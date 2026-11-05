Entrega al límite resulta un pastiche en el que todo se mezcla, para no llegar a ninguna parte

Entrega al límite (Runner, Estados Unidos/2026). Dirección: Scott Waugh. Guion: Miles Hubley, Tommy White. Fotografía: Lorenzo Senatore. Música: Charlie Nguyen Kim. Edición: Matt Villa. Elenco: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro, Leila George, Kate Box, Peta Sergeant, Cecilia Toussaint, Geraldine Hakewill. Duración: 97 minutos. Calificación: Restringida para menores de 13 años. Distribuidora: Diamond Films. Nuestra opinión: mala.

Que hace rato dejaron de existir los géneros puros en el cine, no es novedad. Primero intuitivamente, y después en base a estudios algorítmicos cortesía de las plataformas, las películas mainstream se han convertido en resultantes de un complejo laboratorio, productor de híbridos cada vez más irreconocibles.

¿Qué son? ¿Qué quieren ser? ¿Se reconocen como obras cinematográficas o ni siquiera? Las preguntas sobrevuelan, y lo más triste es que parece que nadie está interesado en una respuesta. Entrega al límite se suma a esta lista de estos engendros contemporáneos, nacidos a partir de guiones disímiles, batidos lo suficiente como para perder en el camino todas sus propiedades y nutrientes. Aquí la descripción de la historia, y que el lector intente dilucidar a qué género pertenece.

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Hank Malone (Alan Ritchson, el actor más parecido a un personaje de videojuego que existe en el planeta) es un ex Navy Seal convertido en transportador de objetos de “alta gama”. Luego de una serie de situaciones cercanas a la comedia absurda, recibe la misión de transportar un hígado, que le salvará la vida a una nena de siete años. El responsable del órgano es Ben Bishop (Owen Wilson), un alfeñique que habla mucho y hace poco, perfecto contrapunto del duro de Hank.

Mientras la pareja despareja intenta congeniar para hacer más llevadero el viaje hacia el hospital donde se hará la intervención, en el lugar todo es desesperación: una nena intubada, una madre desesperada, llorando y contando los segundos. Pero la trama se complica cuando aparecen en escena un grupo de mafiosos brutales, cuya misión es hacerse del hígado y asesinar en el camino al que se les ponga adelante; o sea, a Hank, a Ben y a todos los demás, incluyendo a la nena.

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¿Comedia? ¿Drama hospitalario? ¿Buddy movie? ¿Thriller de persecución? ¿Policial? ¿Difícil, no? La respuesta correcta son todas y a la vez ninguna. Porque en su afán de justificar múltiples líneas argumentales, la película termina siendo un pastiche donde todo se mezcla con todo, para llegar a ninguna parte. El órgano y su cuenta regresiva (porque si pasa demasiado tiempo se vuelve inservible), explosiones, balazos y personajes caricaturescos, artificios para una tensión prefabricada, colocada con el único objetivo de que el espectador no tenga tiempo para pensar qué está viendo realmente.

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Además, entre coreografía y coreografía de acción con estética de videojuego, aparecen conflictos menores que, en teoría, justifican la motivación del transportador: una hija muerta, una exesposa, traumas de la guerra y recuperación por alcoholismo. Nada de esto se desarrolla, nada de esto se profundiza, son mojones que en el epílogo funcionarán como redención forzada. Una acumulación vacía sin rumbo ni válvula de escape.

En cuanto al dúo protagónico, Ritchson es mejor actor de lo que parece, y Wilson es peor de lo que le ha hecho creer al mundo. Los une un entorno absurdo y exagerado, del que se puede esperar cualquier cosa, incluso sonar creíble que uno pueda llegar a tener afinidad con el otro.

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En el film, la intención de entregar un combo de humor y acción no funciona en absoluto. Por momentos el guion se pone demasiado dramático, en otros demasiado ridículo. Y esa falta de coherencia termina siendo un golpe mortal que se extiende a lo largo de hora y media. Entrega al límite se podría entender como “...al límite de la paciencia de la platea”. Un título bastante más adecuado para lo que tiene para mostrar.