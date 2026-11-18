Mientras espera que Mariano Chihade, su esposo y director de Mandarina Contenidos, entre al quirófano para ser operado por un nódulo en el cerebro, Mariana Fabbiani usó sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió la familia y pedirle a sus seguidores que piensen en él “con amor y linda energía”. “Esto también pasará”, aseguró.

Mariana Fabbiani le agradeció a sus seguidores el apoyo Instagram

Además, compartió una imagen religiosa Instagram

“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, informaron anoche desde la institución. El comunicado fue publicado en las redes sociales de la productora.

“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes. El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”, finaliza el parte, que lleva la firma de Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni Belgrano.