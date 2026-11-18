El productor Mariano Chihade, fundador y director de Mandarina Contenidos y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, se encuentra internado y será intervenido en las próximas horas por un nódulo que se halló en su cerebro.

La información fue compartida desde la cuenta oficial de Mandarina Contenidos, que publicó en horas de la noche el parte médico con fecha de este martes 17. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, se lee en el informe.

“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes. El paciente se encuentra clinicamente estable y acompañado por su familia”, finaliza el parte, que lleva la firma de Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni Belgrano.

El comunicado que compartió el centro médico

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