formarse mientras se presiente su inminente desenlace. En el campo sembrado, Angelika transita a la carrera con dos banderines en sus manos. Estamos en los años 80 en la RDA mientras el Muro sigue dividiendo al mundo. Su deseo sexual se ve coartado por el poder masculino que lo circunda y la fantasía la deposita en la textura dorada del pajar ante el sonido cercano de la segadora. Se acurruca junto a un animal, un cervatillo herido y entregado a la muerte. Luego serán las moscas las que vuelen, las anguilas las que naden. ¿Es también ella una ofrenda a ese poder implacable? Schilinski circula con su cámara entre un tiempo y otro, una generación y otra, las voces de sus personajes se arremolinan para contar la historia. ¿Es la trama que las une lo que hay que seguir con devoción e insistencia?

El sonido al caer

El sonido del caer no responde a esa lógica, la de la narración, la de la organización cartesiana, ni siquiera la de un tiempo que se mueve hacia adelante. Va y viene en sus texturas, sus desenfoques, su formato asfixiante y liberador al mismo tiempo. En el presente Nelly (Zoë Baier) se deja caer por la pendiente hacia el río como lo hiciera una vez la Mouchette de Robert Bresson, aceptando esa única escapatoria hacia la muerte como final inevitable. Pero aquí la fantasía se interrumpe y Nelly sigue delante, vuelve a la vida como Alma escapaba al fantasma de la fotografía. Es la muerte una extraña conviviente de las mujeres, una presencia que no aminora su paso. A modo de ensayo fílmico la película sortea cuestionamientos y ansiedades a fuerza de atrapar nuestra mirada, desorientar nuestras expectativas, agudizar nuestra capacidad de asociar lo impensable. ¿No es ese el desafío del cine, en definitiva? ¿La representación de lo imposible, de lo inimaginable?

El sonido al caer es todo eso, y también es una película extraña, incómoda, indescifrable. Las voces en off atribuyen un posible sentido, lo obturan, lo revelan. Las mujeres se conectan por la sangre y la muerte, por un gesto ínfimo que puede ser cargar una guadaña o un remo para adentrarse hacia el río Elba. Las imágenes forman ecos, se desdoblan y duplican, se invierten. Los mejores momentos anidan en el enigma, cuando las palabras ya no alcanzan. La caída se hace ascenso, para ya nunca volver a caer.