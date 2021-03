En fotos: así está hoy la protagonista de “Xena, la princesa guerrera”

Lucy Lawless es la actriz que le dio vida a Xena, un personaje icónico de los años 90. Nació en Nueva Zelanda, en 1968. A los 10 años comenzó su gusto por la actuación después de participar en un musical. En 1989 fue coronada como reina de belleza de su país.

Su carrera fue en ascenso hasta que se topó con el protagónico que definiría su vida: fue elegida para interpretar a la heroica princesa guerrera Xena.

Xena la princesa guerrera estaba ambientada en la Antigua Grecia. La serie se centraba en la historia de la heroína Xena y de Gabrielle, su amiga y compañera de guerras. Antes de su lanzamiento, el personaje de Xena apareció en la serie de Hercules and the Amazon Women, que sirvió de piloto para la serie de ‘Hércules’ y de la cual Xena se convertiría en spin off.

La serie, que tuvo seis temporadas y 134 episodios hasta 2001, se convirtió en una de las producciones más aclamadas del momento e, incluso, ganó el Premio Emmy a Mejor Composición Musical en el 2000.

La cadena ABC aseguró que el éxito de Xena inspiró la creación de videojuegos y tuvo un componente feminista poderoso que fascinó a la crítica de todo el mundo. Además, fue una serie bien acogida entre el público LGBTI por la relación cercana entre la princesa y Gabrielle, según el medio de cine y entretenimiento Fotogramas.

Debido a ello, Lawless también apoyó públicamente los derechos LGBTI y el matrimonio igualitario. También ha sido partícipe de celebraciones de la comunidad como el Pride de Sydney.

Haber participado en Xena le dio un importante reconocimiento profesional a Lawless. Tuvo destacadas actuaciones en otras series como Marea alta y Expedientes X. Incluso hizo parte de un episodio especial de terror de la icónica serie animada Los Simpson llevando la historia de Xena a la serie de Fox.

En su vida sentimental, su primer matrimonio fue en 1987, en Australia, con Garth Lawless, su antiguo novio del colegio. Regresó a Auckland, Nueva Zelanda, donde tuvo a su hija Daisy, en 1988. Se divorció de Garth en junio de 1995.

Su segundo matrimonio se dio en 1998 con Rob Tapert, quien fue el cocreador de Xena. Tapert fue productor ejecutivo de Spartacus y Ash vs Evil Dead, series en las que también aparece Lawless.

Luego de que la exitosa serie llegara a su fin, Sam Raimi, uno de los showrunners de la serie, le dio a la actriz un pequeño papel en Spiderman, la película de 2002 que protagonizaron Tobey Maguire, Kirsten Dunst y otros reconocidos actores. Lawless tuvo breves papeles en ficciones de éxito como Dos hombres y medio, Veronica Mars y CSI: Miami.

En 2003 fue una de las protagonistas de la serie Tarzán. Compartió pantalla con Travis Fimmel y Sarah Wayne Callies. En 2005 participó en la serie Battlestar Galactica, apareciendo en dieciséis episodios hasta 2009. Luego hizo parte de Spartactus, considerada una de las 200 mejores series de todos los tiempos por el portal IMDb.

Fuera de sus intereses en las pantallas grandes y chicas, Lawless es miembro de Greenpeace y, en 2012, fue arrestada junto a otros cinco activistas por ocupar una plataforma petrolífera durante 77 horas. La empresa Shell Oil exigió una compensación de 545.000 dólares (1.958 millones de pesos).

Sin embargo, se redujo la condena y tuvo que pagar una multa de 547 dólares (1,900.000 pesos) y 120 horas de trabajos comunitarios.

Algunas de las últimas películas en las que participó fueron Boogeyman: La puerta del miedo, Más allá de los sueños y El ángel de la muerte.

Actualmente, a sus 52 años, se dedica a compartir con su esposo y sus hijos. Continúa con su gran pasión por la actuación y el canto y, sin duda, uno de los ejes de su vida sigue siendo el activismo medioambiental.

