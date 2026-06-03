El inesperado reencuentro de dos estrellas de High School Musical que emocionó a los fanáticos

A casi 18 años del estreno de High School Musical: La graduación (High School Musical: Senior Year), la tercera y última entrega de una de las franquicias más exitosas de Disney que marcó a toda una generación, dos de sus protagonistas revolucionaron las redes al mostrar su reencuentro. Corbin Bleu y Monique Coleman, quienes interpretaron al basquetbolista Chad Danforth y a la capitana del equipo de Decatlón Académico Taylor McKessie y además fueron pareja en la ficción, se reunieron y emocionaron a todos al evidenciar que llevan más de dos décadas de amistad.

Si bien es cierto que la industria del entretenimiento puede ser hostil en términos de egos y competencia, hay muchas celebridades que supieron entablar relaciones con sus coprotagonistas que se volvieron inmunes al paso del tiempo: desde Kate Winslet y Leonardo DiCaprio a Ben Affleck y Matt Damon y Cameron Diaz y Drew Barrymore. En esta lista también están incluidos Corbin Bleu y Monique Coleman. Se conocieron en el set de High School Musical —que también compartieron con Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y Lucas Grabeel— y entablaron un vínculo que hoy, 20 años después, sigue más consolidado que nunca y ambos se apoyan mutuamente en sus respectivos proyectos, tanto profesionales como personales.

Corbin Bleu y Monique Coleman interpretaron a Chad Danforth y Taylor McKessie en High School Musical; en la ficción eran pareja y en la vida real se hicieron íntimos amigos (Foto: Instagram @highschoolmusical)

En las últimas horas, Coleman publicó en su feed de Instagram dos fotos con Bleu, que fueron justamente tomadas por la esposa de él, Sasha Clements. En una se los pudo ver a pura sonrisa recostados en el sillón del living y en la otra sentados junto a una ventana con la ciudad de Nueva York de fondo y aferrados de las manos. “20 años amando a este ser humano maravilloso. Gracias por compartir a tu esposo conmigo, Sasha Clements, y por capturar estas dulces fotos”, escribió la intérprete de 45 años.

Corbin Bleu y Monique Coleman revolucionaron las redes con su reencuentro (Foto: Instagram @_moniquecoleman)

Los fanáticos quedaron encantados con la reunión. “Me encanta que sean tan cercanos”; “Chad y Taylor se reúnen de nuevo”; “Siempre fui fan de esta relación”; “Las verdaderas estrellas de High School Musical, honestamente” y “Por siempre nuestros Chad y Taylor”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación que ya acumula 432 mil “Me gusta”.

Los actores llevan más de dos décadas de amistad (Foto: Instagram @_moniquecoleman)

Si bien varios se sorprendieron con la reunión, lo cierto es que su amistad no es ninguna novedad. De hecho, en abril, Coleman fue a ver a Blue a The Great Gatsby, el musical que actualmente protagoniza en el teatro Broadway de Nueva York.

Asimismo, el 21 de febrero, cuando el actor cumplió 37 años, su amiga le dedicó una sentida publicación en Instagram, donde reflexionó sobre su fuerte vínculo y dejó en evidencia la confianza y complicidad que construyeron. “Te conocí en un pasillo de Disney… Antes de que existieran Chad y Taylor, cuando éramos solo dos chicos persiguiendo un sueño. Mi amor, verte crecer y convertirte en el hombre, esposo, artista, amigo y hermano que sos hoy fue uno de los mayores privilegios de mi vida", escribió.

El 21 de febrero, cuando el actor cumplió 37 años, la actriz le dedicó un emotivo posteo en Instagram (Foto: Instagram @_moniquecoleman)

“No sé si te digo lo suficiente cuánto te admiro. Tu enorme corazón, tu inquebrantable ética de trabajo, tu bondad, integridad y amor. Algunas amistades no solo perduran; se convierten en parte de quien sos. Sos único. Y me siento tan afortunado de quererte, trabajar con vos y construir a tu lado (y a nuestra esposa Sasha Clements). Feliz cumpleaños, hermano. ¡Brindemos por estos 20 años y por todo lo que aún está por venir!”, escribió la intérprete junto a varias postales que evidenciaron la evolución de su vínculo a lo largo de los años.