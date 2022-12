Tini y una fiesta mundialista: entre declaraciones de amor con Rodrigo de Paul, himno rockero y un campeón sobre el escenario

escuchar

Falta una hora para que arranque el show y la Tinimanía está a pleno. Vinchas y gorros con su nombre, coronitas de flores con luces, remeras y buzos con su imagen y banderas con dedicatorias invaden las calles de Palermo formando una marea rosa y fucsia que brilla en los últimos vestigios del atardecer. Es que nadie quiere perderse este cierre de año en el Campo Argentino de Polo. De hecho, el público argentino explotó de emoción cuando hace unos meses Tini Stoessel anunció que, tras sus presentaciones en mayo pasado (apenas a unos metros de este lugar) y su tour por algunas ciudades de Europa y Latinoamérica, volvería a reencontrarse con sus fans a fin de año.

Con la fecha de esta noche (que será transmitido en simultáneo por Star+), la cantante coronará su Tini Tour 2022 en un año, en donde sus canciones lideraron los charts musicales, sus coreos se convirtieron en grandes desafíos en TikTok y su corazón volvió a enamorarse.

¡Qué arranque el show!

Con un predio repleto en el que no cabe ni un alfiler, empieza la cuenta regresiva. Un conteo que se refleja en las dos pantallas laterales y que es relatado con mucha euforia por todo el público presente. Al llegar el reloj a cero, los gritos ensordecedores toman la posta ante una puesta impactante que incluye juego de luces, plataformas móviles, y casi una veintena de bailarines -enfundados en mamelucos de color rojo- que siguen a ritmo una coreo con muchísimo power.

Apenas unos segundos después, y con un look total black de pies a cabeza, aparece ella: la gran anfitriona de la noche que con apenas 25 años ha conquistado a varias generaciones y se ha convertido en una estrella de talla internacional. Los primeros acordes de “22″ hacen explotar el lugar que tararea y baila el hit como si fuera el último. Sin embargo, este será el primero de una larga lista que incluirá algunos altibajos musicales donde Tini pasará de ser una bailarina de tango a una rockera en cuestión de minutos.

TINI en el Campo de Polo #TINITOUR2022 pic.twitter.com/N2EXOBPXnk — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

El tema elegido para tirarse unos pasos al compás del 2x4 es “Duele”, un sonido que, en sus primeros acordes, nos transporta a las raíces rioplatenses, pero que casi sobre el final nos devuelve a lo urbano. “¡Buenas noches, Argentina! Estoy extremadamente feliz de estar cerrando el año con todos ustedes. Muchas gracias por estar esta noche. Espero que se diviertan, que se emocionen, que se conecten con nosotros”, son las primeras palabras de la anfitriona mientras la multitud la ovaciona. “¿Tienen ganas de que esta fiesta siga?”, pregunta antes de hablar de esa “maldita foto” que la hace recordar a un viejo amor y de ese “último beso” que nunca llegó a dar, tema que interpretó junto a su primer invitado de la noche: Tiago PZK.

A corazón abierto

Al promediar la mitad del show, las luces del escenario se atenúan y toma protagonismo un círculo central ubicado entre las plateas, un lugar pensado para crear un clima más íntimo y cercano con sus fans. Las primeras estrofas de “Por qué te vas” hacen que Tini aparezca caminando por una larga pasarela mientras los más privilegiados la besan, la abrazan y hasta algunos suertudos improvisan un dúo junto a ella.

Para esta tanda de acústicos que está por comenzar y que alcanzará su máximo punto de emoción con “Carne y hueso”, la cantante eligió un diseño de dos piezas en verde manzana; al que complementó con guantes al tono. “No tengo palabras para agradecerles el amor que me hacen sentir cada día. A veces ni siquiera se imaginan pero son ustedes las personas que me sacan una sonrisa y que me hacen seguir adelante a pesar de que hay un montón de personas que nos dicen cosas feas o nos hacen sentir mal. Ustedes me dan tanto amor que me hacen seguir adelante, así que muchas gracias de corazón”, expresó la cantante, de novia de Rodrigo De Paul que, a lo largo de este año, ha tenido que atravesar un sinfín de rumores y escándalos debido a su relación con el futbolista.

TINI agradeciendo a todos por el apoyo que le brindan siempre pic.twitter.com/RVeTu5739I — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

En medio de esa montaña rusa de sensaciones y confesiones, llega “Oye”, un tema que compuso con su ex Sebastián Yatra y en el que alterna algunas estrofas a capela. Rápidamente, y a pedido de la anfitriona, las linternas de los celulares se encienden y hacen de estrellas en una noche encapotada y muy movilizante para la artista pop. Es que no es una noche más. Entre ese público, que tanto la aplaude y ovaciona, se encuentra uno de sus máximos admiradores, ese que acaba de ganar la copa del mundo y que hace meses conquistó su corazón. “Te amo mucho”, lanza Stoessel ante una multitud que no se cansa de pedir por De Paul desde que comenzó el show.

Ubicado en primera fila, y envuelto en una bandera argentina, el jugador le devuelve el gesto formando un corazón con sus manos; algo que enloquece aún más a la platea bajo el grito de “Dale campeón, dale campeón”. Sin embargo, este héroe nacional no está solo. A unos metros, más precisamente en el vip para invitados y junto a los Stoessel, se encuentra parte de su familia, que debido a la repercusión mediática del último mes es fácilmente reconocida por el público. Mientras la madre del mediocampista se saca fotos con los más cholulos, su hija Francesca (la pequeña que tuvo junto a Camila Homs) baila a upa de otro pariente durante todo el recital, hasta que su papá se la lleve a la primera fila para ver más de cerca a su ídola.

