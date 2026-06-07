La razón por la cual Disney compró las casas de una cuadra completa en una calle de California

Muchas de las películas de Hollywood tienen algo en común: un barrio suburbano con calles arboladas, casas prolijas y jardines impecables. Esta imagen, asociada al llamado “sueño americano”, bien podría pertenecer a un set de filmación. Pero en una calle de Estados Unidos la realidad supera a la ficción: la mayoría de las viviendas pertenecen a Disney.

Se trata de Keystone Street, ubicada en la ciudad de Burbank, California. Según contó Dave Kunz, periodista de ABC7 Los Ángeles, Disney es propietaria de todas las casas ubicadas sobre el lado este de la calle.

Así se ve Keystone Street, ubicada en la ciudad de Burbank, California. google street view

“Usan las propiedades para alojamiento corporativo de corto plazo y también para filmaciones cuando es necesario. Todas están impecablemente mantenidas y, a diferencia de gran parte de Burbank, no hay una sola mansión enorme en toda la cuadra”, relató el periodista en una publicación de Instagram.

Keystone no fue elegida aleatoriamente. Los Walt Disney Studios, es decir la sede corporativa del conglomerado mediático de The Walt Disney Company, está justo enfrente de la calle, convirtiéndola en un área adicional de la empresa.

Desde cuándo Disney tiene el monopolio de la calle

El 12 de noviembre de 1991 Los Angeles Times publicó un reportaje en el que se explicaba cómo la empresa de entretenimiento comenzó a adquirir los hogares. A su vez, describieron la preocupación de los vecinos del área, que tenían dudas sobre qué destino tendrían las viviendas, y si esto afectaría al tráfico de la zona.

La compañía comenzó en 1991 a adquirir las propiedades en Keystone Google Street View

“Los ejecutivos de Disney afirmaron que la compañía compró siete casas en Keystone Street para proporcionar alojamiento temporal a los gerentes reubicados, y que no tiene planes de cambiar la zonificación del área ni de demoler las casas”, declararon en la nota.

A través de reuniones, más de 33.000 boletines informativos y foros, la compañía consiguió la confianza de las personas.

“No sabíamos si iban a cambiar la zonificación y obligar a la gente a irse”, confesó una vecina en una entrevista con el diario local.

¿Cómo es el mercado inmobiliario de Burbank?

El caso adquiere especial relevancia en una ciudad donde la vivienda es un bien cada vez más disputado. Burbank, con 107.000 habitantes, reúne varios de los atributos más valorados por los compradores: buenos colegios, hospitales, conectividad, seguridad y cercanía con algunos de los principales polos de empleo de la industria del entretenimiento.

Las viviendas en Burbank son un bien disputado ya que no abundan google street view

“Cada casa que una empresa o institución retira discretamente del mercado representa una opción menos para las familias que intentan comprar su primera vivienda en Burbank, una comunidad dominada por personas que han vivido allí toda la vida" afirmó Deborah Pisaro, propietaria de una inmobiliaria de lujo de la zona, en diálogo con Realtor. Y agregó que en un mercado tan competitivo, incluso perder unas pocas propiedades puede cambiar drásticamente la situación para los compradores.

Sin embargo, no todos los residentes ven con malos ojos la presencia de Disney en el barrio.

Burbank, con 107.000 habitantes, reúne varios de los atributos más valorados por los compradores: buenos colegios, hospitales, conectividad y seguridad Getty Images

“Burbank cuenta con una gran cantidad de fanáticos de Disney: personas que adoran todo lo relacionado con la compañía y muchas que han trabajado para ella durante años. Para ellos, la idea de que Disney mantenga toda una manzana junto a los estudios resulta bastante encantadora”, explicó Pisaro.

Según la especialista, la empresa mantiene las propiedades en excelente estado, paga regularmente los impuestos correspondientes y no genera conflictos con los vecinos, lo que ha contribuido a que gran parte de la comunidad acepte su presencia en la zona.