Detrás de sus ojos: qué dijo la autora del libro sobre el controvertido final de la serie

Convertida en una de las ficciones más populares de Netflix, Detrás de sus ojos desencantó a parte de la audiencia por su controvertido final, cuyo giro fue calificado de “absurdo” por algunos espectadores. Sobre este cierre, habló la escritora Sarah Pinborough, autora de la novela publicada en 2017 en la que se basa la serie.

En una conversación con The Guardian, Pinborough confesó que todavía ella misma se sorprende por el final que tuvo la historia. “Terminé de verla y luego me di una ducha, me fui a la cama y me quedé pensando: ‘¡Ese final! ¡Y lo inventé yo!’, aunque es diferente verlo”, manifestó la escritora, tras ver el último capítulo de la serie.

Sobre su historia basada en un triángulo amoroso rodeado de secretos macabros, Pinborough explicó: “Quería que alcanzara el ritmo de un thriller normal. Las pistas tenían que estar ahí. Al principio pensé que iba a ser muy fácil de escribir, pero fue bastante difícil. Todo tenía que tener un doble significado para que nadie pudiera decir que este personaje mintió. Hubiera odiado eso”.

La escritora también opinó sobre la reacción de buena parte de la audiencia y dijo que la emociona que se haya suscitado todo un debate respecto a esos capítulos: “No me importa que algunas personas odien el libro. Prefiero que lo detesten antes de que les sea indiferente. Lo que no me gusta es cuando la gente dice: ‘Ella no sabía cómo terminar este libro, puso cualquier cosa.’ Yo digo: ‘¡volvé atrás y leelo de nuevo, hacé bien tu tarea!”.

El final del relato ha resultado algo fantasioso para algunos y descabellado para otros, aunque no deja cabos sueltos. Detrás de sus ojos es la historia de Louise, una madre soltera interpretada por Simona Brown, que tiene una aventura de una noche con un hombre en un bar, tras lo cual descubre que él es su nuevo jefe, David (Tom Bateman). La nueva amiga de Louise, Adele (Eve Hewson), es la esposa de David, y a medida que Louise va conociendo a la pareja, ve con mayor claridad las grietas en su matrimonio.

LA NACION