"En mí peor momento ello se tomó un avión y vino a buscarme, la amo con todo mí corazón"



De Paul sobre TINIpic.twitter.com/p7fBy7Xg6i — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

“Todo tiene sentido cuando uno tiene personas para compartir ese sueño. Y todas esas personas son mi equipo, mi familia y Rodrigo, que está acá esta noche. Les agradezco por hacerme sentir tan feliz y amada”, confiesa, entre lágrimas, una Tini que aún siente mucha angustia por la difícil situación de salud que su padre tuvo que atravesar a principios de este año. “Yo sé que lo hable un montón de veces pero no se imaginan lo mal que la pasamos cuando le pasó todo a papá. Realmente estar caminando este año con él es un milagro gigante. Toda la energía que ustedes nos mandaron llegó y sirvió de mucho, así que gracias”, concluye con la voz entrecortada.

Después de los acústicos y las dedicatorias románticas, Tini volvió a encenderse con una tanda al mejor estilo rave: temas remixados, bailes llenos de power, vestuario fosforescente y psicodélico, juego de luces y mucho agite. “High”, la “Triple T” y “Loto” son parte de este fin de fiesta, ese que nadie quiere que llegue y que hace levantar hasta el más tímido de la silla.

Y cuando todos creíamos que la noche llegaba a su fin, se vino el cuarto look. Un conjunto rosa de top y pantalón muy diferente a todos los outfits anteriores. “¿Saben qué? Todo lo que se dice de mí y las cosas que recibo día a día me hicieron más fuerte. Muchas veces la gente habla desde su propia angustia, tristeza y frustración y lo pone en otra persona y te quieren hacer sentir mal, pero uno tiene que amarse a uno mismo, estar con la gente que realmente conoce tu corazón y yo por eso duermo todas las noches en paz”, repite una vez más para dejar en claro quién es mientras su novio la aplaude de pie desde la platea. “Bar” y “Mienteme” son los últimos temas de su repertorio antes de que una lluvia de papelitos (también rosas) invada la platea del Campo Argentino de Polo.

TINI junto a Rodrigo De Paul en el Campo Argentino de Polo pic.twitter.com/avvAue38uk — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

Fin de fiesta mundialista

Desde antes que comience el show, la fiebre mundialista se hizo notar: camisetas y banderas de argentina entre el público, cánticos de cancha y el famoso “Muchachos” se convirtieron en un himno generalizado que se repitió durante toda la noche casi como en loop. “Que suba De Paul, que suba De Paul”, fue el deseo que también se escuchó a coro y que recién se cumplió sobre el final de la jornada.

Con la camiseta albiceleste puesta, Tini volvió al escenario con compañía: la banda Airbag fue la encargada de tocar el himno nacional en una versión rockera que enloqueció a todos. Y cuando las estrofas tomaron más ritmo y velocidad, allí apareció él: desde una plataforma que ascendía desde abajo del escenario y con una réplica de la copa entre sus manos, Rodrigo De Paul hizo su tan ansiada entrada triunfal.

“Vamos que tenemos a un campeón del mundo, carajo”, gritó Patricio Sardelli mientras Tini abrazaba a su novio y él levantaba el objeto tan preciado. “Muchas gracias por el amor, por el cariño. Fue difícil pero creo que hemos dejado al país en lo más alto del mundo, hemos hecho historia”, dijo el siete de la Scaloneta orgulloso de representar a nuestra bandera.

“Les voy a contar una historia para que entiendan por qué yo amo a esta mujer. En el peor momento del mundial, después del primer partido (que había mucha presión y muchos miedos) ella se tomó un avión y vino a darme un abrazo”, dijo en referencia a la derrota contra Arabia Saudita en la primera ronda. Luego de un beso que hizo temblar a todo el estadio, continuó: “Y en el mejor momento del Mundial, cuando estábamos por jugar una final, ella priorizó estar acá para regalarle este show a todos ustedes”.

Rodrigo De Paul publicó una foto vía IG con dedicatoria a TINI trás el momento que vivieron hoy pic.twitter.com/V43OP1SANJ — TINI NEWS (@TINlnews) December 23, 2022

Tras rescatar los valores, la familia y lo transparente que es su novia, De Paul aclaró que “la triple T” es la número uno y le dio un consejo a todos los presentes: “Estamos orgullosos de haber nacido en este país con las cosas buenas y malas. Siempre nos manejamos con buenas intenciones y sin dañar a nadie. Por eso, todas las cosas que nos pasan es porque hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado. No sé si soy ejemplo pero trabajen sin dañar a nadie, sin que su escalera sean los hombros de otra persona, sean felices que todo llega. Y... ¡dale campeón, ¡dale campeón!”, cantó muy emocionado mientras su chica lo abrazaba.

Y cuando los halagos y las declaraciones de amor parecían haber llegado a su fin, hubo más: “Yo hoy soy muy feliz. Al lado tengo a la mujer de mi vida, todos los días me enseña a ser mejor, a no rendirme y creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz y mucho amor”, agregó el futbolista mirándola a los ojos a una Tini que, por primera vez, se quedó sin palabras.