El viernes 21 fue el día de mayor venta de entradas de los últimos 27 años en los cines de la Argentina

Escuchar

Los cines argentinos tienen un nuevo récord de taquilla para un solo día. Este viernes 21 de junio fue la jornada de mayor venta de entradas de los últimos 27 años , gracias sobre todo a la colosal atracción que despierta Intensa-mente 2, imparable desde el mismo día de su estreno, y el aporte de Mi villano favorito 4, que acaba de debutar en la cartelera. Gracias a este doble impulso, la concurrencia total a las salas y complejos de nuestro país alcanzó el viernes 21 una cifra de 550.576 espectadores, según los números que maneja la consultora Ultracine y que podrían elevarse todavía un poco más en las próximas horas, cuando se agreguen algunos datos pendientes.

Los datos corresponden a la serie histórica iniciada en 1997, año en el que el mercado argentino empezó a manejarse con estadísticas confiables relacionadas con el movimiento de público y de boletería en los cines. Hasta ayer, la marca más alta se había alcanzado el 22 de junio de 2019, con 547.035 entradas, en coincidencia con el apogeo en la cartelera local de Toy Story 4, que por ahora sigue siendo la película de mayor concurrencia en nuestro país.

Este nuevo récord de espectadores para un solo día en los cines argentinos se integra a un prodigioso ciclo de salas llenas y convocatoria fuera de lo común registrado en los últimos a partir del éxito de Intensa-mente 2 , un verdadero acontecimiento social a la altura de lo que pasa con esos contados títulos que trascienden los límites de su reconocimiento como estreno importante en los cines. Algo parecido ocurrió con Barbie, Relatos salvajes, La pasión de Cristo y Argentina, 1985 en diferentes etapas, registros y contextos.

Intensa-mente 2 consolida su liderazgo en la taquilla argentina e influye en los números de la película a nivel global Pixar - Disney/Pixar

La repercusión de Intensa-mente 2 supera todos los cálculos. Cuando entremos en el domingo 23, último día de este fin de semana XXL, la nueva película de Disney y Pixar ya habrá superado la marca de los tres millones de espectadores en apenas 10 días (se estrenó el jueves 13) en las salas y complejos cinematográficos de todo el país. Solo el último millón corresponde a las cifras de convocatoria de estos últimos tres días, jueves 20, viernes 21 y sábado 22.

Dueñas de la cartelera

El comienzo del fin de semana extra largo fue extraordinario para los cines y resultó todavía mejor en la taquilla (como se esperaba en el mercado local) que el anterior, también extendido gracias a que se agregó el feriado del lunes 17. En apenas 48 horas, entre el jueves 20 y el viernes 21, los cines argentinos registraron más de un millón de entradas vendidas (1.001.514, según los últimos números oficiales registrados hasta ahora por Ultracine).

De ellos, 617.333 correspondieron a Intensa-mente 2 y 349.660 a Mi villano favorito 4, las dueñas absolutas y excluyentes de la hiperconcentrada cartelera local. Estos dos tanques animados de Hollywood se quedaron en ambas jornadas casi con el 97% del total de las entradas de cine vendidas en todo el país. A pesar de esta disponibilidad se hace difícil por la altísima demanda conseguir entradas para las dos películas que acaparan casi toda la convocatoria. Mientras tanto, el casi inverosímil 3% restante debió repartirse entre las otras 46 películas que tiene la cartelera local en este momento.

Mi villano favorito 4 también impulsó la taquilla extraordinaria del feriado XXL

Con toda esta convocatoria impresionante de los últimos días en los cines, ahora el mercado ahora se pregunta si sería posible igualar el boom de público que tuvieron los cines argentinos a fines de julio de 2023 con otra marca histórica que tampoco registraba antecedentes desde 1997. Entre el 20 y el 26 de ese mes fueron al cine 2.890.521 personas.

Como esta cifra se registró en plenas vacaciones de invierno del año pasado, la mayoría de los analistas cree que será muy difícil equilibrarla en esta semana. Como nos recordó en las últimas horas el sitio especializado cinesargentinos.com, la venta de tickets y el movimiento de los cines tienen la característica de ser cada día del receso invernal muy parejas y sostenidas. En esta oportunidad, un mes antes de las vacaciones, los cines sacan el mejor rendimiento de un atípico fin de semana largo XXL con números muy elevados de concurrencia, pero al que le seguirán tres jornadas laborables entre el lunes 24 y el miércoles 26. No será lo mismo.

Mi villano favorito 4 ya se resigna a ocupar el segundo lugar

No será lo mismo que en 2023, pero aunque no se llegue a superar aquél récord semanal de concurrencia a los cines vigente desde el año pasado, en estos días asistimos a un fenómeno que supera todas las previsiones alrededor de Intensa-mente 2 y que también es observado desde Hollywood. Como sabemos, el éxito local no hace más que reflejar la impresionante repercusión que la película de Disney y Pixar está obteniendo en todo el mundo. Y a la cabeza de ese entusiasmo del público aparece todo el mercado latinoamericano. El sitio Deadline, una de las usinas de información sobre la industria de Hollywood más influyentes y mejor informadas, señaló en las últimas horas que Intensa-mente 2 alcanzará este fin de semana una recaudación global de 650 millones de dólares y que la Argentina figura quinta entre los países (44 en total) que más recursos aportaron para llegar a esa cifra.

Sumados los números de taquilla hasta el viernes 21, inclusive, los cinco mejores mercados internacionales para Intensa-mente fueron México (49,3 millones de dólares), Reino Unido (21,6 millones), Corea del Sur (20,1 millones), Alemania (13,1 millones) y la Argentina, con casi 12,3 millones de dólares. La película se exhibe actualmente en 44 países y en casi todos es la más vista en este momento. Hasta la última hora del sábado, gracias a los registros más recientes, Intensa-mente 2 recaudó en la taquilla de nuestro país poco más de 11.158 millones de pesos.

La película es en todo el mundo, y particularmente en la Argentina, una pasión de multitudes que está todavía lejos de alcanzar su techo. Ahora va en busca de su próxima marca: superar a Toy Story 4 (otra producción surgida de la misma usina creativa) como la película más vista en la Argentina desde 1997. con un total de 6.635.000 entradas vendidas en 2019. Intensa-mente 2 llegará a la mitad de ese valor al término de este fin de semana extra largo y tiene por delante todo un mes de repercusión muy alta, coronada con las vacaciones de invierno, para alcanzar la línea de Toy Story 4 e intentar superarla.

Intensa-mente 2 va a recorrer ese escenario casi sin competencia, porque no se espera de aquí, hasta las vacaciones de invierno, ningún otro estreno con el mismo poder taquillero, a excepción de Deadpool & Wolverine, el próximo 25 de julio. Mientras tanto, el otro gran tanque de la cartelera local, Mi villano favorito 4, acumula casi 350.000 tickets y en solo dos días ya se ubicó en el octavo lugar dentro de las películas más vistas de 2024 en la Argentina, pero al mismo tiempo resigna sus aspiraciones frente a Intensa-mente 2, que la superó ampliamente en las dos primeras jornadas de competencia directa, sacándole una ventaja de casi el doble de entradas vendidas entre el jueves y el viernes.

Temas DisneyTaquillaPixarCineHollywood