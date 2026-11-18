Un noviazgo universitario que se convirtió en una amistad para toda la vida, una infidelidad que la dejó rota y un compañero que la ayudó a reconstruirse: la vida amorosa de Emma Thompson tuvo algo de comedia, bastante de drama y un nuevo comienzo cuando parecía difícil volver a confiar.

Antes de construir una familia con Greg Wise, la actriz británica vivió un romance juvenil con Hugh Laurie y experimentó el dolor de una traición durante su matrimonio con Kenneth Branagh. Con los años, también aprendió a mirar las relaciones sin idealizarlas. “El amor romántico es un mito”, le dijo a Radio Times en 2023.

Un romance universitario y una amistad que sobrevivió

Hugh Laurie salió con Emma Thompson cuando eran universitarios; luego forjaron una sólida amistad AP

Mucho antes de que él se convirtiera en el Doctor House y ella ganara su primer Oscar por La mansión Howard, Thompson y Laurie fueron novios. Se conocieron en la Universidad de Cambridge, donde ambos formaban parte del grupo de teatro estudiantil Footlights. El romance fue breve, pero dejó un vínculo que sobrevivió a la separación y a la fama.

Cuando Time le preguntó por aquella relación, la actriz recordó a Laurie en sus días de remero: “Era enorme y comía carne todo el tiempo. El resto del día dormía”. Enseguida, completó el retrato con otro recuerdo: “También era muy gracioso”. Décadas más tarde, Laurie la acompañó cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 2010. Allí evocó, con humor, el talento que ya le reconocía cuando eran estudiantes: “Decía cosas talentosas, vestía ropa talentosa, andaba en una bicicleta talentosa, hacía espaguetis talentosos”.

Hugh Laurie fue uno de los oradores en la ceremonia en que se incorporó a Emma Thompson en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 2010

En esa ceremonia, Laurie también compartió su versión de la ruptura: “Salimos brevemente cuando éramos adolescentes, hasta que me dejó por un mimo. Lo voy a repetir: me dejó por un mimo”. La ironía dio paso a una declaración de afecto hacia su antigua novia: “Es una persona verdaderamente extraordinaria, una muy buena amiga, y no podría estar más orgulloso”.

La pareja dorada y una traición devastadora

Emma Thompson y Kenneth Branagh en Mucho ruido y pocas nueces

En 1987, durante el rodaje de la miniserie Fortunes of War, Emma Thompson conoció a Kenneth Branagh. Una noche, durante una pausa de la filmación, él intentó hacerla reír cantando en falsete y terminó conmoviéndola hasta las lágrimas. “Sonaba exactamente como mi padre cantando en The Magic Roundabout”, recordó en The New Yorker. Aquella voz le había traído el recuerdo de Eric Thompson, su padre, quien había muerto cinco años antes. Ese fue, según contó, el instante en que se enamoró de su compañero.

El acercamiento dio paso a un romance intenso, con tanta atracción como encontronazos. La ambición y la energía de Branagh la fascinaban, aunque el vínculo no siempre resultaba fácil. “Como dos langostas apareándose, chocábamos las pinzas”, fue la comparación que eligió la actriz en aquella entrevista para describir los dos años de cortejo.

Emma Thompson y Kenneth Branagh se casaron en 1989 y se separaron en 1995 Instagram Frankly

Thompson y Branagh se casaron en 1989 y se convirtieron en una de las parejas más célebres del espectáculo británico. También consolidaron una sociedad artística: trabajaron juntos en Enrique V, Volver a morir y Mucho ruido y pocas nueces. Compartían proyectos y reconocimiento, pero la atención sobre su relación los volvió blanco de comentarios y burlas. La imagen de pareja dorada que circulaba en los medios no reflejaba las dificultades que atravesaban puertas adentro.

El matrimonio terminó en 1995, después de que Branagh le fuera infiel con Helena Bonham Carter, a quien había dirigido en Frankenstein y con quien mantuvo una relación tras la ruptura. Thompson también conocía a la actriz: habían compartido el elenco de La mansión Howard. Mientras rodaba Sensatez y sentimientos, Emma atravesaba en privado la separación, que todavía no se había anunciado públicamente. “Estaba medio viva”, recordó años después. El desengaño, confió, destruyó su confianza y la sensación de ser alguien digno de amor.

