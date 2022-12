Enmascarado: la increíble historia del estafador que se hizo pasar por un ministro francés y terminó preso, en Netflix

escuchar

Enmascarado (The Masked Scammer / Francia, 2022). Directores: Yvann Yagchi , Dominic Sivyer. Duración: 78 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

La historia del cine está llena de ficciones sobre estafadores: El golpe, Atrápame si puedes, El lobo de Wall Street, Nueve reinas… Con la explosión de las plataformas de streaming, el atractivo que despiertan los personajes que viven de las trampas y el engaño parece haber aumentado, pero con una característica especial: en consonancia con el boom del true crime (las historias de ficción basadas en crímenes reales), han aparecido varios documentales que los tienen como protagonistas, y Netflix es la plataforma que más apuesta por la fórmula. Después de estrenar ¿Quién es Anna?, El estafador de Tinder y Bad Vegan: Fama. Fraudes. Fugitivos, acaba de lanzar Enmascarado, cuyo protagonista, Gilbert Chikli, es el artífice de una historia que no parece real, pero efectivamente lo es .

Chikli estafó a políticos, empresarios, líderes religiosos y millonarios haciéndose pasar por otra persona. Pero lo más notable es que ese papel que interpretó con la habilidad de un actor experto y usando una máscara de goma para tomar prestada su identidad por un rato no era cualquiera. Se trataba nada menos que del Ministro de Defensa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian.

¿Quién es este personaje que se atrevió a tanto? Gilbert Chikli nació en París en 1965, en el seno de una familia tunecina de clase trabajadora. Estudió en una escuela donde se enseñaba teatro -de ahí quizás su enorme pericia para la actuación- y ya a los 13 años tuvo un primer incidente por el que fue trasladado a un centro de detención de menores. Se sabe poco de su juventud: algunos empleos informales y una habilidad patente: “Salía de casa y volvía con los bolsillos llenos”, explica Thierry, uno de sus hermanos, en el documental de Netflix.

Gilbert Chikli, el hombre detrás del documental Enmascarado Prensa Netflix - The_Masked_Scammer_00_27_23_05

La mayor operación de Chikli fue la que lo llevó a la cárcel en París, luego de ser extraditado desde Ucrania, acusado de fraude organizado y usurpación de identidad. Allí sigue hoy este hombre de 56 años, también dueño de un innegable carisma, similar al de los delincuentes con charm que Hollywood presentó en sociedad más de una vez.

La justicia francesa determinó que él y un secuaz, Anthony Lasarevitsch, engañaron a tres víctimas que depositaron unos 60 millones de dólares en diferentes cuentas para “operaciones secretas del estado francés” . La sentencia más dura fue para el protagonista del documental: once años y una multa de dos millones de euros. Lasarevitsch fue condenado a siete años de prisión y tuvo que pagar una multa de un millón de euros.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, el período en el que Chikli aparecía en distintas videoconferencias sentado en un escritorio “oficial” falso, con un traje oscuro y la máscara de Le Drian. Intentó captar unos ciento cincuenta objetivos, pero solo lo logró con tres: el imán Aga Khan transfirió un total de 17,5 millones de libras esterlinas a Polonia y China. Se congelaron tres de los pagos, pero desaparecieron 6,7 millones de libras. El magnate turco Inan Kirac, po su parte, envió 36,5 millones de libras para colaborar con un supuesto rescate de dos periodistas secuestrados en Siria. Y el dueño de la bodega Chateau Margaux giró otros 55 millones de euros para otra causa artificial. Audaz, Chikli quisó estafar también al presidente de Gabón, Ali Bongo, a una organización benéfica francesa de lucha contra el sida y al mismísimo arzobispo de París.

Enmascarado Prensa Netflix

En 2015, Chikli ya había sido condenado por un tribunal francés por estafas similares perpetradas en 2005 y 2006, cuando se hizo pasar por director ejecutivo de distintas empresas. Pero fue una decisión en ausencia, ya que se encontraba prófugo. Hasta que lo encontraron en Ucrania. Tenía en su teléfono imágenes de una máscara de silicona del Príncipe Alberto II de Mónaco en sus teléfonos, lo que sugiere que se estaba trabajando en otro engaño.

Antes del estreno de este documental, que cuenta la historia con mucho detalle, sumando información de las autoridades de Francia, testimonios de personas que tuvieron contacto con Chikli y material de archivo periodístico, se estrenó en 2015 el largometraje de ficción Thank You for Calling, del francés Pascal Elbé, que se puede ver en Apple TV+. El título reproduce una frase que solía usar el hábil estafador cuando hablaba por teléfono con sus desprevenidas presas. Increíble pero real.