Helena Bonham Carter y Emma Thompson juntas en escena

En 2003, esa experiencia le permitió dar una profundidad especial a una de las escenas más recordadas de Realmente amor. Su personaje, Karen, descubre que el collar que encontró entre las pertenencias de su marido estaba destinado a otra mujer. Se encierra en el dormitorio, llora y se recompone antes de volver con sus hijos. Durante un evento benéfico para el Tricycle Theatre en 2018, según recogió Vanity Fair, Thompson explicó: “Ken me destrozó el corazón. Por eso sabía lo que era encontrar un collar que no estaba destinado a mí”. Aclaró, sin embargo, que no había vivido exactamente la misma situación que Karen.

Con los años, Thompson dejó atrás el resentimiento hacia Bonham Carter. En una entrevista con The Sunday Times, contó que habían hecho las paces y explicó por qué no quería seguir atada a aquel dolor: “No podés aferrarte a algo así. No tiene sentido. No tengo energía para eso”. Incluso tuvo palabras de afecto hacia ella: “Es una mujer maravillosa”, aseguró.

Greg Wise: una segunda oportunidad que empezó en un rodaje

Kate Winslet y Emma Thompson en Sensatez y sentimientos

Emma Thompson conoció a Greg Wise durante el rodaje de Sensatez y sentimientos (1995), la adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen. El actor interpretaba a Willoughby, el interés amoroso de Marianne Dashwood, el personaje de Kate Winslet. Antes de empezar a trabajar en la película, una amiga le pronosticó a Wise que allí conocería a su futura pareja.

Según repasó People en 2024, el actor creyó que aquella predicción se refería a Winslet: Thompson todavía estaba casada con Kenneth Branagh y era siete años mayor que él. Así, centró su atención en la joven intérprete y la invitó al festival de Glastonbury. La salida no prosperó y fue la propia Winslet quien después lo alentó a acercarse a Emma, cuyo matrimonio ya había terminado. Kate estaba convencida de que podían ser una buena pareja.

Emma Thompson y Greg Wise en un evento en 2019 The Grosby Group

La intuición de la estrella de Mare of Easttown resultó acertada. El vínculo con Wise ayudó a Thompson a recuperarse de la desilusión que le había causado Branagh. “Me salvó el trabajo, pero también me salvó Greg”, contó Thompson en una entrevista con el programa Desert Island Discs, de BBC Radio 4, en marzo de 2010. “Él juntó las piezas y las puso en su lugar”, agregó.

En julio de 2003, después de ocho años juntos y de la llegada de Gaia, su primera hija, al mundo, Thompson y Wise pasaron por el altar. Los novios lograron mantener la boda en secreto hasta último momento y solo invitaron a familiares y amigos cercanos. Gaia, que entonces tenía tres años, llevó las flores. Pese a la lluvia, los recién casados compartieron champagne con vecinos de la zona. “Esto para mí es el paraíso. Ha sido un día maravilloso”, expresó Emma. Ese año también conocieron a Tindyebwa Agaba, un joven refugiado ruandés al que acogieron como un hijo mediante una adopción informal.

Emma Thompson y Greg Wise junto a Gaia, la primera hija de la pareja Jeff Spicer - Getty Images Europe

La pareja también atravesó momentos dolorosos. En una entrevista publicada por HELLO! en noviembre de 2026, Wise habló de los intentos fallidos de tener otro hijo mediante fertilización asistida. El intérprete destacó, además, la importancia de la terapia, tanto individual como de pareja, para sostener el matrimonio. “Sin ella, no habríamos sobrevivido”, aseguró.

En esa misma entrevista, el actor contó que el humor los ayudó a sobrellevar algunas de sus peores etapas. A veces, explicó, él y Emma terminan abrazados en el marco de una puerta, riéndose en medio del dolor. “Es todo tan horrible y lo único que podés hacer es reír”, señaló. Para Wise, seguir juntos también implica un compromiso cotidiano: “Nos amamos y, por eso, estamos dispuestos a hacer el trabajo”.